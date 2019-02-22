Бензин впрок. Плюсы и минусы топливных карт

На этой неделе выяснилось, что в Калуге уволенный работник снял с топливной карты экс-начальника 840 тысяч рублей. И это далеко не единственный случай махинаций с безналичной оплатой бензина. С помощью топливных карт водители не раз воровали деньги у своих руководителей. При этом рядовые автомобилисты тоже рискуют остаться без денег. Лайф выяснил, в чём плюсы и минусы топливных карт, на что стоит обращать внимание при их покупке и как не стать жертвой мошенников.

В Казани полиция ищет мошенников, которые продали мужчине фальшивые подарочные топливные карты на 105 тысяч рублей. Он пообщался с продавцами в соцсети, перечислил деньги на указанный расчётный счёт, получил карты. Только вот на практике оказалось, что это фальшивка. Чуть раньше похожая история произошла в Пензенской области. Перед судом предстала женщина, которая под видом сотрудницы крупной нефтяной компании продала дальнобойщику фальшивую топливную карту. Правда, тут сумма ущерба поменьше — порядка 26 тысяч рублей.

— Автомобилисты стараются застраховать себя на случай роста стоимости бензина, потому покупают топливные карты, — объяснила ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. — Они заранее оплачивают определённый объём топлива. То есть при условии резкого скачка цены на необходимый бензин карты, купленные по старым ценам, позволят несколько сэкономить. Риски заключаются в том, что появилось много мошенников, которые пользуются напряжённой ситуацией вокруг цен на бензин. Они вымогают деньги разными способами. Например, звонят по телефону с предложением заплатить налог на выигранные топливные карты или продают фальшивки через Интернет. К тому же можно столкнуться с обманом и со стороны АЗС. Просто условия покупки могут быть невыгодными. При ближайшем рассмотрении оказывается, что оплачивать бензин оптом дешевле, чем по карте.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит покупать топливные карты на непроверенных сайтах в Интернете и тем более у незнакомых продавцов через соцсети. К тому же нужно посмотреть, какие заправки встречаются у вас на пути. Бывают карты, которые принимают только в одной сети АЗС. Бывают мультибрендовые карты, которыми можно расплачиваться на заправках нескольких компаний.

— Нужно сравнить ещё выгоду от использования топливной карты и размера кешбэка за заправку, который дают карты многих крупных банков, — пояснил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Для физических лиц кешбэк может оказаться более выгодным. Более того, скидка распространяется в целом на заправку и нет привязки к какой-либо сети. Поэтому сначала нужно посмотреть, как часто вы заправляетесь и какие способы сэкономить на оплате бензина подходят именно вам.

В целом же у топливных карт есть немало плюсов. В частности, безопасность. Как рассказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, оплачивать заправку может только владелец карты, имеющий свой индивидуальный пароль. При её утере доступ к карте можно заблокировать. Также карта позволяет контролировать расходы на топливо, отслеживать частоту заправок, устанавливать лимиты на количество заправок и так далее. Одним словом, вести контроль и за своими тратами, и за количеством израсходованного бензина.

— Это очень удобно для юридических лиц, которым нужно жёстко контролировать транспортные расходы, — пояснила заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Кокорева. — Физическим лицам карта позволяет экономить деньги и время на заправку. Главное, не путать топливную карту с бонусной.

Топливные карты позволяют вести учёт расхода и экономить на бензине. Фактически они только для этого и предназначены. Бонусные карты дают возможность получать бонусы за покупки и потом расплачиваться ими, в том числе и на заправках. В целом топливные карты больше подходят для заядлых автомобилистов, которые много и регулярно ездят за рулём. К тому же ими активно пользуются предприниматели, так как карта даёт возможность вернуть НДС.

Бонусные — хороший вариант для тех, кто хотел бы сэкономить на бензине, но ездит нечасто, а картой платит регулярно. По этим картам может предоставляться скидка за каждый литр топлива, а ещё даются скидки в магазинах-партнёрах и на автомойке. К тому же бывает возможность вернуть кешбэк. Более того, бонусные карты могут быть и кредитными.