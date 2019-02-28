Кредит без штампа. Чем опасна ипотека в гражданском браке?

Чтобы взять квартиру в ипотеку на двоих, не обязательно заключать брак. Сейчас это можно сделать и при совместном проживании без штампа в паспорте. Правда, если союз распадётся, то один из гражданских супругов рискует остаться и без квартиры, и без денег. Как оформить ипотеку на двоих, чтобы не рисковать имуществом? В чём плюсы и минусы покупки жилья в кредит при гражданском браке?

— Мой молодой человек предложил взять ипотеку на двоих и поровну за неё выплачивать. При этом ипотеку он хочет оформить на себя. Всё бы хорошо, но если вдруг мы разойдёмся, то жильё достанется ему, а я — с вещами на выход. Он клянётся, что никогда не выставит меня за дверь, но я уже не маленькая девочка, чтобы верить в чьи-то клятвы, — высказывает свои опасения девушка на одном из популярных форумов в Интернете. И похожие вопросы возникают у многих пользователей Сети.

Для начала давайте разберёмся: гражданский брак подразумевает собой официально зарегистрированный в загсе союз. Есть ещё церковный брак, который заключается во время венчания. Но сейчас гражданским браком принято называть обычное сожительство. Мы рассматриваем именно этот случай.

Многие пары сначала снимают вместе квартиру, а уже спустя какое-то время принимают решение обзаводиться собственным жильём. Сейчас взять ипотеку на двоих можно и без штампа в паспорте, но у таких сделок есть свои нюансы. Юрист Европейской юридической службы Геннадий Локтев считает, что в так называемом гражданском браке у супругов не возникает прав и обязанностей, в том числе и имущественных.

Пр его словам, оформить ипотечный кредит можно на одного человека — и квартира становится собственностью именно этого заёмщика. Но при прекращении отношений доказать вклад в выплату ипотеки того, кто не был к ней документально причастен, будет очень тяжело. И сделать это можно будет только в судебном порядке.

Самым распространённым вариантом оформления ипотеки в гражданском браке является кредит с созаёмщиком. Выплачивают его двое, но владельцем собственности становится только один из них.

И здесь существуют некоторые трудности.

— В случае прекращения отношений необходимо будет обращаться в суд с иском и доказывать, что в выплате участвовали оба супруга, если вопрос нельзя будет разрешить в досудебном порядке, — рассказал Лайфу юрист Геннадий Локтев.

При совместном желании обоих супругов взять кредит на жильё, необходимо позаботиться об имущественных правах и обязанностях заранее, считает адвокат юридической фирмы "Инфралекс" Ирина Зимина. По её словам, кредитный договор, как и договор купли-продажи квартиры, рекомендуется заключать совместно.

— В договоре купли-продажи рекомендуется сразу определить доли — по ½ каждому. Выплату по кредиту рекомендуется подтверждать документально, лучше производить выплаты с помощью банковских переводов, — советует адвокат.

По мнению Инны Солдатенковой, ведущего эксперта по кредитным продуктам финансового маркетплейса "Банки.ру", наиболее привлекательным вариантом оформления ипотеки в гражданском браке является покупка недвижимости в долевую собственность. В этом случае доли каждого супруга будут зафиксированы в кредитном договоре (в том числе и оплата первоначального взноса). При расставании имущество будет делиться в размере доли каждого супруга. Если же один из них будет против продажи квартиры, то можно выкупить долю другого.

— Важным нюансом при оформлении такой ипотеки является обязательная фиксация всех совместных трат в бумажном виде (например, стоимость справок, договора страхования и отчёта об оценке). Это делается для того, чтобы в случае судебного разбирательства каждый из супругов мог доказать своё право на эти денежные суммы, — говорит эксперт.

Такого же мнения придерживается руководитель юридического отдела бюро "Падва и Эпштейн" Татьяна Манакова. Чтобы оба супруга остались в выгоде в случае разрыва отношений, им следует закрепить юридически свои права ещё в момент совершения сделки.

— В таком случае обоим рекомендуется приобрести квартиру не в единоличную собственность, а в долевую. Тогда каждый из них будет обладателем своей доли в праве собственности. В этом случае даже прекращение отношений не повлечёт за собой прекращение прав на имущество, — пояснила Татьяна Манакова.