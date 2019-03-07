Биткоин подрос, ждём падения? В какую ещё криптовалюту можно вложиться

На этой неделе курс биткоина начал немного укрепляться, но радоваться рано. Криптоинвесторов обеспокоил тревожный факт: альткоины начали расти опережающими темпами. При этом эксперты прогнозируют новый обвал курса биткоина уже к середине месяца. На этом фоне многие задумались о переводе активов в альтернативную крипту. Лайф разбирался, чем закончится передел на рынке криптовалют и каким будет курс биткоина в середине марта.

В середине этой недели биткоин за сутки подорожал чуть больше чем на 3%, почти до 3900 долларов. При этом эфир за то же время вырос почти на 7,2%, а лайткоин прибавил в цене около 13%. После того как в конце февраля крипторынок стал немного восстанавливаться после затяжного падения, инвесторы задумались, а не переводить ли свои деньги в менее дорогостоящие активы. Вопрос вполне закономерный, если учесть, что с крипторынка в последнее время ушло много крупных игроков, а малых всё больше интересуют активы подешевле и подоходнее. В результате у биткоина могут появиться неожиданные конкуренты.

По рентабельности альткоины, действительно, сейчас опередили биткоин. Притом что стоят они намного меньше. Например, цена эфира — порядка 138 долларов, то есть в 27 раз дешевле биткоина. Есть ещё более дешёвые криптовалюты, стоимость которых в тысячу раз меньше, а эмиссия этих монет в сотни тысяч раз превышает эмиссию главной криптовалюты. Как говорит руководитель департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын, именно поэтому для большинства инвесторов дешёвые альткоины более рентабельны и более привлекательны для спекуляций.

— Если альткоины растут в цене быстрее, то такая ситуация способствует перераспределению активов непрофессиональных инвесторов из биткоина в другие монеты, — рассказал CEO компании BitBaza Артем Зверев. — Это зачастую предшествует резкому снижению всего криптовалютного рынка. В результате заинтересованные в падении курса маркетмейкеры получают возможность накопить ещё больше биткоинов.

Пока на рынке нет реально значимых новостей, спекулянты разыгрывают свои спектакли. Такое мнение высказал президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. По его словам, одним из факторов, серьёзно влияющих на рынок криптовалют, является новостной фон. И сейчас колебания курсов монет могут быть связаны с играми спекулянтов. Юрий Припачкин отметил, что в большинстве ситуаций цена на альткоины коррелирует с курсом биткоина, а исключения как раз-таки связаны с новостями по отдельной монете. При этом сейчас он не видит никаких фундаментальных причин для того, чтобы какая-то криптовалюта стала реальной альтернативой биткоину.

Аналитики предупреждают: в перспективе альткоины могут так же резко обрушиться, как и поднялись. При общем росте рынка и неравномерном распределении капитала темп их роста значительно опережает темп роста биткоина. Однако и падать курс альткоинов будет стремительней, чем курс первой криптовалюты, считает глава представительства криптовалютной биржи Huobi в России Андрей Грачёв. Если рассматривать альткоины как инвестицию, он рекомендует наполнять ими не более чем 50% криптопортфеля, причём брать крипту из ТОП-15. При этом аналитики единодушны во мнении: цифровые монеты — рискованная инвестиция. Если и покупать крипту, то только на ту сумму, которую не страшно потерять. И в любом случае не на последние деньги.

— Укрепление курса биткоина в феврале заметно воодушевило криптоэнтузиастов, но предаваться излишнему оптимизму не стоит, — заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Котировки биткоина с конца прошлого года находятся в диапазоне 3400 — 4000 за монету. Так что очередной подход к установленному "потолку" ничего не меняет — тренд на укрепление ещё не начался. Для уверенного роста цены необходимо появление действительно веских фундаментальных причин. А вот ситуация по эфиру несколько другая: инвесторы продолжают переваривать регулярно поступающую информацию по недавнему обновлению сети (Constantinople), из-за чего курс эфира стал крайне волатильным. В ближайшее время страсти должны утихнуть, после чего торги вернутся в привычный режим следования динамике биткоина. Сегмент криптовалют слабо диверсифицирован, а стоимость альткоинов напрямую зависит от самочувствия главной криптовалюты.

Разница в волатильности криптовалют действительно впечатляющая. 28% по биткоину против более 81% разброса цен по эфиру, подсчитал руководитель аналитического отдела "Гранд капитал" Сергей Козловский. Таким образом, опережающий темп роста курса эфира по отношению к биткоину вполне объясним. Аналитик компании "Финист" Александр Агеев обратил внимание, что инвесторы-маркетмейкеры не приемлют высоких рисков и все они используют биткоин. В то же время эфириум и другие альткоины пользуются большей популярностью у инвесторов с небольшими активами. Это и делает их более волатильными и рискованными.

Что касается лайткоина, то он мог подорожать на слухах, что венесуэльское правительство запускает платформу, которая связана с переводом монеты для обхода экономических санкций США. Такое предположение высказал аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Владислав Антонов. Рынок остаётся нестабильным, а торговые объёмы заметно снизились. Отсутствие на рынке крупных покупателей и продавцов не даёт цене биткоина выйти из диапазона 3400–4400. По оценкам Владислава Антонова, если она поднимется выше 4415 на бирже Bitfinex, то, вероятно, начнётся весеннее ралли.

Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов считает, что сигналом для покупки биткоина станет момент, когда он подорожает больше чем до 4300. Если это произойдёт, то начнётся движение до 4800. При этом он отметил, что биткоин интересен в первую очередь крупным инвесторам, и для них не имеет смысла переходить в альткоины. В то же время большинство игроков на крипторынке — это средние и мелкие инвесторы. И с их стороны интерес к альткоинам будет активно расти.