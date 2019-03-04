Деньги за скидку. Как банки манипулируют кешбэком

Банки активно увеличивают предложения по картам с кешбэком. Но далеко не всегда клиентам удаётся получить обещанное. Лайф выяснил, на что обращать внимание при выборе карты с кешбэком. Как не попасться на уловки банков?

— В ноябре покупал через Интернет билеты на самолёт на сумму 40 628 рублей. По идее, мне должны были начислить кешбэк 2031 рубль, но в интернет-банке вижу сумму кешбэка 406 рублей, — это одна из типичных жалоб на банковском форуме.

В России карты с кешбэком становятся всё популярнее. Предложения банков звучат заманчиво: клиенту обещают скидку не до покупки, а после. То есть определённый процент с покупки идёт обратно в виде денежного вознаграждения. Но на самом деле ожидания покупателя могут не оправдаться.

Чтобы не разочароваться в кешбэке, стоит обратить внимание на условия возврата денег. По словам руководителя отдела анализа банковских услуг "Банки.ру" Екатерины Марцуковой, банком устанавливаются требования к безналичному обороту по карте. Например, вам необходимо совершать покупки на сумму не менее 15 тыс. рублей или свыше пяти операций в месяц. При этом категории покупок могут быть любые или из определённого списка, утверждённого банком.

— В большинстве случаев устанавливается максимальная сумма возмещения в месяц — обычно это две-три тысячи рублей. Если предусмотрено несколько сценариев получения кешбэка, скажем 5% в определенной категории и 1% за прочие покупки, то ограничение по выплате может устанавливаться как общее, так и по отдельности для каждой категории трат. Не исключено ограничение максимальной суммы покупок, свыше которой банк перестаёт начислять кешбэк, — объяснила эксперт.

Нужно учитывать ещё и тот факт, что банки в большинстве случаев начисляют прямой кешбэк не деньгами, а бонусами. Директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов говорит, что такая система выгоднее для банков, поскольку их тратят не все клиенты. Но, с другой стороны, начисленные бонусы не сгорают, поэтому их в какой-то момент можно потратить разом, компенсировав существенную сумму совершённых покупок.

— Бонусы зачисляются на отдельный бонусный счёт. И если начисленный кешбэк держатель карты тратит просто автоматом при следующих покупках (деньги уже на карте), то в случае с бонусами необходимо зайти в банковское приложение и компенсировать совершённые покупки на доступную сумму. То есть бонусы автоматически потрачены не будут — клиенту нужно совершить дополнительные действия. При этом держатель карты может просто забыть о том, что у него есть начисленные бонусы, — называет подводные камни кешбэка Антон Граборов.

Вторым нюансом, по словам эксперта, является ограничение максимального начисления в месяц. Какой бы ни предлагался высокий возврат средств (5, 10 или даже 15%), максимально возможная сумма ограничена. Клиент при любой сумме трат не сможет получить в месяц более 3–5 тысяч рублей. А при оформлении карты и подключении бонусной программы необходимо выяснить, какое именно ограничение по максимальной сумме установил банк.

Кроме того, многие клиенты привыкли, что в любимой категории начисляются повышенные бонусы (5–10%) и одновременно при совершении всех остальных покупок начисляются обычные бонусы в размере 0,5–1% от суммы. Однако сегодня, по словам Граборова, некоторые банки делают акцент на повышенных бонусах в отдельной категории, при этом вообще не производят начислений при других покупках. Это существенный минус, поскольку общая сумма начислений выходит меньше.

Если банк не выполняет свои обязательства перед клиентом, тот вправе подать на него в суд. Как рассказал Лайфу Владислав Варшавский, управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры", по общему правилу на взаимоотношения клиента и банка распространяется законодательство о банковской деятельности. Кроме того, на взаимоотношения сторон, в частности на взаимоотношения сторон по договору банковского вклада, будет распространяться Закон о защите прав потребителей.

— При присоединении клиента к программе кешбэка банк обязан максимально подробно раскрыть его условия: какие суммы возвращаются на карту, в каких точках продаж данная программа действует, какие есть исключения, а также иные условия, влияющие на сумму кешбэка. Если такие условия до гражданина не доведены, то такое поведение банка должно рассматриваться как нарушение права потребителя на получение информации. Если установлен факт нарушения прав, потребитель вправе рассчитывать на компенсацию. Для защиты нарушенных прав потребуется обратиться в суд, — рассказал Лайфу Владислав Варшавский.

Специалист добавил, что за обман потребителя нарушитель — юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей, а за непредоставление необходимой и достоверной информации может быть наложен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.