Риски и преимущества оформления ДТП через официальное приложение страховщиков

С 1 сентября 2019 года россияне смогут известить страховщиков о ДТП через специальное мобильное приложение. Через него можно будет подать сведения об авариях, которые произошли в пределах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Это следует из постановления правительства (есть у Лайфа). Лайф разбирался, в чём плюсы и минусы нового способа оповещения.

Сейчас автомобилисты для получения выплат по ОСАГО подают страховщику извещение об аварии на бланке вместе с заявлением о страховом случае. Это также можно сделать по почте, но не позже пяти дней с момента ДТП. Если виновник аварии не подал извещение в срок, страховщик имеет право взыскать с него сумму компенсации, которую выплатил потерпевшему.

Согласно постановлению правительства, с осени этого года подать извещение можно будет через мобильное приложение (МП), которое разработает Российский союз автостраховщиков. Воспользоваться для получения выплат МП смогут участники ДТП, оформленных без привлечения сотрудников полиции — по Европротоколу. Он применяется, когда в аварии участвовали две машины, нет пострадавших и ущерб в пределах 400 тыс. рублей (этот лимит действует в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в остальных регионах — 100 тыс.), нет разногласий в отношении виновника аварии. Участники таких аварий смогут получить выплаты по ОСАГО, известив страховщика через МП.

— Извещение о ДТП в электронной форме, содержащей простую электронную подпись, приравнивается к извещению о ДТП, составленному на бумажном носителе, содержащем собственноручную подпись водителей — участников ДТП, — говорится в постановлении правительства.

По закону простая электронная подпись — это логин и пароль к учётной записи на сайте госуслуг, так что воспользоваться МП смогут те, кто там зарегистрирован. На конец 2018 года таковых было 64,6 млн человек, по данным АНО "Цифровая экономика".

Поначалу МП будет работать в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До конца 2019 года будут подведены итоги этого эксперимента.

— Благодаря мобильному приложению автомобилисты смогут проинформировать страховщиков об аварии в режиме реального времени, — уточнил гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. — Зачастую бумажные извещения оформляются с ошибками, а это нередко становится основанием для отказа в выплатах по ОСАГО. Кроме того, в условиях текущей дорожной ситуации участники ДТП тратят много времени на оформление бумажных документов.

Впрочем, у нового способа оповещений страховщиков о ДТП есть минусы. На многих трассах плохо работает Интернет, констатировал Юрий Кудряков. А это значит, что извещение через МП отправить не получится. Также проблемы с Сетью на дороге возникают в плохую погоду, уточнил эксперт. Такой же сценарий ждёт автомобилистов, если в работе мобильного приложения произойдёт технический сбой, добавил Юрий Кудряков.

Кроме того, мобильные приложения подвержены взломам. Если на МП будут совершаться, например, Ddos-атаки, водители не смогут в него зайти и оповестить страховщика о ДТП.

— Если почитать пользовательское соглашение к этому приложению, что граждане обычно не делают, то выясняется, что МП РСА ни за что не отвечает и не гарантирует точную и полную передачу данных, её сохранность в системе, а также сохранность вашего профиля, — указал первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. — То есть если произошёл обрыв связи или сбой в системе и так далее, что может быть с каждым приложением, то вы оказываетесь бесправны.

По словам официального представителя компании "Альпари" в СНГ Андрея Лободы, сегодня в России числится более 50 млн автотранспортных средств, не считая седельных тягачей, самосвалов строительной, наливной и другой специальной техники. Фактически на 1000 россиян приходится 300 легковых авто, указал он.

— Но все ли автовладельцы, особенно из малых городов и сельской местности, являются авторизованными пользователями госуслуг? Это важно точно знать, поскольку специальное мобильное приложение (СМП) привязано к госуслугам и онлайн-процедура оформления ДТП будет доступна только для зарегистрированных пользователей портала госуслуг, — подчеркнул Андрей Лобода. — То же извещение о ДТП с электронной подписью приравнивается к бумажной версии, но по сути электронная подпись — это логин и пароль к учётной записи на сайте госуслуг.

Андрей Лобода сомневается, что совокупно 30 млн автовладельцев зарегистрированы на портале госуслуг и постоянно взаимодействуют с государством в онлайне. Эксперт отметил, что страховой случай может перейти в онлайн-регулирование, если на госуслугах зарегистрированы оба участника происшествия. Без регистрации там процесс не обойдётся без традиционных бумаг, констатировал Андрей Лобода.

— Кроме того, неясно, как будет складываться практика выплат при ДТП, оформленного по Европротоколу через мобильное приложение, — считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Светлана Кордо. — Например, неизвестно, будет ли у водителей возможность внести какие-либо правки в протокол, оформленный через мобильное приложение, если позднее в этом возникнет необходимость. Точно так же неочевидно, смогут ли автовладельцы оспорить решение страховой компании, если с выплатами возникнут проблемы из-за технических сбоев приложения.

По словам Светланы Кордо, водители уже сталкивались с недочётами других мобильных приложений, в частности, ГКУ АМПП, с помощью которого оплачивается парковка. Из-за недочётов работы этого приложения водители получали штрафы, оспорить которые впоследствии сложно, подчеркнула Светлана Кордо.