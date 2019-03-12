Эпиляция в Перми, макияж в Ульяновске. Где дешевле быть красивой

Дешевле всего "пакет красоты" из пяти услуг в Тольятти, а дороже — в Москве. Лайф выяснил, в каких городах дешевле делать маникюр и педикюр, а где — макияж и эпиляцию.

В целом по России "пакет" из пяти услуг стоит 5500 рублей, что на 3% дороже, чем годом ранее. Сюда входят косметология и эпиляция, маникюр и педикюр, макияж, СПА и сервис парикмахера. Дешевле всего "корзина красоты" обойдётся представительницам прекрасного пола в Тольятти и Ижевске — в среднем 3700 рублей, а дороже всего — жительницам столицы (8700 рублей). Таковы результаты исследования сервиса бесплатных объявлений "Авито".

Как оказалось, больше всего в этом году россиянки интересуются маникюром и педикюром, на которые приходится более половины спроса. На последнем месте по популярности спа-услуги — ими пользуются только 7% женщин. Меньше всего услуги салонов красоты подорожали в Самаре (+1%), а больше всего — в Иркутске (+37%).

В семи городах цены, наоборот, снизились. На 3% подешевели косметические услуги в Воронеже, Казани и Санкт-Петербурге, на 11% — в Нижнем Новгороде. Ещё в четырёх городах — Челябинске, Москве, Барнауле и Ростове-на-Дону — стоимость не изменилась. Таким образом, дешевле всего поход к косметологу обойдётся жительницам Тольятти и Ижевска — в среднем в 3700 рублей, а дороже всего — москвичкам (8700 рублей).

— По отдельности услуги дороже всего тоже стоят в Москве: косметология и эпиляция в столице обойдётся в 957 рублей, макияж — в 1706 рублей, спа-услуги — в 3386 рублей, парикмахер — в 1791 рубль, — пояснили Лайфу в "Авито". — Исключением стали маникюр и педикюр, по которым лидирует Санкт-Петербург — 814 рублей.

Меньше всего косметология и эпиляция стоят в Перми — 401 рубль, макияж — в Ульяновске (771 рубль), спа-услуги — в Барнауле (781 рубль). Маникюр и педикюр, а также услуги парикмахера дешевле в Тольятти — 523 рубля и 945 рублей соответственно.