Доллар падает. Как спасти свои валютные сбережения

Купить доллары и спать спокойно. Так рассуждают многие россияне, задумавшись о накоплениях. Тем не менее в этом году доллар явно сдаёт позиции. Уже не удаётся выиграть на колебаниях курса. Более того, за первую неделю марта сразу несколько крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам в долларах. Это о многом говорит, считают экономисты. Лайф выяснил, насколько надёжны накопления в долларах и как защитить валютные сбережения.

— Пора покупать доллары или подождать? — этим вопросом россияне задаются каждый раз, как только начинаются резкие колебания курса валют. Именно поэтому интерес к валютным вкладам начал расти с лета прошлого года, когда рубль ослабел. По данным Центробанка, сейчас уже почти четверть сбережений россияне хранят в валюте. Интерес к доллару активно подогревали и сами банки, которые последние полгода постоянно повышали ставки по валютным вкладам. Они доходили до 3,5–4% годовых, то есть фактически приближались по доходности к рублёвым.

Казалось, что найден идеальный рецепт для вложения накоплений. Мало того что вкладчик получает высокий процент за хранение своих сбережений, так ещё и имеет возможность заработать на изменении курса. Но в марте ситуация стала меняться. Привлекательность инвестиций в доллары начала падать. Сразу ряд крупных банков из топ-10 заявили о снижении ставок. Более того, очевидно, что снижение доходности валютных вкладов только началось.

— Складывается впечатление, будто банки намеренно снижают спрос на валютные инструменты, — рассказала руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. — С одной стороны, эти действия можно понять. На фоне любых санкций против банковского сектора может начаться ажиотаж — люди побегут в банк снимать доллары. Вспомним, ограничения могут коснуться расчётов в долларах. Конечно, это больше угроза для юридических лиц и ограничения не должны сказаться на вкладах населения. Но люди всё равно после такого побегут в банк снимать деньги — как говорится, своя рубашка ближе к телу. Сейчас спрос на валютные вклады искусственно снижается, чтобы не допустить в будущем такой паники, если всё-таки ограничения как-то затронут обращение с иностранной валютой.

Катя Френкель не рекомендует ждать сверхдоходов и от наличных денег. Тут тоже складывается весьма скучная обстановка. Курс доллара за последние полгода консолидируется в основном в диапазоне 65–67 рублей, иногда ненадолго выпадая из него. Даже несмотря на разговоры про санкции, обвала курса не произошло. Более того, Центробанк работает над тем, чтобы снизить волатильность курса. И, кажется, у него это получается, отмечает Катя Френкель. По её словам, если рассматривать доллары как форму сбережения средств, это имеет смысл на долгий срок, например на три года.

— Самый рискованный путь заработка на долларах — это валютные спекуляции, — предупреждает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. — На курс влияет огромное количество факторов. В результате рисков потерять деньги больше, чем шансов получить прибыль. В этом отношении мы рекомендуем никогда не поддаваться общему ажиотажу или даже панике, а трезво оценивать ситуацию. Самый оптимальный вариант — отталкиваться от личных финансовых целей. Большинство инвесторов смотрит на валюту как на инструмент сохранения покупательной способности своего капитала. В таком случае наиболее универсальный вариант — это корзина из нескольких валют, где, например, 50% приходится на рубль, а 50% на другие зарубежные валюты (доллар, евро, швейцарский франк). Это позволяет максимально обезопасить себя от потерь, связанных с колебаниями валютного курса.

Падение ставок по валютным вкладам может продолжиться. И для этого есть ряд фундаментальных причин. Одна из них — политика дедолларизации, то есть снижения доли долларов в платежах, отмечает руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. Для банков уменьшается возможность размещения средств, привлечённых в валюте. Так, нестабильность курса и положения доллара в стране отвадили многих заёмщиков от получения кредитов в валюте. Марк Гойхман отмечает, что в январе в общей сумме банковского кредитования доля валютных кредитов физлицам составила лишь 0,4%, а юридическим лицам — 11,1%.

— Универсального ответа на вопрос, стоит ли хранить сбережения в валюте или нет, не существует, — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Есть ряд параметров, на которые необходимо обращать внимание, чтобы выбрать ту или иную валюту в качестве сбережений. Самые главные параметры — срок размещения сбережений, объём и необходимость расходов в той или иной валюте. Если у вас долгий срок сбережений и есть расходы в валюте, например, поездки за рубеж, то хранить как минимум часть средств в валюте стоит, несмотря на высокие рублевые ставки. Это нужно делать хотя бы для диверсификации. Однако есть и более веские причины. В среднесрочной, долгосрочной перспективе рубль, скорее всего, будет ослабевать. На это повлияют усиливающиеся санкции со стороны США и медленный рост российской экономики. К тому же в случае резкого падения мировой экономики национальная валюта будет одна из первых, которая попадёт под распродажу.

Если срок короткий, до года, то можно держать рубли на коротких депозитах, а лучше в коротких облигациях, считает Иван Капустянский. В этом случае даже в случае значительных курсовых колебаний можно будет избежать убытков. Стоит также отметить, что лучше всего использовать для хранения доллар, евро или швейцарский франк, считает аналитик. При этом он рекомендует избегать японской йены и китайского юаня — это те валюты, которые периодически девальвируются в связи с экономической и монетарной политикой ЦБ этих стран.

— Полагаю, что депозиты в валюте в ближайшее время продолжат терять привлекательность, — считает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. — Федеральный резерв США вряд ли будет дальше повышать процентные ставки, так как появились новые риски глобальной рецессии. Как следствие, во-первых, ставки долларовых депозитов по всему миру (а значит, и в России тоже) останутся низкими. Кроме того, такой сценарий подразумевает завершение трёхлетнего курсового ралли в долларе — что, к слову, теперь поддерживает и президент США Дональд Трамп. В одном из своих последних твитов он посетовал, что "слишком сильный" доллар не идёт на пользу американской экономике. Это наносит ущерб конкурентоспособности американского экспорта в мире. Так что дальнейшего укрепления доллара на мировой арене ждать не стоит.