Женская доля. Почему зарплаты у мужчин выше

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Женская доля. Почему зарплаты у мужчин выше

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Фото: ©  Shutterstock

Процент занятости женщин в России очень высокий, а их зарплата составляет лишь 70% от среднего размера мужской. Лайф разбирался, в каких сферах женщинам платят достойно, а в каких зажимают.

Работодатели по-прежнему недооценивают сотрудников-женщин. Как заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец, процент занятости женщин в России очень высокий, а их зарплата составляет лишь 70% от среднего размера мужской. И, как показывает статистика, неважно, какова ваша квалификация и опыт работы: если вы женщина, то можете получать в пять раз меньше за ту же работу, что и мужчина.

Квалификации

Руководители (женщинам лишь 68,7% от мужской з/п)

Специалисты

Служащие

В 2017 году зарплата мужчины-руководителя в среднем составляла 86,9 тыс. рублей, у женщины той же квалификации — лишь 59,7 тыс. рублей, это 68,7% от мужской. Картина едина для рынка в целом: специалист-мужчина получал 54,3 тыс. рублей, женщина — 36,9 тыс. рублей (68,07%), мужчина-служащий — 33,3 тыс. рублей, а женщина — 22,4 тыс. рублей (69,3%).

Популярные для женщин сферы

Здравоохранение

Образование

Непопулярные сферы

IT

Администрирование

Женщинам ловить тут нечего

Но хуже всего ситуация оказалась в культуре, спорте, а также сферах социальной и правовой работы: здесь зарплата женщины составляет всего 20,2% от зарплаты мужчины, несмотря на то что подавляющее большинство работников здесь (89%) — именно представительницы прекрасного пола.

Культура, спорт, социальная и правовая работа

Источник: данные Росстата.

Автор:
АР
Анастасия Ремез
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