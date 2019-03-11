150 тысяч мужчин взяли микрокредиты к 8 Марта. Как не угодить к коллекторам?

150 тысяч мужчин взяли микрокредиты к 8 Марта. Как не угодить к коллекторам?

Фото: © Shutterstock

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Перед праздниками россияне бросились за кредитами. Одни — чтобы купить подарки, другие — просто хорошо отдохнуть на трёхдневных каникулах, желательно на морях. Причём в канун 8 Марта за микрокредитами мужчин обратилось в два раза больше, чем женщин перед 23 Февраля. Но праздники заканчиваются, а долги остаются. Лайф выяснил, что делать, чтобы быстро избавиться от займов после длинных выходных.

По данным исследования компании SmartCredit (есть у Лайфа), накануне 23 Февраля за микрокредитами обратились 81 100 женщин, а перед 8 Марта — 149 300 мужчин. При этом средняя сумма микрокредитов, за которыми обращались мужчины и женщины накануне праздников, схожа. Так, к 23 Февраля женщинам требовалось около 11 300 рублей, а мужчинам накануне 8 Марта — 11 200 рублей. Больше всего россияне занимали на подарки к праздникам в Москве и Московской области. На их долю пришлось 18% всех обратившихся за микрозаймами. Второе место занял Санкт-Петербург с долей в 4,9%, третье — Екатеринбург с долей в 3,3%.

Впрочем, брать микроссуды на подарки и отдых неосмотрительно: легко попасть в долговую яму. Микрофинансовые организации выдают займы под 300% годовых. Но бдительность граждан накануне праздников снижается, и, если денег не хватает, многие без раздумий обращаются в МФО. Что делать, когда праздники закончились, а на руках остались долги по микрозаймам?

<p>Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов</p>

Чтобы рассчитаться с долгом по микрокредиту, нужно уменьшить объём задолженности настолько, насколько это возможно, — констатировал гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. — Также необходимо создать для себя приемлемые условия возврата долга, чтобы рассчитаться по нему в спокойной атмосфере.

Очевидно, что наиболее комфортные условия выплат может предложить не МФО, а банк, указал финансовый аналитик компании "БКС премьер" Сергей Дейнека.

— Ставки в банках в разы ниже, — пояснил он. — Поэтому человеку в первую очередь стоит просто обратиться за потребительским кредитом в банк. Если у заёмщика хорошая кредитная история, такой кредит банк наверняка быстро одобрит. А если вы в моменте взяли кредит в МФО, нет денег на полное погашение, то стоит также обратиться в банк, получить кредит по значительно более низкой ставке, с комфортным графиком погашения — и закрыть полностью за счёт этих денег заём в МФО, взятый под драконовские проценты.

Но уже при наличии микродолга можно обратиться в МФО с просьбой предоставить отсрочку платежей по микрокредитам — так называемые кредитные каникулы, советует Юрий Кудряков. Часто компании идут навстречу, если у заёмщика возникли временные трудности — например, потеря работы, пояснил эксперт. Отсрочка позволит избежать огромных штрафов и ограничиться лишь уплатой процентов по микроссуде, пояснил он.

<p>Фото: © РИА Новости / Наталья Селивёрстова</p>

МФО выгоднее предоставить заёмщику отсрочку, чем передать дело в суд или коллекторам, — указал гендиректор финансового маркета "Юником.24". — Суд может обязать заёмщика выплатить лишь тело долга без процентов. Клиенту она также выгодна. При отсрочке не производится начислений на проценты.

Ещё один вариант — рефинансирование микродолга. Можно обратиться в МФО, которая выдаёт ссуды под меньший процент, и закрыть долг новым микрокредитом, отметил Юрий Кудряков. В этом случае срок кредитования удлиняется, но уменьшается размер ежемесячного платежа по ссуде. Впрочем, воспользоваться рефинансированием заёмщик сможет, только если у него нет просрочек по микрозаймам.

Третий сценарий избавления от долга после праздников — его реструктуризация, указал Юрий Кудряков.

Она подразумевает изменение условий кредитного договора для того, чтобы заёмщик вернулся в график платежей, — пояснил эксперт. — Как правило, сроки возврата микродолга в данном случае удлиняются. При реструктуризации к основной сумме долга начисляются проценты, которые должны быть погашены до момента наступления нового срока выплаты микроссуды. Обычно такая услуга предоставляется на срок не более полугода. В отличие от рефинансирования, реструктуризацию МФО предлагают, когда у клиента уже есть просрочка по действующему займу. И реструктуризация проводится в той МФО, в которой была взята ссуда, в отличие от рефинансирования, которым можно воспользоваться в сторонней компании.

Кроме того, можно продать что-либо из имущества, чтобы рассчитаться по долгам, отметил Юрий Кудряков. Например, если у клиента есть подержанное авто, можно реализовать его и закрыть микродолг, считает эксперт.

Также в крайнем случае можно обратиться в ломбард и заложить дорогие вещи, добавил эксперт.

— Если уж речь зашла о продаже вещей возможно, заёмщику удастся вернуть подарок. Например, если это дорогостоящий смартфон, подаренный супругу или супруге, — рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". — Близкий человек всё-таки заинтересован в финансовом благополучии семьи и может с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, вернув дорогостоящую, но не самую необходимую "игрушку".

Ещё один сценарий — объявить себя банкротом. Впрочем, несмотря на списание долгов в случае признания клиента несостоятельным, его кредитная история при таком варианте развития событий будет безнадёжно испорчена, он вряд ли сможет получить новый займ.

Это не самое страшное, — отметил Сергей Дейнека. — Главное, что банкротство это долгосрочная и дорогостоящая процедура, которая может в геометрической прогрессии увеличить ваш микродолг, поэтому рассматривать её необходимо только в самом крайнем случае и лишь при существенной сумме долга.

<p>Фото: © Pixabay</p>

Все эксперты рекомендуют не совершать импульсивных покупок накануне праздников за счёт микрозаймов. Игра не стоит свеч. Если не хватает денег на покупку, лучше обратиться за помощью к родным или знакомым. Также можно оформить беспроцентный заём у работодателя — это наименее рискованный шаг для быстрого получения средств.

Микрозаймы, с одной стороны, рассчитаны на небольшой период времени, но, с другой стороны, по ним очень высокая процентная ставка, — отметил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — При удлинении срока возврата долг по микрокредиту становится серьёзной нагрузкой для заёмщика и может поставить его в затруднительное положение. Проценты растут очень быстро, и в какой-то момент они могут превысить основной долг по микроссуде. Обращаться за микрозаймом — дорого, а при отсутствии возможности вернуть в срок — опасно. Если денег на праздники не хватает, лучше обойтись любыми другими источниками средств.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, основная проблема большинства россиян — неумение и нежелание жить по средствам. Нет никакого смысла загонять себя и семью в долги перед праздниками, чтобы день прожить красиво, а потом выплачивать долг МФО по завышенному проценту, считает она. Разум — это первое, что должно включаться при обращении за кредитом "на подарок", добавила эксперт.

Автор:
ЕВ
Елизавета Володина
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