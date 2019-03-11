Кредит с засадой. Чем опасна досрочная выплата ипотеки

Лайф выяснил, когда невыгодно гасить ипотеку досрочно и на какие уловки идут банки, чтобы получить максимальные проценты.

В начале марта ипотека стала в банках одной из самых обсуждаемых тем. Постоянно идут разговоры о снижении ставок. Планируется, что уже в этом году по льготным кредитам на жильё они снизятся до 6%. Более того, в четверг появилась информация, что в банках могут появиться специальные вклады, которые позволят накопить деньги на первоначальный взнос. Чем больше предложений для ипотечников обсуждается, тем выше интерес к жилищным кредитам. При этом заёмщики обычно берут кредит "с запасом", надеясь погасить его раньше срока. Плюсы такого решения очевидны, а вот про минусы мало кто задумывается. Тем не менее гасить ипотеку досрочно не всегда выгодно.

— Если клиент будет часто "злоупотреблять" досрочными погашениями кредитов, рано или поздно ему откажут в займе, каким бы он ни был — ипотека, кредит или даже микрозаём в частной организации, — рассказывает заместитель председателя правления "Локо банка" Андрей Люшин. — Все подобные операции отражаются на кредитной истории клиента, которая может попасть в "серый список".

Действительно, задача банка не осчастливить клиента, а заработать. Об этом в первую очередь нужно думать ещё на стадии подбора ипотечного кредита. Лучше всего изначально взять заём на тот срок, в течение которого и планируется делать выплаты. Ничего страшного, если клиент взял ипотеку на 10 лет, а выплатит за 8. Совсем другое дело, если кредит взят на 20 лет, а расплатиться с банком удастся за три года. Как правило, платёж составляется таким образом, что большую часть процентов банк получает за первую половину срока погашения кредита, поясняет аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. Затем выплата основного тела долга доминирует над процентами. Расчёт идёт на то, что если вдруг у заёмщика появится возможность досрочного погашения, то окажется, что именно долю с процентами он уже выплатил.

Как отмечает Кирилл Стариков, в ряде случаев заёмщику бывает выгоднее не выплачивать ипотеку заранее. Например, появились деньги, чтобы покрыть кредит досрочно, но проценты банку уже почти все выплачены. Тогда может оказаться выгоднее открыть депозитный счёт в разных валютах, а ипотеку выплачивать в срок.

— Варианты досрочного погашения прописаны в договоре с банком и могут различаться, — предупреждает инвестиционный консультант "БКС Брокер" Михаил Захаров. — Все нюансы указаны в нём, нелишним будет уточнить у сотрудника банка все интересующие вопросы и особенности оплаты, чтобы в голове не осталось непонятных моментов. Кто-то погашает сумму заранее единоразово, кто-то просто вносит платежи больше, чем минимальные, — выбирать удобный способ лишь вам. Повторюсь, все варианты погашения стоит заранее обговорить, найти в договоре и убедиться, что это вам подходит. Только после этого заключать договор.

Стоит обратить внимание и на страховку. Следует заранее подготовиться и выяснить у банка, какие комиссии будут взиматься и на каких этапах оформления сделки. Может, каждая услуга будет в отдельности недорога, но в совокупности цифра окажется уже весомой. Также нередко в условиях договора встречается пункт об изменении процентной ставки в одностороннем порядке, отмечает руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. Например, первые пять лет процент по ипотеке был 7%, а с шестого года банк может поменять её до 9,5%, ссылаясь на какие-то сторонние факторы. Да, эти моменты лучше узнавать заранее, находить соответствующие условия в договоре, чтобы потом платёж не возрос внезапно. В таких ситуациях надо просчитывать, что выгоднее — платить такую ипотеку со всеми дополнительными платежами и стараться постепенно погасить досрочно или провести рефинансирование ипотеки в другом банке на более выгодных условиях.

— При досрочном погашении ипотеки нужно учитывать и своё общее финансовое состояние, — предупреждает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Бывает, что заёмщик все деньги вносит за ипотеку, но потом берёт потребительский кредит и попадает в ещё большую зависимость от займа. Если у вас ничего не выделено на случай чрезвычайных ситуаций, вы можете оказаться в затруднительном положении. Закон об ипотечных каникулах ещё не вступил в силу.

Важно правильно рассчитать свои возможности и грамотно отнестись к вопросу о выборе более лояльного банка.

Иногда банки не дают выбрать тип частично-досрочного погашения и предлагают только уменьшение ежемесячного платежа, предупреждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В таком случае из-за того, что срок кредита остаётся прежним, заёмщики не замечают существенной экономии на процентах.

Впрочем, в большинстве случаев гасить ипотеку досрочно всё-таки выгодно. Как отмечает Геннадий Николаев, за 15–20 лет выплат по ипотеке переплата достигает 100%. При этом чем меньшую сумму клиент будет должен, тем меньше процентов кредитор сможет забрать себе. Кстати, раньше банки могли даже штрафовать заёмщиков за досрочное погашение ипотеки, чтобы компенсировать свои потери на процентах. Сейчас все подобные штрафы и пени запрещены.