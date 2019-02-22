Марат или Александр? Как состояние машины зависит от имени владельца

Оказывается, состояние машины на вторичном рынке можно оценить даже по имени её владельца. К такому выводу перед 23 Февраля пришли аналитики сервиса по продаже подержанных автомобилей CarPrice. Они выяснили имена мужчин, у которых стоит покупать автомобили. Подробности — в материале Лайфа.

В исследовании приняли участие 45 700 автомобилей с одним владельцем в ПТС, которые были выставлены на продажу в течение года (февраль 2018 — февраль 2019). Оказалось, что самые аккуратные водители с именами Марат, Геннадий и Анатолий. Кроме того, в топ попали Русланы, Викторы, Сергеи, Андреи и Александры.

— Если вы планируете купить "трёхлетку" с одним хозяином в ПТС и это Марат, знайте, что в почти 43% случаев машина у него в идеальном состоянии. Это спокойный, опытный водитель, редко провоцирующий ДТП, — рассказали Лайфу представители CarPrice.

Что касается состояния салона, то самыми большими чистюлями оказались: Мараты (90%), Эдуарды (86%) и Василии (85,7%). Также порядок внутри своего авто любят соблюдать Кириллы, Вадимы и Виталии.

Для многих автовладельцев техническое состояние важнее внешнего лоска. В лидерах по этому параметру оказались Юрии, Станиславы и Виталии. Их автомобили всегда технически исправны, с состоянием агрегатов и подвеской в большинстве случаев нет никаких проблем.

— Впрочем, в десятке лучших вы найдёте и вездесущего Марата. Как можно заметить, разрыв между остальными участниками списка минимальный, — пояснили авторы исследования.