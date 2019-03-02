Звёздный тур. Куда чаще летают разные знаки зодиака

Самые заядлые путешественники — Раки. Тельцы зачастили в Париж, а Овны предпочитают пляжи Кипра и покупают билет в Ларнаку. Лайф выяснил, куда чаще всего летают люди, рождённые под разными знаками зодиака.

Меньше всего путешествуют Скорпионы и Стрельцы. Среди домоседов также много Весов и Козерогов. Раки — самые активные туристы. Причём их больше всего среди пассажиров и внутренних, и международных рейсов. К такому выводу пришли аналитики сервиса путешествий Туту.ру. Они проанализировали даты рождения всех пассажиров, которые покупали билеты с февраля прошлого года по февраль текущего. Результаты оказались неожиданными.

Рак, Лев, Близнецы, Телец — к этим знакам зодиака относится подавляющее большинство путешественников. Причём если Львы занимают крепкое второе место по внутренним перелётам, то по заграничным — на этой позиции Тельцы. В столицу чаще всего летают Раки, а реже всех Стрельцы. В Санкт-Петербург и Симферополь — опять же Раки, а реже — Козероги. В Сочи и Краснодар летит больше всего Раков, а меньше — Скорпионов и Стрельцов.

— Летать в Минводы Овны и Скорпионы любят больше, чем в Ростов-на-Дону, — поделились с Лайфом наблюдениями в Туту.ру. — А Весы предпочтут Анапу Новосибирску, хотя все остальные знаки зодиака делают наоборот. Раки и Тельцы не очень жалуют Владивосток.

Заграничные предпочтения по знакам зодиака различаются очень резко. В Ереван летают чаще остальных знаков Козероги, а реже — Рыбы. Кишинёв пользуется особой популярностью у Раков. Любители слетать в Баку — Львы и Раки. Стамбул — любимое зарубежное направление у Весов, а у Тельцов — Париж.

— Совсем неудивительно, что чаще всего путешествуют Раки, — рассказывает руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный. — За путешествия в астрологии отвечает планета Юпитер, которая в знаке Рака находится в экзальтации. Это наивысший подъём планеты, где она ярче всего проявляет свои функции. Для Раков путешествовать — значит жить, это их способ самовыражения.

Домоседство Скорпионов Сергей Безбородный объясняет тем, что эти знаки зодиака склонны везде видеть опасность и врагов. Дома они находятся в привычной обстановке и чувствуют себя комфортнее. Всё-таки опасности тут меньше, а все враги известны, чего нельзя сказать о неизведанных новых городах и странах.

Телец находится под сильным влиянием Венеры. Эта планета предпочитает удобство, комфорт и красоту. Неудивительно, что Телец предпочитает Париж, заключает Сергей Безбородный. Он любит наслаждаться красотой архитектуры и произведений искусства, посещать музеи. Именно в поисках разнообразной красоты, новых форм архитектуры и искусства Телец и стремится за границу.

Львы рождены под знаком Солнца, это пробуждает в них сильные патриотичные чувства, чем и объясняется увлечение внутренним туризмом. Если есть выбор, то представители этого знака зодиака предпочтут отдыхать на родине. Путешествие за границу они могут счесть непатриотичным.

— В целом 2019 год — это год активных путешествий, — отмечает Сергей Безбородный. — Люди будут больше ездить. Сам год проходит под управлением планеты Меркурий, а Меркурий — покровитель путешественников.