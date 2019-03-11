150 тысяч мужчин взяли микрокредиты к 8 Марта. Как не угодить к коллекторам?

Перед праздниками россияне бросились за кредитами. Одни — чтобы купить подарки, другие — просто хорошо отдохнуть на трёхдневных каникулах, желательно на морях. Причём в канун 8 Марта за микрокредитами мужчин обратилось в два раза больше, чем женщин перед 23 Февраля. Но праздники заканчиваются, а долги остаются. Лайф выяснил, что делать, чтобы быстро избавиться от займов после длинных выходных.

По данным исследования компании SmartCredit (есть у Лайфа), накануне 23 Февраля за микрокредитами обратились 81 100 женщин, а перед 8 Марта — 149 300 мужчин. При этом средняя сумма микрокредитов, за которыми обращались мужчины и женщины накануне праздников, схожа. Так, к 23 Февраля женщинам требовалось около 11 300 рублей, а мужчинам накануне 8 Марта — 11 200 рублей. Больше всего россияне занимали на подарки к праздникам в Москве и Московской области. На их долю пришлось 18% всех обратившихся за микрозаймами. Второе место занял Санкт-Петербург с долей в 4,9%, третье — Екатеринбург с долей в 3,3%.

Впрочем, брать микроссуды на подарки и отдых неосмотрительно: легко попасть в долговую яму. Микрофинансовые организации выдают займы под 300% годовых. Но бдительность граждан накануне праздников снижается, и, если денег не хватает, многие без раздумий обращаются в МФО. Что делать, когда праздники закончились, а на руках остались долги по микрозаймам?

— Чтобы рассчитаться с долгом по микрокредиту, нужно уменьшить объём задолженности настолько, насколько это возможно, — констатировал гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. — Также необходимо создать для себя приемлемые условия возврата долга, чтобы рассчитаться по нему в спокойной атмосфере.

Очевидно, что наиболее комфортные условия выплат может предложить не МФО, а банк, указал финансовый аналитик компании "БКС премьер" Сергей Дейнека.

— Ставки в банках в разы ниже, — пояснил он. — Поэтому человеку в первую очередь стоит просто обратиться за потребительским кредитом в банк. Если у заёмщика хорошая кредитная история, такой кредит банк наверняка быстро одобрит. А если вы в моменте взяли кредит в МФО, нет денег на полное погашение, то стоит также обратиться в банк, получить кредит по значительно более низкой ставке, с комфортным графиком погашения — и закрыть полностью за счёт этих денег заём в МФО, взятый под драконовские проценты.

Но уже при наличии микродолга можно обратиться в МФО с просьбой предоставить отсрочку платежей по микрокредитам — так называемые кредитные каникулы, советует Юрий Кудряков. Часто компании идут навстречу, если у заёмщика возникли временные трудности — например, потеря работы, пояснил эксперт. Отсрочка позволит избежать огромных штрафов и ограничиться лишь уплатой процентов по микроссуде, пояснил он.

— МФО выгоднее предоставить заёмщику отсрочку, чем передать дело в суд или коллекторам, — указал гендиректор финансового маркета "Юником.24". — Суд может обязать заёмщика выплатить лишь тело долга без процентов. Клиенту она также выгодна. При отсрочке не производится начислений на проценты.

Ещё один вариант — рефинансирование микродолга. Можно обратиться в МФО, которая выдаёт ссуды под меньший процент, и закрыть долг новым микрокредитом, отметил Юрий Кудряков. В этом случае срок кредитования удлиняется, но уменьшается размер ежемесячного платежа по ссуде. Впрочем, воспользоваться рефинансированием заёмщик сможет, только если у него нет просрочек по микрозаймам.

Третий сценарий избавления от долга после праздников — его реструктуризация, указал Юрий Кудряков.

— Она подразумевает изменение условий кредитного договора для того, чтобы заёмщик вернулся в график платежей, — пояснил эксперт. — Как правило, сроки возврата микродолга в данном случае удлиняются. При реструктуризации к основной сумме долга начисляются проценты, которые должны быть погашены до момента наступления нового срока выплаты микроссуды. Обычно такая услуга предоставляется на срок не более полугода. В отличие от рефинансирования, реструктуризацию МФО предлагают, когда у клиента уже есть просрочка по действующему займу. И реструктуризация проводится в той МФО, в которой была взята ссуда, в отличие от рефинансирования, которым можно воспользоваться в сторонней компании.

Кроме того, можно продать что-либо из имущества, чтобы рассчитаться по долгам, отметил Юрий Кудряков. Например, если у клиента есть подержанное авто, можно реализовать его и закрыть микродолг, считает эксперт.

Также в крайнем случае можно обратиться в ломбард и заложить дорогие вещи, добавил эксперт.

— Если уж речь зашла о продаже вещей — возможно, заёмщику удастся вернуть подарок. Например, если это дорогостоящий смартфон, подаренный супругу или супруге, — рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". — Близкий человек всё-таки заинтересован в финансовом благополучии семьи и может с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, вернув дорогостоящую, но не самую необходимую "игрушку".

Ещё один сценарий — объявить себя банкротом. Впрочем, несмотря на списание долгов в случае признания клиента несостоятельным, его кредитная история при таком варианте развития событий будет безнадёжно испорчена, он вряд ли сможет получить новый займ.

— Это не самое страшное, — отметил Сергей Дейнека. — Главное, что банкротство — это долгосрочная и дорогостоящая процедура, которая может в геометрической прогрессии увеличить ваш микродолг, поэтому рассматривать её необходимо только в самом крайнем случае и лишь при существенной сумме долга.

Все эксперты рекомендуют не совершать импульсивных покупок накануне праздников за счёт микрозаймов. Игра не стоит свеч. Если не хватает денег на покупку, лучше обратиться за помощью к родным или знакомым. Также можно оформить беспроцентный заём у работодателя — это наименее рискованный шаг для быстрого получения средств.

— Микрозаймы, с одной стороны, рассчитаны на небольшой период времени, но, с другой стороны, по ним очень высокая процентная ставка, — отметил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — При удлинении срока возврата долг по микрокредиту становится серьёзной нагрузкой для заёмщика и может поставить его в затруднительное положение. Проценты растут очень быстро, и в какой-то момент они могут превысить основной долг по микроссуде. Обращаться за микрозаймом — дорого, а при отсутствии возможности вернуть в срок — опасно. Если денег на праздники не хватает, лучше обойтись любыми другими источниками средств.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, основная проблема большинства россиян — неумение и нежелание жить по средствам. Нет никакого смысла загонять себя и семью в долги перед праздниками, чтобы день прожить красиво, а потом выплачивать долг МФО по завышенному проценту, считает она. Разум — это первое, что должно включаться при обращении за кредитом "на подарок", добавила эксперт.