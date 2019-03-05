Бензин по 50? У нефтяников появился повод повысить цены

С начала года нефтяники понесли убытки на 55 миллиардов рублей. Таковы результаты подсчётов компании VYGON Consulting. Причина убытков — налоговый манёвр. Автомобилисты тревожатся, что свои убытки нефтяные компании переложат на простых покупателей. И, действительно, снова стали звучать прогнозы о том, что бензин может подорожать до 50 рублей за литр. Эксперты опасаются, что весной на заправках может произойти "показательный рост цен". Лайф разбирался, как убытки нефтяников отразятся на топливном рынке и как это скажется на стоимости бензина.

Март — переломный месяц для топливного рынка. Заканчивается срок действия договора о заморозке цен с крупными нефтяными компаниями. В правительстве уверяют, что нового скачка цен не будет. Тем не менее уже в начале марта появились поводы для беспокойства. Нефтяники заявили о серьёзных убытках. Их потери — результат налогового манёвра. Сейчас бюджет возвращает нефтяникам 60% разницы между экспортными ценами на топливо и установленной минимальной ценой — 56 000 рублей за тонну бензина и 50 000 рублей за тонну дизтоплива. Таким образом компенсируется упущенная выгода при продаже топлива на внутреннем рынке.

В прошлом году сложилась ситуация, когда поставки на экспорт стали для нефтяников намного выгоднее поставок на внутренний рынок. Это привело к резкому скачку цен. Сейчас нефтяники подсчитали убытки и хотят пересмотреть схему компенсаций.

— Уже в первой половине 2019 года цена 95-го бензина может достичь 47–48 рублей за литр, а к концу года подняться до психологически важной отметки в 50 рублей, — считает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Этому будет способствовать целый ряд факторов: и ещё не отыгранный рост акциза на топливо, и возможное ослабление рубля, и налоговый манёвр, и не устраивающий нефтяников размер компенсации... До 31 марта запрещено повышать цены более чем на два процента. Все остальные вышеприведённые факторы найдут своё отражение в цене при первой же возможности. За 1 апреля, конечно, отыгрывать их все никто не станет, иначе нефтяники могут нарваться на санкции со стороны правительства. Но в течение одного-двух месяцев очень даже возможно.

Так называемый налоговый манёвр оказался налоговой ловушкой, считает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Он напомнил: для того чтобы компенсировать рост цен на топливо, правительство планировало принять формулу бензинового акциза не как фиксированное значение, а как плавающее. Для НПЗ оно должно повышаться в период низких цен на нефть, понижаться — в период высоких. Кроме того, планировался и так называемый обратный акциз. С его помощью обеспечивается возврат уплаченных акцизов с объёмов нефти, которые идут на переработку.

— Эффект оказался очень похожим на тот, который мы наблюдали в 2012 году, — пояснил Владимир Рожанковский. — Тогда в виде эксперимента правительство разрешило регионам тарифы на коммуналку поднимать не на конкретное значение, как обычно, а в плавающем диапазоне — в зависимости от социально-географических особенностей конкретного региона. Как мы помним, тогда практически все региональные администрации подняли тарифы на максимально возможную величину, проигнорировав значение слов "от" и "до". Так что и сейчас всё говорит о том, что цены на бензин будут продолжать расти.

На данный момент причин для сильного роста — до 50 рублей за литр марки Аи-92 и даже Аи-95 — нет, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, курс рубля стабилен и таким будет оставаться в ближайшей перспективе. Аналогичная история с нефтью. Это два главных фактора, которые могли бы обеспечить взрывной рост цен на бензин на внутреннем рынке.

— Однако ситуация может измениться в будущем, — предупредил Иван Капустянский. — Единственный риск потенциально может исходить только от нефтяников, которые жалуются на нерабочую систему субсидий. Для того чтобы продемонстрировать свою позицию правительству, они могут попытаться локально взвинтить цены. Сложно понять, насколько формула действительно не сработала и нефтяники понесли реальные убытки, а не искусственно и вовремя "увеличили расходы". Тем не менее стало ясно, что торги между правительством и нефтяными компаниями теперь продолжатся. На этом фоне в ближайшее время тема роста цен на топливо снова выйдет на первые полосы. В ближайшее время правительство будет разбираться, насколько жалобы бизнеса обоснованные, а нефтяники, соответственно, будут отстаивать свою позицию. Если компромисс по итогу будет найден, то ситуация разрешится без значительного колебания цен. Если же нет, не исключён новый показательный рост цен на топливо.