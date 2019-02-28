Весна готовит сюрприз. В марте ждём новые цены на бензин

В этом году бензин подорожает не более, чем на 4,3%, заявил министр энергетики Александр Новак. Однако по мнению экспертов, цены могут вырасти намного больше. Лайф разбирался, какие факторы сейчас влияют на стоимость топлива и какие цены на бензин ждать в марте.

По данным Росстата в январе 2019 года цены на бензин выросли на 0,8%. Александр Новак сообщил, что в январе-феврале топливо подорожало примерно на 1,7%. Министр связывает это с повышением НДС. По его оценкам, в этом году удастся сдержать темпы роста цен на бензин на уровне инфляции, которая по предварительным прогнозам не превысит 4,3%. В то же время не все эксперты так оптимистично оценивают ситуацию на топливном рынке. К тому же в марте ожидаются события, которые могут серьезно повлиять на стоимость бензина.

— С конца октября прошлого года Минэнерго и ФАС подписали соглашение с крупными российскими нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо по 31 марта 2019 года. Но принципиально ничего так и не изменилось. Цены на бензин продолжали рост, а временное снижение на 3-4 копейки по сути ничего не дало , — рассказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Рост НДС с 18% до 20% только ускорил этот процесс. Цены на бензин и дизельное топливо по стране резко увеличилось на независимых АЗС. Поскольку они не имели никаких договоренностей с правительством о заморозке цен. К тому же они, как правило, скупают топливо у посредников по ценам выше оптовых. На бирже покупать бензин им не выгодно, поскольку необходимо вносить определенную предоплату. Правительство допускает рост цен в пределах инфляции 4-5%, но фактическая инфляция в стране далека от данных цифр и составляет все 15%. Топливо в среднем за год может подорожать именно настолько. Не стоит забывать и про сезонный фактор. Весной, когда начнутся сельхозработы, темпы роста цен на топливо могут усилиться.

Как считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, по итогам этого года топливо может подорожать на 10%. При этом он полагает, что всплеск цен может попасть как раз на весну — после 31 марта, когда будет снят мораторий на повышение оптовых цен.

— Если мы говорим про цены в марте, то после долгого застоя может быть резкий рывок, который вполне может уложиться в 4%, — рассказал трейдер-аналитик компании "ФинИст" Александр Ершов. — Но это будет только началом, ведь не даром обсуждали в конце года возможный рост стоимости литра бензина до 50-53 рублей, а дыма без огня, как мы знаем, не бывает. Надо понимать составляющие конечной цены бензина. Из общей стоимости одного литра на долю нефти приходится всего 6%, в то время, как на налоги уходит порядка 60%, а последние глобальные изменения в экономике связаны именно с налоговой реформой. Также не стоит забывать про повышение акциза на топливо. Разумеется, еще в стоимость надо закладывать услуги нефтеперерабатывающих заводов, транспортировку, торговые надбавки, а во всех этих трех факторах читается слово "инфляция", которая на сегодняшний день колеблется в районе 5%. Соответственно, крупнейшие АЗС не будут работать себе в убыток и постепенно приведут рост цен к такому диапазону, чтобы покрывать все расходы, а это никак не укладывается в 4,3%.

Цены на бензин внутри страны могут зависеть и от антироссийских санкций, а они могут быть приняты уже в начале весны. По мнению ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, основные риски роста цен на бензин заложены в возможном ослаблении рубля. Давление на российскую экономику со стороны США продолжается. Уже не за горами новые санкции. Более того, этот процесс вряд ли остановится в ближайшее время. В случае если рубль снова значительно снизится, может повториться прошлогодняя история, которая и привела к резкому росту цен на бензин. По словам Ивана Капустянского, нефтяники предпочтут экспортировать бензин за границу, а не поставлять его на внутренний рынок.

Правда, не все аналитики настроены так пессимистично. Ряд экспертов считает расчеты министерства вполне обоснованными.

— Мы предполагаем, что цены на топливо в марте могут незначительно повыситься за счет инфляции и роста цен на нефть, — рассказала заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Кокорева. — В целом ситуация на топливном рынке должна остаться стабильной, так как правительство предусмотрело механизм регулирования и поддержания цен на внутреннем рынке примерно на одном уровне. Кроме того, недавно были сообщения о перепроизводстве топлива, что, наоборот, должно вызвать снижение цен.

Аналитик ООО "Эксперт Плюс" Кирилл Стариков считает, что оценка министра обоснована. Рост на 4,3% по итогу года сейчас обусловлен девальвационными ожиданиями рубля и в среднем по году может быть на таком уровне. Руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман тоже считает, что прогноз министерства близок к реальности. По его словам, средний рост цен на бензин составит 4,5-6% в течение года. Он отметил, что хотя соглашение о заморозке цен и заканчивается, но с 1 апреля будет запущен новый механизм госрегулирования стоимости бензина. Это так называемый демпфер.

— Если пользоваться автомобильной аналогией, это стабилизирующая толчки "рессора", — пояснил Марк Гойхман. — Если мы едем на машине без рессоры, то любая кочка резко отдаётся на движении машины вверх и вниз. Но поскольку эта рессора есть, то она сглаживает резкие колебания при толчках. Так и в ценах бензина — если будет упущенная выгода от того, что нефтяники не поставили нефть на экспорт при высоких котировках, то они платят меньше акцизов государству. Тем самым компенсируется недополученный доход. Это стабилизирующий механизм, который призван повысить поставки топлива на внутренний рынок.