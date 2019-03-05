Гид по цветам: сколько стоят и как долго стоят

Какой букет подарить — главный вопрос многих мужчин перед 8 Марта. Причём хочется, чтобы букет и выглядел эффектно, и стоил недорого, и простоял как можно дольше. Лайф сделал подборку из самых популярных букетов, выяснил, сколько они стоят и как долго будут радовать глаз.