За милых дам. Как нельзя похмеляться после 8 Марта

В честь 8 Марта россиян ждут длинные выходные, а значит, не обойтись без праздничного стола и алкогольных напитков. Всё это может привести к перееданию и похмелью. При этом не все средства для улучшения состояния хороши. Лайф расскажет, как нельзя похмеляться, какие народные методы улучшить самочувствие могут быть полезны, а какие опасны.

Бурная вечеринка или праздничное застолье зачастую сопровождается большим количеством еды и алкоголем. А вот утром уже становится не до веселья. На смену ему приходит головная боль, тошнота и слабость, которые вынуждают человека принимать любые меры, чтобы хоть как-то облегчить своё состояние. И правда, существует множество народных средств, которые снимают симптомы похмелья. Только не все они помогают, а многие могут и ухудшить самочувствие.

Традиционный метод похмелиться пивом или ещё чем-нибудь покрепче — это миф. Выпивка на старые дрожжи только усугубит ситуацию, ведь на организм идёт дополнительная нагрузка. В худшем случае дело может закончиться запоем.

Выпить рассол — также один из популярных методов борьбы с похмельем. Но многие путают его с маринадом, полагая, что эффект будет один и тот же. Это далеко не так. В рассоле содержится вода и соль, а в маринаде присутствует уксус. Желудок и без того раздражён алкоголем, а поверх добавится ещё и кислота.

Среди популярных рекомендаций — выпить цитрусовый сок. Он неплохо расщепляет алкоголь. Но важно знать, что выбирать лучше натуральные соки, а от пакетированных толку не будет. Да и пить их рекомендуется людям, у которых здоровый желудок.

Страдающие от похмелья часто пытаются заставить себя плотно поесть. Но тут можно сделать себе хуже. Если кушать не хочется — не надо себя пичкать. Организм ещё отравлен алкоголем и продуктами его распада, а принятая пища не усвоится и уж точно не придаст сил. Можно съесть что-нибудь лёгкое, а вот калорийной пищей лучше закусывать во время распития спиртного — так похмелье наутро будет гораздо слабее.

Ещё одно распространённое заблуждение — выпить чашечку кофе, чтобы прийти в себя. Особенно если утром нужно идти на работу. Этот способ хорош, но точно не после вечеринки. Кофе сильно обезвоживает организм и может поднять давление, поэтому не исключено, что вместо похода на работу придётся остаться дома и вызвать скорую.

Есть, конечно, люди, которые игнорируют народные методы и отдают предпочтение таблеткам, дабы облегчить состояние здоровья. Первое, что приходит на ум, — аспирин. Его можно принимать, если после распития алкоголя прошло более шести часов. В противном случае можно спровоцировать внутрикишечное кровотечение.

Избавиться от головной боли пытаются с помощью спазмалгона. Только есть неувязочка — от похмельной головной боли он не спасает, а также противопоказан при аритмии и повышенном давлении, без которых похмелье обходится редко.

Активированный уголь выводит токсины и облегчает состояние, но не следует его принимать совместно с другими лекарствами. Дело в том, что в совокупности сорбенты вместе с токсинами поглотят лекарства. В результате никакой пользы от них не будет. Лучше сначала принять активированный уголь, затем почистить кишечник, а уже потом выпить лекарства.

Также не стоит принимать при похмелье корвалол, валокордин и валосердин. В их состав входит фенобарбитал, который несовместим с алкоголем. А вот в сочетании с ним может вызвать подобие белой горячки — вплоть до комы.

А вообще, чтобы не страдать от похмельного синдрома утром, врачи советуют контролировать себя накануне. По возможности воздержаться от алкоголя в ночное время суток и, конечно, плотно закусывать. Также не стоит садиться за руль. В похмельном состоянии концентрация внимания существенно снижена. В итоге вы подвергнете опасности не только себя, но и окружающих водителей, спровоцировав ДТП.