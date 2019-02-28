Скелеты из прошлого. Можно ли "поправить" плохую кредитную историю

По данным Центробанка, в январе просрочка по кредитам физлицами увеличилась на 8% по сравнению с декабрём. Соответственно выросло и число людей с подпорченной кредитной историей, из-за которой можно забыть об ипотеке и других кредитах. Однако исправить ситуацию можно. Лайф рассказывает, как улучшить кредитную историю.

Кредитная история автоматически появляется у любого человека, который оформил кредит, рассказал директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. Полная информация о том, где и когда вы брали банковские кредиты, а также насколько дисциплинированно вы их погашали, направляется в бюро кредитных историй (БКИ). Из этих сведений и формируется ваша кредитная история.

— Стоит иметь в виду, что в БКИ информация поступает с некоторой задержкой. Банки передают её к определённой дате — обычно это первые числа каждого месяца. То есть, если заёмщик, к примеру, гасит досрочно кредит 2 марта, это отразится только в апрельском отчёте, — обратил внимание эксперт.

Но даже плохую кредитную историю можно улучшить. Самый простой и верный шаг на пути к "исправлению" — погашение просроченных обязательств. Директор СРО "НАПКА" Борис Воронин говорит, что для этого должнику необходимо связаться со всеми кредиторами (это могут быть банки, МФО, коллекторские агентства) и найти решение с каждым из них, рассчитав свои силы и финансовые возможности.

— Прийти к обоюдному мнению, которое будет устраивать обе стороны, проще именно с коллекторами. В этом плане они более гибкие, над ними не довлеют инструкции Центрального банка. Если ситуация сложная, то платёж в 100 рублей — это тоже шаг на пути к освобождению из долговой ямы. Причём данные о всех платежах поступают в БКИ. Если есть движение по долгу, то шанс взять кредит возрастает, — рассказал Лайфу Борис Воронин.

Можно обратиться в банк, который активен в области выдачи некрупных потребительских кредитов. Антон Граборов говорит, что заёмщику с неидеальной кредитной историей поначалу придётся оформлять кредит по ставкам, уровень которых будет выше, чем для заёмщиков с хорошей кредитной историей. "Надбавка" за риск для банка может составить 3–5 процентных пунктов.

Бывают случаи, когда плохая кредитная история попадает в БКИ по ошибке банка. Сложившуюся ситуацию директор юридической службы "Единый центр защиты" Константин Бобров рекомендует оспорить путём направления соответствующего заявления в Национальное бюро кредитных историй.

Также, по его словам, заёмщик может получить одну или несколько кредитных карт. Если кредитные карты будут регулярно своевременно пополняться, это будет способствовать повышению доверия со стороны кредиторов. Особенно хороши в этом плане карты с беспроцентным льготным периодом. Но такой вариант подходит для наиболее ответственных и дисциплинированных заёмщиков, поскольку неумелое обращение с кредитками может привести лишь к увеличению общей задолженности.

— Самое главное в этой ситуации — не брать кредитки для того, чтобы погасить имеющуюся задолженность по другим кредитам. Такое накопление может привести к крушению выстроенной схемы погашения долгов, — предупреждает Константин Бобров.

Эксперт отмечает и наиболее эффективные способы улучшения кредитной истории — рефинансирование (получение нового кредита на более выгодных условиях в целях закрытия ранее полученных займов), а также открытие депозита в банке. По его словам, постоянное хранение и пополнение денежных средств на депозите позволит усилить доверие банка к заёмщику, поскольку это будет свидетельствовать о его платёжеспособности и дисциплинированности. Через некоторое время банк сам предложит владельцу депозита кредит.

Заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин рекомендует провести реструктуризацию долга. В особенности, если у просрочки кредитов есть уважительные причины, например, несвоевременная выплата зарплаты работодателем.

— В этом случае реструктуризация поможет вам улучшить свою репутацию перед банком, — отметил эксперт.

Но всё же самый оптимальный вариант получения хорошей кредитной истории, по словам Антона Граборова, — это не портить её вовсе. Если возникают сложности с погашением кредита, то лучше сразу обратиться в банк и попробовать найти решение проблемы. В ряде случаев возможно получить отсрочку платежа или провести рефинансирование кредита, чтобы снизить выплаты.