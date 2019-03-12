Кредит или кредитная карта: что выгоднее

Сейчас банки активно увеличивают предложения по кредитным картам. При этом в выплатах много нюансов. В каких случаях выгоднее брать кредит, а в каких — кредитку? На что обращать внимание, чтобы не попасться на уловки банка?

— Хочу сделать в квартире капитальный ремонт: заменить трубы, двери, сантехнику, мебель. В общем, начать с бетонной коробки без каких-либо удобств, а закончить въездом в полноценно обустроенную квартиру. Своего бюджета на это не хватает, встал вопрос о кредитах. Не знаю, что лучше: взять потребительский кредит на всю нужную сумму в банке или распотрошить несколько кредитных карт на эту же сумму, — озадачился Дмитрий.

Это одно из типичных обращений на банковских форумах.

Выбор между кредиткой и кредитной картой многие заёмщики считают выбором из двух зол меньшего. Действительно, существенная переплата может быть и там и там, но, если грамотно подойти к выбору банковского продукта, то можно свести потери к минимуму. В первую очередь необходимо понимать, что кредит наличными и кредитная карта предназначены для разных потребностей. По словам инвестиционного консультанта компании "БКС брокер" Михаила Захарова, кредит наличными больше подходит людям, которые хотят потратить взятую сумму за раз или в течение короткого промежутка времени. Кредитная карта больше подходит тем, кто планирует совершать многоразовые траты выше бюджета.

Директор по развитию бизнеса компании "БКС премьер" Антон Граборов отметил, что кредитные карты обладают дополнительными преимуществами в виде бонусных программ банков: при безналичной оплате клиенту начисляются бонусы (один — пять процентов от потраченной суммы), которыми в дальнейшем можно компенсировать покупки. Также по картам предоставляются различные скидки, в том числе от платёжных систем, при оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях.

— Чтобы не платить процент банку, нужно всё время погашать задолженность полностью в течение льготного периода. Обычно он составляет от 55 до 100 дней. Таким образом, если человеку необходима "кредитная подушка" до следующей зарплаты — кредитка будет оптимальным вариантом, — рассказал Лайфу Антон Граборов.

Также большинство банков сейчас предоставляют весьма продолжительный льготный период (от двух до трёх месяцев), когда проценты за пользование кредитом по карте не начисляются. Но тут есть и обратная сторона медали, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.

— Процентные ставки по кредитным картам, как правило, заметно выше, чем по обычным кредитам. Да и сумма предоставляемого кредита меньше, чем по потребительскому кредиту. Но у кредитных карт есть своё преимущество: они удобны, когда деньги нужны срочно, — пояснил эксперт.

Однако для крупных целей (ремонт, обучение, приобретение квартиры или машины) кредитки не самый лучший вариант. Доступный лимит по карте редко превышает 300–500 тысяч рублей. По словам Антона Граборова, для капитального ремонта в трёхкомнатной квартире этой суммы может оказаться недостаточно. Если же оформить несколько кредитных карт в разных банках, то в конечном итоге заёмщик рискует оказаться в кредитной яме, откуда выбраться уже крайне сложно.

— На "карточных долгах" обожглось достаточно много людей в нашей стране: открыв несколько небольших лимитов по картам в разных банках, они только и успевают каждый месяц вносить минимальные платежи (в среднем пять процентов от общей суммы задолженности). Причём они вынуждены после внесения минимального платежа тратить деньги с кредитных карт снова, поскольку средств на текущие нужды не хватает. Таким образом, задолженность по картам может не уменьшаться из года в год. Банкам такая ситуация выгодна: проценты человек выплачивает каждый месяц и при этом постоянно находится в кредитном лимите, — пояснил эксперт.

Выходом из этой ситуации он назвал оформление долгосрочного потребительского кредита наличными с невысокими ежемесячными платежами. За счёт такого кредита можно погасить все карточные лимиты.

Если вам нужны наличные, то здесь также больше подходит потребительский кредит: снятие наличных в рамках кредита будет бесплатным, тогда как за снятие наличных с кредитной карты банки часто взимают высокую комиссию (от трёх до семи процентов от суммы операции), отметил Антон Граборов.

Инвестиционный консультант компании "БКС брокер" Михаил Захаров пояснил, что зачастую при выборе кредитного продукта клиенты обращают внимание на несколько пунктов: проценты оплаты годовых, сроки возвращения, требования банка к клиенту, количество доступных средств. Как и во всех финансовых продуктах, при их оформлении необходимо досконально изучить договор, чтобы избежать различных подводных камней и неприятных неожиданностей.