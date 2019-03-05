Гид по цветам: сколько стоят и как долго стоят

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Гид по цветам: сколько стоят и как долго стоят

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Фото © Pexels

Какой букет подарить — главный вопрос многих мужчин перед 8 Марта. Причём хочется, чтобы букет и выглядел эффектно, и стоил недорого, и простоял как можно дольше. Лайф сделал подборку из самых популярных букетов, выяснил, сколько они стоят и как долго будут радовать глаз.

Нарциссы (5 штук)

Букет первоцветов будет стоить около 350 рублей. Срок его жизни в среднем 5–7 дней, в холодном помещении — 7–10 дней

Фото: © Flickr / Laura LaRose

Ирисы (5 штук)

Несколько штук этих ярких цветов обойдутся в 370 рублей, а радовать глаз они будут около 5–7 дней

Фото: © Flickr / Peter Horenský

Тюльпаны (5 штук)

Пожалуй, это самые популярные цветы на 8 Марта. Букет из пяти штук будет стоить 450 рублей. Могут цвести от 5 до 11 дней

Фото: © Flickr / Riza Nugraha

Герберы (5 штук)

Эти крупные цветы поражают красотой. Цена букета — 500 рублей. Любоваться на них можно 7–10 дней

Фото: © Flickr / Prescott Pym

Гиацинты (5 штук)

Яркий букет этих нежных весенних первоцветов обойдётся в 550 рублей. В среднем живут не больше недели

Фото: © Flickr / Dean Morley

Розы (5 штук)

Розы — одни из самых дорогих цветов. Цена пяти штук — 650 рублей. При хорошем уходе могут простоять до 9 дней

Фото: © Flickr / juy_socal

Мимоза (5 штук)

Пять веток мимозы будут стоить около 750 рублей. Правда, простоят они недолго — 4–5 дней

Фото: © Flickr / Mark Belokopytov

Кустовая роза (5 штук)

В длину ветка меньше, чем у обычной розы, но тоже смотрится эффектно. Цена за пять штук — 800 рублей. Могут простоять 10–12 дней

Фото: © Flickr/T.Kiya

Хризантемы (5 штук)

Красивые и неприхотливые цветы. Букет из пяти веток будет стоить около 800 рублей. Любоваться на них можно 20 дней

Фото: © Flickr/Carmine.shot

Пионы (5 штук)

Крупные и эффектные цветы. Правда, достаточно дорогие. Букет будет стоить около 2800 рублей, а простоит всего 7–8 дней

Фото: © Flickr / Fuzzy Gerdes

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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