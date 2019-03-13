Приложите карту. Чем опасны платежи без ПИН-кода?

С середины апреля вступают в силу новые правила оплаты картами Visa. При бесконтактных платежах без ПИН-кода лимит повышается в три раза — до 3 тыс. рублей. Лайф разбирался, в чём риски нововведения и как не потерять свои деньги при бесконтактной оплате.

Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. рублей. Сейчас его нужно вводить, если платёж превышает 1 тыс. рублей. Повышение суммы, при которой не требуется вводить ПИН-код, объясняется макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка. Ныне действующий лимит — 1 тыс. рублей — был установлен, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а сами бесконтактные платежи были новинкой. Сейчас, когда они вошли в привычку, Visa поднимает лимит, чтобы дальше развивать рынок безналичных платежей.

По данным Visa, Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т. п.). По данным Сбербанка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 млн карт и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом, хотя ещё в январе 2017 года этот показатель не превышал 1%.По данным исследования Федеральной антимонопольной службы, доля активных карт Visa в России на 1 января 2019 года составляла 39,5% от общего количества. Держатели карт Visa в прошлом году оплатили товары и услуги на 10,4 трлн руб. — это почти половина (47,3%) всех оплаченных картами покупок.

Повышение суммы лимита бесконтактной оплаты сделает процесс покупок с карт и смартфонов более удобным, полагает гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. По его словам, это повлияет на рост числа и объёмов бесконтактных транзакций. Можно тратить больше и при этом не терять время.

— Повышение лимита оплаты бесконтактных покупок до 3 тыс. руб. является своевременным шагом, — считает инвестиционный стратег "БКС премьер" Светлана Кордо. — Например, при заправке полного бака на АЗС водители уже давно платят около 2 тыс. рублей. Похожая картина наблюдается и при оплате покупок в супермаркетах — если человек закупается хотя бы на два-три дня вперёд, сумма окажется выше 1 тыс. рублей. Повышение лимита для оплаты без необходимости вводить ПИН-код повысит удобство пользования картой.

Впрочем, при увеличении лимита денежных средств при оплате без ввода ПИН-кода может вырасти количество мошенничеств, связанных с физической кражей карты или телефона, предупреждает Юрий Кудряков. По его словам, активность злоумышленников в связи с нововведением возрастёт, ведь для более крупных покупок не будет требоваться введение ПИН-кода.

— Если держатель потеряет свою карту и она попадёт в руки мошеннику, то сумма возможных потерь увеличивается в три раза, — отметила Светлана Кордо.

Кроме того, возрастут потери клиентов при использовании мошенниками специальных устройств — считывателей, указал Юрий Кудряков. По его словам, мошенники используют эти устройства для кражи средств со смартфонов клиентов, использующихся для бесконтактной оплаты, в общественном транспорте и местах большого скопления народа. Считыватель перехватывает сигналы с телефонов на расстоянии 10 метров, пояснил Юрий Кудряков. Правда, если смартфон лежит в закрытой сумке или рюкзаке, сигнал перехватить нельзя, отметил Юрий Кудряков. Если же владелец держит телефон в руках, это шанс для мошенника, пояснил он.

— Риск, что мошенники украдут деньги с вашей карты, считав информацию, есть всегда, — считает замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — Но для этого не нужно носить карту и смартфон в кармане. Если достали карту или смартфон из сумки — внимательно посмотрите, может быть, заметите рядом с вами каких-то подозрительных личностей. И никогда не доверяйте звонкам сомнительных незнакомых людей на ваш мобильный, домашний или даже рабочий телефон — опытные мошенники могут в ходе разговора искусно выведать у вас номер карты, CVV и даже ПИН-код. Никогда и никому эту информацию не сообщайте. А если вам незнакомый человек по телефону задаёт такие вопросы, значит, он точно мошенник.

В связи с увеличением лимита по бесконтактной оплате клиенты банков начнут тратить больше, а доходы у них не растут, заметила Наталья Мильчакова. Проблемы в дальнейшем могут возникнуть у владельцев кредитных карт такого типа — долг всё равно придётся отдавать, а если потратишь по карте слишком много — задолжаешь банку куда большую сумму, чем раньше, предупредила Наталья Мильчакова.

— Чем удобнее человеку оплачивать покупки и услуги, тем легче и чаще во многих случаях он расстаётся с деньгами. Это уже вопрос психологии, — согласна Светлана Кордо. — Можно предположить, что повышение суммы оплаты, при которой не требуется вводить ПИН-код по карте, косвенно будет стимулировать увеличение трат по картам, что нельзя назвать позитивным фактором на фоне снижения реальных располагаемых доходов россиян.