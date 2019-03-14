Кредит с поручителем. Как не потерять деньги и не оказаться в долговой яме

С середины марта Сбербанк вновь начал выдавать кредиты под поручительство, от которых отказался в мае прошлого года. Интерес к аналогичным программам растёт и в других банках. Впрочем, они таят в себе больше рисков, чем обычные займы. Чем опасны такие кредиты как для заёмщика, так и для поручителя?

— Друг попросил выступить поручителем в банке. Он деньги-то получил, а отдавать теперь не собирается. Сейчас меня "нагибает" банк. Как мне теперь быть? — в отчаянии пишет пользователь на одном из популярных интернет-форумов.

Это типичная и одна из многочисленных жалоб поручителей, которые неожиданно для себя стали должны банку. Теперь им приходится выплачивать кредит за родственника или друга из своего кармана. И никаких претензий к банку предъявить они не могут. При подписании договора поручитель берёт на себя полную ответственность по оплате кредита, а также всех процентов и пеней за просрочки в том случае, если основной заёмщик не может или не хочет выплачивать кредит. Именно по этой причине банки при оформлении договора проверяют информацию о поручителе очень тщательно.

В мае 2018 года Сбербанк перестал выдавать населению потребительские кредиты под поручительство физических лиц. Уже 11 марта 2019 года банк снова стал выдавать кредиты под поручительство и увеличил предельный возраст заёмщика с 70 до 80 лет. По словам аналитика ГК "Финам" Алексея Коренева, Сбербанк не просто возвращает кредитование под поручительство как таковое, а попутно расширяет круг потенциальных потребителей подобных кредитов. Он отметил, что именно эти две категории потенциальных заёмщиков чаще всего сталкиваются с трудностями получения стабильного дохода, что, как правило, является обязательным требованием кредитных учреждений при одобрении займа.

— За счёт поручительства третьих лиц появляется возможность выдать кредит той категории заёмщиков, которая в обычных условиях рассчитывать на одобрение вряд ли могла бы. Действия кредитора вполне понятны — расширить линейку инструментов и увеличить объём кредитования, — рассказал Лайфу аналитик.

Заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин отметил, что поручительство за человека 18–20 лет и пожилых людей имеет наибольший риск. Просто потому, что в этом возрасте люди чаще имеют проблемы с работой и у них нет стабильного дохода (пенсия рассматривается как доход, но её размера для погашения кредита может быть недостаточно).

Также, по словам Андрея Люшина, в случае невыплаты банку кредитная история будет испорчена не только у заёмщика, но и у поручителя. Так что поручительство — это не просто формальность. Если должник не платит, а поручитель отказывается гасить кредит за него, кредитная история будет испорчена у обоих. Это важный момент, на который следует обращать внимание, прежде чем заключать договор о кредите.

При этом если поручитель свои обязательства перед банком выполнил, то в дальнейшем имеет шанс вернуть свои деньги. Он вправе подать в суд регрессный иск, чтобы вернуть выплаты банку за заёмщика, говорит финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека. Впрочем, это возможно только в том случае, если с должника есть что взыскать. Допустим, платить по кредиту он отказался, а при этом у него есть банковский счёт, ему регулярно начисляют зарплату, есть дорогостоящая техника, машина или недвижимость, на которые можно наложить арест и продать.

Именно здесь и кроется главный риск кредита для заёмщика. Просто не платить кредит и остаться и с деньгами, и с товаром, купленным в кредит, не получится. Имущество может быть изъято по суду в счёт погашения долга уже перед поручителем.

Правда, Сергей Дейнека отметил, что с должника не всегда можно взыскать не только всю сумму целиком, но даже часть средств. Потому что заёмщик может оказаться нигде не работающим официально или иметь статус представителя социально незащищённой категории населения.

Также важно учитывать, что поручитель и созаёмщик — разные понятия. Созаёмщик обычно имеет право на часть имущества, взятого в кредит (если иное не оговаривается в договоре). Классический пример — ипотека. Обычная практика — созаёмщиком становится супруг того, кто оформляет на себя жилищный кредит. В дальнейшем оба супруга имеют право на квартиру. Поручитель, в отличие от созаёмщика, никаких прав на имущество не имеет.

Конечно, это базовые положения. Нюансы взаимоотношений заёмщика, потребителя и банка описываются в договоре, положения которого отличаются в разных банках. Поэтому, прежде чем брать кредит, условия договора важно внимательно читать и поручителю, и заёмщику.