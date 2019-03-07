Весенний ценопад. Куда дёшево улететь на 8 Марта

Даже за несколько часов до вылета ещё не поздно купить билеты. При этом они могут оказаться намного дешевле, чем за пару недель до покупки. Лайф выяснил, куда чаще всего летают россияне на 8 Марта, сколько стоят билеты и как изменились цены за год. Оказалось, что вопреки ожиданиям по многим направлениям перелёт значительно подешевел.

Международный женский день подарил нам целых три выходных, а во многих компаниях 7 марта и вовсе сделали сокращённым. Некоторые россияне решили воспользоваться шансом и провести праздничный уикенд в другом городе. Правда, не все купили билеты заранее. Впрочем, купить билеты можно даже накануне вылета. Особенно если учесть, что по многим направлениям цены существенно снизились.

Аналитики туристической метапоисковой системы Momondo провели исследование и выяснили, что в этом году наиболее востребованным направлением, как и в 2018 году, оказался Сочи. При этом стоимость перелёта снизилась почти на 6% по сравнению с прошлым годом и составила в среднем 7,5 тыс. рублей (цена билета туда-обратно). А вот дешевле оказались рейсы в Москву — почти 7 тыс. рублей.

В два раза дороже, чем в российскую столицу, выйдет праздничный перелёт в Тбилиси — 13,5 тыс. рублей. Перелёт туда подешевел на 8% в сравнении с 2018 годом. Чуть дороже поездки в Москву выйдет перелёт в Стамбул, Прагу, Рим, Барселону и Париж. Но есть приятный бонус: цены туда значительно понизились. Стоимость билетов из России в Рим подешевела на 30%, в солнечную Барселону — на 20%, а в романтичный Париж — на 16%.

Некоторые наши соотечественники решили взять небольшой отпуск вдобавок к длинным выходным и отметить 8 Марта в Бангкоке и на Пхукете. Сейчас самый благоприятный сезон для туристов, но несмотря на это, стоимость перелёта туда понизилась на 15%. Билеты в столицу Таиланда и обратно стоят в среднем 31 тыс. рублей, а на популярный среди россиян остров — 40 тыс. рублей.