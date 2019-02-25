Кредит на похороны. Как семьи умерших попадают в долговую яму

В Самаре женщина привезла гроб с телом мужа к зданию регионального правительства после того, как не смогла его похоронить. Она просто не потянула цены, которые ей заломили в местных похоронных бюро. В этой истории сейчас разбираются силовики. Проблема высоких цен на рынке ритуальных услуг остро стоит по всей стране: люди влезают в кредиты и попадают в долговые ямы.

— Православные похороны в кредит без процентов, — гласит одно из многочисленных объявлений ритуальных услуг. — Православные похороны дают возможность не одалживать денег у друзей и знакомых. Кредит выдаётся без участия банка. Можно получить заём на захоронение, кремацию, изготовление и установку памятника.

Действительно, такие кредиты бывают востребованы. Далеко не все родственники могут сразу оплатить услуги похоронных агентов, а после этого накопить ещё и на установку памятника. Единых расценок нет, но обычно родственники платят за все услуги более 100 тысяч рублей. Сначала за похороны, а потом через полгода-год и за памятник. Только простой памятник обойдется примерно в 50 тысяч рублей.

Конечно, представление о "достойном" захоронении и каждого своё. Одни готовы потратить 20 тысяч, а другие 200. Если у покойного много родственников, то они могут скинуться понемногу — и получится приличная сумма. Кредиты же чаще всего берут в том случае, когда вся нагрузка на похороны родственника ложится на одного или двух человек. И если у них нет накоплений, то бремя может быть тяжёлым.

В большинстве своём родственники берут всё-таки потребительский кредит. Но в этом случае придётся выплачивать проценты — сейчас в среднем 12–13% годовых. Не говоря уже о том, что банки могут навязать страховку. Убитые горем родственники часто готовы на любые условия, лишь бы быстро получить деньги.

Бывает, доходит до микрофинансовых организаций и до займов под проценты у частных лиц, которые часто выдают откровенные мошенники. В конечном итоге заёмщику приходится отдать сумму в несколько раз превышающую ту, которую он брал в долг.

— Некоторые ритуальные организации в партнёрстве с банками предоставляют рассрочку на похороны на сумму от 50 до 100 тысяч рублей и сроком до года, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. — Если заёмщик сможет рассчитаться с бюро за пару месяцев, то рассрочка будет беспроцентной, если же такой возможности нет, заёмщику придётся заплатить проценты по ставке от 20% годовых, что в два раза дороже обычного кредита.

Впрочем, во многих случаях без кредита можно обойтись. Прежде чем бежать в банк, нужно сравнить услуги разных агентов. Именно на оплату их услуг часто идёт приличная сумма. Расценки могут различаться очень серьёзно, как и цены на необходимые вещи для погребения.

Обычно в конторах при кладбищах всё стоит значительно дороже. Цветы могут быть, например, раза в два дороже, чем на соседнем рынке. В гранитных мастерских при кладбищах цены на памятники тоже выше. Если заказать памятник у сторонней компании, то тот же самый монумент может стоить на 20–30 тысяч рублей дешевле.

— Объявления ритуальных услуг сегодня пестрят обещаниями "в кредит", "в рассрочку", — рассказал адвокат, старший партнёр адвокатского бюро "Нянькин и партнёры" Алексей Нянькин. — Однако многие не знают, что в соответствии с законодательством о похоронном деле большинству категорий умерших гарантируется минимальный набор ритуальных услуг. Они должны быть предоставлены бесплатно ГБУ "Ритуал" по заявлению родственников. К таким услугам относится: оформление документов на погребение, предоставление гроба и его доставка, перевозка тела на кладбище или в крематорий, погребение или кремация с выдачей урны. Цена такого "набора" соотносится с компенсацией, составляющей на 2019 г. 5946 руб. 47 коп. (Без учёта региональных надбавок в некоторых регионах).

Как пояснил Алексей Нянькин, выплаты для отдельных категорий могут быть и больше (например, для умерших инвалидов 1–2 группы положено бесплатное надгробие или памятник в пределах 15 тыс. рублей, а для участников Великой Отечественной войны сумма компенсационных выплат составляет более 35 тыс. рублей). Понятно, что указаных сумм чаще всего явно мало для организации достойных, по мнению родных, похорон.

— Но если денег нет, то вместо кредита на похороны лучше всё-таки обратиться в государственную ритуальную службу либо к работодателю умершего (если он работал), ведь указанная выше компенсационная сумма выплачивается на предприятии по месту работы умершего, — советует Алексей Нянькин. — Кроме того, компенсационные выплаты могут быть получены в отделениях Пенсионного фонда либо в органах социальной защиты (в зависимости от того, являлся ли умерший застрахованным в системе ФСС, был ли пенсионером, либо имел при жизни какой-либо льготный статус (чернобылец, инвалид, участник боевых действий).

Как отмечает член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации адвокат Евгений Корчаго, если у родственника нет денег на погребение своих родных и близких, законом предусмотрена возможность получения единовременной выплаты. Более того, эта выплата может быть заменена бесплатными похоронами. В случае выбора бесплатных похорон государство выделяет деньги из бюджета на предоставление гроба, одежды, покрывала, перевозки на кладбище и оплату самого погребения. Таким образом, заключает адвокат, государство сейчас обеспечивает необходимый минимум для оплаты похорон.