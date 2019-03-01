Деньги или мобильник. Чем опасны переводы по номеру телефона

С 28 февраля в России включилась система быстрых платежей (СБП). С её помощью клиенты разных банков могут мгновенно переводить деньги по номеру телефона. Преимущества нового сервиса очевидны — быстрота и удобство. Но не всё так безупречно. Как можно потерять деньги при "телефонных" переводах и что делать, чтобы не стать жертвой мошенников?

Указание Центробанка о запуске сервиса быстрых платежей вступило в силу ещё 1 января 2019 года. Правда, на практике сразу наладить работу системы не удалось. Даже с конца февраля к ней подключились ещё не все крупные банки, но весной их станет больше. Суть новой опции проста. Клиенты разных банков смогут переводить деньги по номеру телефона. Максимальная сумма одной операции — 600 тыс. рублей. Правда, пока банки тестируют систему, они устанавливают более жёсткие ограничения по суммам.

Систему быстрых платежей разработал Центробанк, и она должна стать конкурентом похожей системы Сбербанка. Последний, кстати, является крупнейшим игроком на рынке переводов между физлицами. Сначала разрешалось переводить деньги только собственным клиентам. Но после того, как Центробанк начал разрабатывать свою систему быстрых платежей, Сбербанк стал разрешать переводы по номеру телефона и в ряд других банков. Таким образом, популярность быстрых переводов сейчас стремительно растёт. В то же время у этой услуги есть и минусы. В результате перевод может не дойти до адресата.

— В случае с переводом по номеру телефона есть риск отправить средства не на тот номер, — рассказал заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. — Но на этот случай во всех банках существует страхование рисков кражи средств с карты. Проще говоря, вы можете подать заявку на возврат средств, которая будет рассмотрена и удовлетворена. Также опасность может исходить от управления смартфоном владельца карты с помощью программы удалённого доступа. Впрочем, такие случаи крайне редки, также покрываются страховкой от кражи денег и решаются с помощью центра техподдержки банка.

Но если перевод сделан просто по ошибке, то клиент, скорее всего, потеряет только время на разбирательствах в банке. Деньги в подавляющем большинстве случаев возвращают. Другое дело — попасться на удочку мошенников. В этом случае больше своих денег можно не увидеть.

— Денежные переводы по номеру телефона опасны тем, что с их помощью легче узнать номер карты, — рассказала заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — Человек вводит номер телефона, и затем частично высвечивается номер карты при переводе. Чтобы не стать жертвой мошенников, никому нельзя сообщать ни номер карты, ни тем более CVV2. Даже близким родственникам и друзьям. У мошенников есть такая "фишка": они звонят по мобильному телефону, говорят, что ваша карта заблокирована, причём называют, как правило, самый известный банк, а потом требуют назвать частично или полностью номер карты якобы для целей её разблокировки. И после этого задают вопрос о недостающих данных. Их клиент разглашает сам. Кроме того, мошенники могут отправить вирус в ваш телефон и получить доступ к данным, которые вы в нём храните. Поэтому нет нужды говорить, что хранить данные банковской карты в телефоне нельзя.

Действительно, сейчас мобильный телефон для многих стал хранилищем данных. В заметках можно найти и ПИН-коды для карт, и пароли к мобильному банку. Как отмечает инвестиционный консультант "БКС брокер" Михаил Захаров, мошенники могут без проблем перевести деньги по номеру телефона только в том случае, если человек сам предоставит им пароль к своему онлайн-банку. Следует относиться к этим данным так же серьёзно, как, например, к ПИН-коду от своей банковской карты, и держать их подальше от посторонних глаз. Правила защиты от нечестных граждан остались теми же, что и раньше, лишь немного сменив облик при применении.

— Вряд ли можно говорить о серьёзных рисках, связанных непосредственно с платежами по номеру телефона, — считает старший специалист по уголовной практике юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. — Так как операции происходят в системе быстрых платежей, то вопросы могут быть к безопасности самой системы, а не к способам идентификации. Поэтому здесь стоит анализировать методы безопасности СБП, но пока нет оснований говорить о том, что есть какие-либо пробелы в её защите. Если же деньги пропали, то нужно как можно скорее обращаться в банк и правоохранительные органы.