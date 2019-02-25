Крипту лихорадит. Что будет с курсом биткоина

В конце февраля рынок криптовалют начал резко расти. Курс биткоина перевалил за отметку в 4000 долларов, хотя в начале месяца прогнозы были неутешительны. Криптоинвесторы готовились к падению курса до 3000. Стремительное подорожание биткоина заставило оптимистов заговорить о новом ралли и смене тренда. Впрочем, сейчас появился целый ряд факторов, которые снова могут обрушить крипторынок. Лайф разбирался, от чего сейчас зависит цена биткоина и каким будет курс к началу весны.

Ещё в начале февраля биткоин стоил порядка 3500 долларов. Игроки крипторынка готовились к худшему. И для этого были все основания. Крупные инвесторы теряли интерес к цифровым валютам. Не продвигались вопросы госрегулирования криптовалют и, главное, повышения безопасности бирж от атак хакеров, которые украли уже немало крипты. И вот в конце февраля снова одна за другой стали появляться позитивные новости.

Вице-президент компании IBM, курирующий цифровые валюты, Джесси Ланд заявил, что в будущем курс биткоина дойдет до 1 миллиона долларов. Правда, это вопрос долгосрочной перспективы, а в этом году американский аналитик ждёт биткоин всего лишь по 5000 долларов. В то же время на Франкфуртской бирже запланировали запуск фьючерсов на криптовалюту. Впрочем, сроки их запуска пока тоже не известны. Как бы то ни было, но в 20-х числах февраля биткоин начал возвращать утерянные позиции, поднявшись выше 4000 долларов. Таким образом, "цифровое золото" подорожало на 500 долларов.

— Говорить о настоящем ралли биткоина ещё рано, но тренд определённо позитивный и внушает оптимизм, — отметил вице-президент РАКИБ по трейдингу и глава представительства Huobi в России Андрей Грачёв. — Впрочем, курс сейчас будет колебаться между отметками в 3500 и 4200 долларов за монету. Это будет происходить до тех пор, пока не прояснится ситуация с запуском платформ Bakkt и Fidelity, а также до решения SEC по поводу биткоин-ETF. Кроме того, для серьёзного рывка вверх рынку необходимо освободить ICO-проекты от объёмов криптовалют, которые они удерживают на своих счетах, и перевести их профессиональным инвесторам.

Пока этого не произойдёт, при худшем сценарии Андрей Грачёв прогнозирует падение курса биткоина сначала ниже 3500 долларов, а затем до 2920. В лучшем случае курс вырастет до 4200, а затем до 5000.

— В этом году уже начали оправдываться позитивные ожидания и есть поводы ждать нового роста крипторынка, — считает президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов. — Так, Samsung уже интегрировал криптокошелёк в новый смартфон Galaxy S10. До конца февраля мы прогнозируем рост курса биткоина до 4600–4800 долларов. До конца года есть все возможности для достижения коридора в 6400–6800 и дальнейшего повышения в сторону 10 000.

Всплеск активности по биткоину продолжался совсем недолго, напомнил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Объём торгов вырос на 40% в среду, но уже к пятнице ситуация на рынке вновь вернулась в привычное русло. Подобное поведение достаточно типично для криптовалют. Михаил Мащенко считает, что говорить о новом тренде преждевременно, но игнорировать развитие рынка нельзя.

CME Group (Чикагская товарная биржа, где торгуются фьючерсы на биткоин) сообщила о росте интереса со стороны институциональных инвесторов. Количество участников неуклонно растёт вопреки падению рынка, а ежедневный оборот контрактов вырос по сравнению с декабрём 2018 года на 13% — до 4630. Это эквивалентно 23 150 биткоинам (92,5 млн долларов). 19 февраля наблюдался новый рекорд по активности — 8338 фьючерсных контрактов (360 млн долларов).

Как отметил Михаил Мащенко, вполне возможно, что на рынок вышли новые крупные игроки, чьи действия мотивировали остальных спекулянтов перейти к более активным действиям. Как долго продлится энтузиазм, сказать трудно. Но, по словам аналитика, желающим предсказать судьбу криптовалютного рынка лучше внимательно следить за положением дел на традиционных биржах (CME и CBOE), которые занимают всё более видное место на криптовалютном рынке.

— Биткоин по-прежнему остаётся спекулятивным инструментом, и оценивать его с точки зрения фундаментальных факторов — неблагодарное занятие, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Основными игроками на этом рынке остаются или приверженцы блокчейн-технологии, или не совсем легальные структуры, которые используют криптовалюту в качестве инструмента для сокрытия денежных потоков. Поэтому локальный рост, скорее всего, можно объяснить краткосрочным повышенным интересом к активу. На этом фоне, вероятно, биткоин продолжит колебаться на уровне 3200–4300.

С конца декабря 2018 года биткоин после стремительного падения занял выжидательную позицию, отметил эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. В ближайшее время, по его оценкам, курс валюты будет колебаться в узком диапазоне от 3900 до 4147. Сейчас на крипторынке уже не осталось крупных фондов и институциональных инвесторов, которые будут вновь вкладывать деньги в довольно рискованный бизнес, считает Гайдар Гасанов.

— Очевидно, что криптовалюта рассматривается как альтернатива существующей финансовой системе в мире и несёт в себе угрозу её подрыва, — пояснил Гайдар Гасанов. — В этой связи поддерживать её на уровне регулятора никто не будет. А если и будет над криптовалютами регулятор, то смысл самой идеи теряется. В итоге получается замкнутый круг, который содержит в себе колоссальные риски, в отличие от классических финансовых инструментов.

Аналитик компании "Финист" Александр Агеев, наоборот, считает, что рынок криптовалют начал оживать после зимней спячки. По его мнению, стоит ждать медленного повышения стоимости биткоина до середины лета. До конца февраля курс, по прогнозам Александра Агеева, будет консолидироваться на уровне 4000 долларов и может начать корректироваться до отметки в 3800. После этого может начаться новый рост до 4700. По мнению аналитика, этот рост может продолжиться весь март. К лету биткоин имеет шанс вырасти до 6000. После чего начнётся большая коррекция к 4000. Аналитик пояснил, что это основной ценовой диапазон окупаемости главных финансовых институтов мира криптовалюты.

— Спрос на криптовалюты можно назвать временным явлением, — считает аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. — Пока что тенденция роста не намечена, и повторное снижение к уровню 3500 долларов уже в марте не исключено. Кстати, можно обратить внимание на тот факт, что банки могут начать генерировать свои криптовалюты. Это интересное явление, и если будет стартовать тенденция запуска личных криптовалют крупных мировых банков, то как один из сценариев можно ждать, что конвертация в другие криптовалюты будет проходить через биткоин. Только в этом случае возможен повторный скачок курса до максимальных значений, которые мы наблюдали в 2017 году, — это район 20 тысяч долларов. В конце февраля, на ближайшую перспективу, максимальным уровнем роста является отметка 4230.