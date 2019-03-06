Маша или Наташа? Как состояние машин зависит от имён автоледи

По разным оценкам, в России 20–25% водителей — женщины. В канун 8 Марта Лайф выяснил, как определить состояние машины на вторичном рынке по имени её хозяйки.

Аналитики сервиса по продаже подержанных автомобилей CarPrice назвали имена автоледи, у которых стоит покупать автомобили. В выборку попали только свежие автомобили — в возрасте от трёх до пяти лет — с одним владельцем в ПТС. Перед продажей машины осматривают технические специалисты и присваивают им определённое количество звёзд по разным категориям.

Как показало исследование, самыми аккуратными водителями являются Натальи, Ларисы, Любови и Елены. В большинстве случаев их авто с точки зрения сохранности кузова почти безупречны.

Что касается содержания автомобиля и чистоты в салоне, то самыми аккуратными оказались Виктории, Оксаны, Натальи и Марии. Впрочем, другие участницы лучшей десятки отстают от них всего лишь на несколько процентных пунктов.

Полный порядок в работе узлов и агрегатов, небольшой пробег и вовремя пройденное ТО — вот что отличает машины Анны, Виктории, Оксаны и Натальи. Вероятность купить у них авто в отличном состоянии крайне высока.

— Для кого-то важно, чтобы машина была без аварий, а кому-то важнее чистота и порядок, — пояснили Лайфу в CarPrice. — Кто-то считает, что главное — это техническое состояние, всё остальное "на скорость не влияет". Как можно заметить, Натальи, Оксаны, Елены, Ольги и Ларисы не только аккуратно водят, но и следят за своими авто, а также содержат их в чистоте. В большинстве случаев покупка авто у них будет выгодным вложением денег.

Анна Семенович

— Я езжу с водителем, поэтому за техническим состоянием следит мой водитель. Всё техобслуживание проходим вовремя. Никаких повреждений на кузове у моей машины нет. Тем более что автомобиль совсем новый.

Татьяна Буланова

— Оценить состояние автомобиля, честно говоря, я не могу. В машинах не разбираюсь. Я вообще чаще передвигаюсь на общественном транспорте и на такси. Хотя, кстати, у меня старший сын следит за машиной. И я стараюсь контролировать, чтобы всё было в норме. Вовремя поменяли масло и так далее. Всё-таки наблюдаю. Хотя меня и сын-то редко возит. Но машину действительно содержим в чистоте. И я чистоту люблю, и сын. Бывает, появляются царапинки, но сразу стараемся исправлять. Я вообще, если что-то теряю в своей жизни, сразу стараюсь восполнить. То же самое и с машиной: что-то ломается — сразу чиним.

Елена Беркова

— Насчёт кузова — да, действительно, у меня есть потёртости, царапины и другие повреждения. Есть даже вмятины и сколы. Машина обо что-то стукнулась. Если это незначительные повреждения, то я не считаю нужным тратить время на оформление протокола. Если с другим водителем удаётся решить вопрос полюбовно, то я за такое решение вопроса всегда. Потом, конечно же, не хватает времени, чтобы на каждую царапину обращать внимание. Так сразу не видно, но знающий человек увидит. Когда подхожу к машине, сразу же их вижу, но это не заставляет меня менять ситуацию. Логика моя такова: продам и куплю новую. Что касается технического состояния, то за ним я слежу и техобслуживание прохожу вовремя. Пробег небольшой, проблем с машиной нет. Я не очень разбираюсь в техническом состоянии, просто вовремя езжу в сервис. А вот насчёт салона не совсем верно: не всегда я его держу в чистоте, так как у меня всегда с собой вода, еда, вещи, чтобы переодеться. Там целый дом, и творческий процесс в автомобиле не заканчивается, а только начинается.