Овнам не давать. Какие знаки зодиака больше задолжали по кредитам

Среди самых злостных неплательщиков по автозаймам оказались Овны и Близнецы. У них проблемы с выплатами растянулись больше, чем на год. При этом самая внушительная сумма просрочки — у Львов. Лайф разбирался, какие знаки зодиака больше других задолжали по кредитам и с чем это связано.

Овны и Близнецы дольше всех выплачивают задолженности по автозаймам. При этом они всеми силами откладывают платежи на более поздние сроки. Таковы результаты исследования, проведённого экспертами сервиса онлайн-автозаймов CarMoney. Специалисты изучили данные должников. По датам рождения заёмщиков определили знаки зодиака и выяснили, представители каких знаков склонны задерживать платежи, у кого наибольшая просрочка по дням и суммам платежа.

Заядлыми должниками оказались также Львы, Тельцы и Весы. Исследование показало, что Близнецы в среднем задерживают долговые выплаты на 398 дней, а Овны и Львы — на 385 и 362 соответственно.

Самые ответственные заёмщики — Стрельцы и Козероги. Однако, несмотря на ответственность и быстрое погашение просрочек, именно Стрельцы накапливают наибольшие долги: годовая сумма просроченной задолженности у этого знака составляет более 85 тысяч рублей.

— Стрельцов опережают только Львы — у представителей этого знака данный показатель составляет чуть более 90 тысяч рублей, — пояснили Лайфу в пресс-службе компании CarMoney. — Далее следуют Овны, Близнецы и Скорпионы. Самые скромные суммы займов у Рыб, Водолеев и Тельцов.

Оказалось, с точки зрения астрологии выборка получилась очень показательной. Как рассказал руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный, Овен и Близнецы — два первых мужских знака. Знаки зодиака делятся на мужские и женские, но под каждым из них могут рождаться как мальчики, так и девочки. Представители мужских знаков менее ответственно относятся к финансам и хуже управляют деньгами.

Именно поэтому астролог считает результаты исследования вполне закономерными. Среди злостных неплательщиков лидируют люди, родившиеся под мужскими знаками. Они находятся и в тройке лидеров по количеству дней просрочки, а также занимают первые четыре строчки рейтинга с самой большой суммой просрочки. Женские знаки располагаются ближе к концу списка неплательщиков.

— Мужские знаки демонстрируют скрытое пренебрежение кредитом, — поясняет Сергей Безбородный. — Тем самым они показывают, что не хотят терять доминирование и подчёркивать подчинённую позицию, зависимость от займа. Именно поэтому они отчасти демонстративно делают просрочки. Женские знаки зодиака более ответственно относятся к деньгам, они лучше понимают энергию финансов. Соответственно, у них и меньше просрочек по автозаймам.