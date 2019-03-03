Женская доля. Почему зарплаты у мужчин выше

Процент занятости женщин в России очень высокий, а их зарплата составляет лишь 70% от среднего размера мужской. Лайф разбирался, в каких сферах женщинам платят достойно, а в каких зажимают.

Работодатели по-прежнему недооценивают сотрудников-женщин. Как заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец, процент занятости женщин в России очень высокий, а их зарплата составляет лишь 70% от среднего размера мужской. И, как показывает статистика, неважно, какова ваша квалификация и опыт работы: если вы женщина, то можете получать в пять раз меньше за ту же работу, что и мужчина.

Квалификации

Руководители (женщинам лишь 68,7% от мужской з/п) В 2017 году зарплата мужчины-руководителя в среднем составляла 86,9 тыс. руб., у женщины той же квалификации — лишь 59,7 тыс. руб. Фото: © Pixabay

Специалисты Мужчина получал 54,3 тыс. руб., женщина — 36,9 тыс. руб. (68,07%) Фото: © Pixabay

Служащие Мужчина-служащий — 33,3 тыс. руб., а женщина — 22,4 тыс. руб. (69,3%). Фото: © Pixabay

В 2017 году зарплата мужчины-руководителя в среднем составляла 86,9 тыс. рублей, у женщины той же квалификации — лишь 59,7 тыс. рублей, это 68,7% от мужской. Картина едина для рынка в целом: специалист-мужчина получал 54,3 тыс. рублей, женщина — 36,9 тыс. рублей (68,07%), мужчина-служащий — 33,3 тыс. рублей, а женщина — 22,4 тыс. рублей (69,3%).

Популярные для женщин сферы

Здравоохранение Женщин 70,7%. Мужчина-врач — 53,7 тыс. руб., а женщина — 47,4 тыс. руб. (88,4%). Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Образование 83,6% работников — женщины: здесь мужчине заплатят 38 тыс. руб., а женщине — 33,4 тыс. руб. (87,8%). Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Непопулярные сферы

IT Женщин всего 23,1%. Мужчины-специалисты зарабатывают в среднем 49 тыс. руб. в месяц, а женщины — 28,1 тыс. руб. (57,5%). Фото: © Pixabay

Администрирование Мужчинам здесь платят в среднем по 70,2 тыс. руб., а женщинам — по 40,2 тыс. руб. (57,3%). Фото: © Pixabay

Женщинам ловить тут нечего

Но хуже всего ситуация оказалась в культуре, спорте, а также сферах социальной и правовой работы: здесь зарплата женщины составляет всего 20,2% от зарплаты мужчины, несмотря на то что подавляющее большинство работников здесь (89%) — именно представительницы прекрасного пола.

Культура, спорт, социальная и правовая работа Мужчине здесь в среднем платят 123,4 тыс. руб. в месяц, а женщине — всего 24,9 тыс. руб. Фото: © Pixabay

Источник: данные Росстата.