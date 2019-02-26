Раньше лучше? Подводные камни досрочного погашения кредита

Россияне стали чаще погашать кредиты досрочно. Это следует из статистики Объединённого кредитного бюро, предоставленной Лайфу. Впрочем, погасить кредит досрочно не всегда выгодно. С какими проблемами можно столкнуться, пытаясь закрыть ссуду раньше срока, и как их избежать?

По данным Объединённого кредитного бюро, доля клиентов, закрывших ссуды не менее чем за месяц до окончания срока действия договора, в 2018 году составила 6,5%. В 2017-м таковых насчитывалось 5,8%.

— Досрочное погашение займа позволяет клиентам снизить долговую нагрузку, — отметил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Как правило, заёмщики решаются на досрочное погашение при наличии свободных средств. Закрытие ссуды до окончания срока действия договора даёт дополнительную гибкость при финансовом планировании. Кроме того, вы не переплачиваете проценты.

Впрочем, у досрочного погашения ссуды есть и подводные камни. И их немало. Клиентам необходимо учесть ряд нюансов, прежде чем решиться на закрытие займа до даты его возврата по соглашению.

— Банки крайне негативно относятся к просроченной задолженности по кредиту, но досрочные выплаты они тоже не приветствуют, так как при этом лишаются прибыли, — пояснил гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. — Поэтому финансовые организации прибегают к различным уловкам, чтобы помешать заёмщику закрыть договор раньше срока.

Раньше банки вводили штрафы и пени за несоблюдение условий кредитования, пояснил Юрий Кудряков. Эти санкции покрывали недополученную часть прибыли. Но с 1 ноября 2011 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, согласно которым закрыть заём досрочно можно без штрафов и пеней в любой момент, уточнил Юрий Кудряков.

Впрочем, некоторые кредитные организации могут взимать комиссию за погашение ссуды до момента её возврата по договору, заметил Юрий Кудряков. По его словам, банки прописывают сборы за досрочное закрытие кредита в соглашении с заёмщиком. Размер сборов может достигать 6% суммы оставшейся задолженности, предупредил Юрий Кудряков.

Также заёмщик должен за 30 дней до момента предполагаемого погашения ссуды оповестить об этом банк, иначе досрочно её закрыть не получится, сказал Юрий Кудряков. Он уточнил, что уведомление о погашении ссуды раньше срока должно подаваться в банк в письменной форме. Оно рассматривается в течение трёх-пяти рабочих дней. После этого вносятся изменения в график платежей.

Ещё одна уловка, которую используют банки, — установление минимально возможной суммы досрочного погашения. Банк может прописать в соглашении, что при закрытии ссуды раньше срока вы должны внести не менее 15–20 тыс. рублей, пояснил Юрий Кудряков.

Также финансовые организации могут включить в договор пункт, по которому устанавливается запрет на частичное досрочное погашение ссуды, указал Юрий Кудряков. В случае с крупными кредитами, например ипотекой или автоссудой, банк может заявить о моратории на досрочное погашение, пояснил он. В соглашении финансовая организация также может прописать запрет на частичное досрочное погашение, требуя либо вносить ежемесячные платежи по графику, либо закрыть весь остаток долга с процентами, набежавшими на дату досрочного погашения, констатировал Юрий Кудряков.

Соответственно, заёмщикам при заключении кредитного договора необходимо выяснить все условия, касающиеся досрочного закрытия ссуды.

— Если вы планируете закрыть ссуду до окончания срока действия соглашения, лучше лично приехать в банк, попросить документ, подтверждающий остаток ссудной задолженности с процентами на текущую дату, и только после этого гасить кредит, — советует Юрий Кудряков. — Не звоните по телефону в финансовую организацию, чтобы узнать остаток долга, не гасите заём через терминал — не все банки добросовестные. Некоторые финансовые организации могут не зачесть такое погашение. После того как вы закрыли кредит, требуйте у банка подтверждающую справку об этом.

Старайтесь не погашать ссуды в начале срока действия договора, иначе вы рискуете попасть в "серый список" заёмщиков, которым впоследствии могут отказать в кредите, предупредил Юрий Кудряков.

— Можно закрывать ссуду на два-три месяца раньше срока, когда банк уже получил значительную часть прибыли, — пояснил эксперт.

Во время кризиса вовсе не обязательно стремиться погашать кредит досрочно, особенно если приходится отдавать последнее, считает Юрий Кудряков. Логика простая: отдадите банку больше, чем реально можете, и возникнет необходимость в новом займе, уточнил Юрий Кудряков. Иногда ссуду невыгодно гасить до окончания срока действия договора.

— Это может быть связано с существенным изменением рыночной конъюнктуры, — пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. — Заёмщик мог получить кредит по низкой ставке, благополучно выплачивать его в то время, как ставки существенно выросли. Досрочная выплата, возможно, позволит ему сэкономить на процентах, но если ему понадобятся заёмные средства (люди, имеющие положительный опыт кредитования, будут продолжать пользоваться ссудами), это может быть уже невыгодно из-за возросших ставок.

То же самое может произойти и в случае с существенным изменением курса валют, когда клиент берёт заём в валюте, констатировал Сергей Дейнека.

— В то время, пока заёмщик выплачивает кредит, курс валюты может снизиться и в какой-то момент получится так, что человек пользуется заёмными средствами дешевле или почти бесплатно, — пояснил Сергей Дейнека. — Такая ситуация, например, сложилась в 2005–2008 годах, когда курс доллара за несколько лет упал почти с 29 руб. до 23,5 руб. за единицу американской валюты, а львиная доля ссуд тогда выдавалась именно в валюте.

Таким образом, прежде чем погасить ссуду досрочно, необходимо внимательно изучить все нюансы кредитного договора и проанализировать текущую ситуацию. Тогда станет понятно, имеет ли смысл погашать заём досрочно.