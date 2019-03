Кредит по рисунку вен. В чём риски нового метода биометрии

В этом году россияне смогут получить кредит и открыть вклад в банке по рисунку вен. Соответствующая опция появится в Единой биометрической системе. Об этом Лайфу рассказали в "Ростелекоме", операторе ЕБС. В чём плюсы и риски нового способа идентификации?

В 2019 году список биометрических параметров, по которым банки будут проверять граждан при обслуживании, дополнится рисунком вен ладони. Об этом сообщили в "Ростелекоме".

— Мы рассматриваем внедрение в ЕБС новых модальностей, таких как рисунок вен ладони, — отметили в пресс-службе "Ростелекома".

Распознавание по рисунку вен на ладонях — это новинка в биометрии. Метод основывается на считывании расположения кровеносных сосудов с тыльной или внутренней стороны ладони с помощью инфракрасного излучения. Гемоглобин крови поглощает инфракрасные лучи, и на камере они будут видны в виде тёмных линий.

Единая биометрическая система заработала 1 июля 2018 года. Тогда же кредитные организации начали полномасштабный сбор биометрических параметров россиян. В настоящее время банки проверяют граждан по изображению лица и голосу. Рисунок вен ладони — новый биометрический параметр, который дополнит ЕБС. Чтобы пройти проверку по биометрии, необходимо предварительно сдать биометрические параметры в офисе кредитной организации. В дальнейшем возможно обслуживание без предоставления каких-либо документов, в том числе удаленно.

С помощью биометрической идентификации клиенты смогут совершать переводы, платежи, снимать наличные без карт. Проверка осуществляется по рисунку вен ладони, этот биометрический параметр будет привязан к счёту "пластика".

— Клиенты смогут не носить с собой дополнительные документы, например, паспорт, карту, это удобно, — отметил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Карту и основной документ, идентифицирующий личность, можно потерять или забыть дома. А так клиенты будут точно уверены, что их примут на обслуживание в банке в любом случае. Достаточно будет скана рисунка вен для осуществления основных операций.

Кроме того, сканирование ладони психологически лучше переносится покупателем, чем другие методы биометрической идентификации, считает гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. Снятие отпечатков пальцев в сознании среднего человека тесно ассоциируется с криминалистикой, а распознавание лица или радужки глаза при помощи камер создает ощущение слежки, отметил он.

Впрочем, новый способ идентификации несёт определённые риски. Мошенники могут подделать любой биометрический параметр, в том числе рисунок вен ладони, рассказал Юрий Кудряков. Для этого они используют зеркальные фотоаппараты и специальные восковые накладки на руку, уточнил он. Получив доступ к карточному счёту клиента по артериям, злоумышленники могут перевести с его счёта на свой все денежные средства или получить кредит в банке, пояснил Юрий Кудряков.

— В научной статье швейцарского Idiap Research Institute (On the Vulnerability of Palm Vein Recognition to Spoofing Attacks) доказывается, что метод проверки по рисунку вен сильно уязвим перед спуфинг-атаками (spoofing attacks — атака через подмену), во время которых сканеру предлагается напечатанный на бумаге рисунок артерий: в 65% случаев систему удалось обмануть, — добавила управляющий партнёр аудиторской компании "2" Тамара Касьянова. — "Отпечаток" вен достать непросто, но способы наверняка найдут злоумышленники, и эти варианты нужно уже сейчас просчитывать.

Кроме того, если ладонь была повреждена, рисунок артерий может не читаться и банк не сможет идентифицировать клиента, указал Юрий Кудряков. Это возможно, например, после химиотерапии, уточнил он. Также при артрите расположение вен и их толщина меняются, добавил эксперт. По его словам, сложности при проверке граждан возникнут и во время сильных холодов. Например, зимой рисунок вен не будет читаться.

Кроме того, возможно удорожание услуг в связи с внедрением новации, считает Юрий Кудряков. По оценкам зампреда "Локо-банка"Андрея Люшина, на переформатирование одного банкомата для распознавания рисунка вен граждан кредитным организациям понадобится 1 млн рублей. По мнению Юрия Кудрякова, банки переложат возникающие расходы на клиентов.

Россияне в целом неохотно сдают биометрические параметры, констатировал Юрий Кудряков. В ряде случаев процесс затягивается, а процедура сдачи биометрических параметров занимает 40 минут, добавил эксперт.

По прогнозам консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, которые приводит ЦБ в своём обзоре рынка биометрии, идентификация клиентов по рисунку вен ладони (наряду с голосом и радужной оболочкой глаза) в ближайшие пять-семь лет будет самым быстрорастущим видом идентификации. Но пока доля использования верификации по венам ладони в мире невелика — около 3%, уточнил директор по развитию бизнеса "БКС премьер" Антон Граборов. По его словам, в то же время технология распознавания по отпечаткам пальцев занимает более 50% рынка биометрии.

Идентификация граждан по рисунку вен ладони распространена в мире, в частности в Бразилии, Турции, Германии, Японии, Южной Корее, Китае и других странах.