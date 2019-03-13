Машина с сюрпризом. Подводные камни автокредита

Весной продажи в автосалонах традиционно растут. Клиенты предпочитают покупать новую машину перед тёплым сезоном. Растёт и интерес к автокредитам. При этом счастливые обладатели новенького авто порой и не догадываются, какие сюрпризы им приготовил банк и сколько они переплатили дилеру. Лайф выяснил, на какие уловки идут кредиторы при выдаче автозаймов, как выгодно купить автомобиль и не переплатить банку.

Для многих автовладельцев машина — это не просто средство передвижения, а показатель статуса и личного успеха. Именно поэтому даже при скромном доходе россияне всё чаще покупают машину не по средствам. Это одна из причин, по которой число выданных автозаймов и суммы кредитов постоянно растут. Так, по последней статистике Объединённого кредитного бюро, только в январе этого года сумма нового автокредита выросла с 728 до 826 тыс. рублей. Это на 13% больше, чем в том же месяце год назад.

— Прежде чем взять автокредит, нужно хорошо подумать: а нужна ли вам такая дорогая машина, — советует аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. — Надо понимать, что покупка автомобиля — это не инвестиция, а всегда только затраты. Кредитный автомобиль — это вдвойне затратно. Главное, ещё перед покупкой определиться, насколько ощутимой для вас будет выплата по кредиту. При этом нельзя стесняться попросить менеджера расписать вам ежемесячные траты, все подводные скрытые платежи подробно с разъяснением каждого пункта договора. Такие расклады по оплате в вашем конкретном случае нужно сравнить по всем банкам, которые укладываются в ваши критерии выбора. Чем более детальный план вы составите и подготовите до момента оформления кредита, тем проще пройдёт процесс выплаты без обмана и попыток банка навязать вам изменение условий.

Действительно, большинство клиентов платят по кредиту больше, чем планировали, именно из-за того, что невнимательно читали договор. В первую очередь покупатели обращают внимание на процентную ставку по кредиту. При этом мало кто задумывается, что обслуживание кредита процентной ставкой не ограничивается. Условия обслуживания в разных компаниях могут серьёзно отличаться. Отличаются комиссии за ведение счёта, ОСАГО, каско, требование к страхованию жизни и здоровья заёмщика, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Таким образом, привлекательное на первый взгляд предложение может в разы увеличить размер переплаты.

Чтобы избежать существенной переплаты, не стоит брать кредит, если на руках нет 50% от полной стоимости машины. В худшем случае минимальный первоначальный взнос должен быть хотя бы не меньше 20%. Нужно ознакомиться и с условиями досрочного погашения кредита. В отличие, например, от квартиры, машина теряет в цене сразу после покупки. Чем старше авто, тем дешевле оно стоит. Соответственно, имеет смысл как можно быстрее выплачивать автокредит, а для этого нужно посмотреть, устраивают ли вас условия досрочного погашения. При использовании аннуитетного платежа (ежемесячные выплаты неизменны на протяжении всего периода кредитования) это позволит неплохо сэкономить, пояснил Геннадий Николаев.

— Беспроцентный кредит, который часто предлагается клиентам автосалонов, также влечёт за собой определённые проблемы, — отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. — На самом деле это рассрочка. Причём с довольно жёсткими условиями, в частности, сокращением времени выплаты до одного года и первоначальным взносом, который составит половину цены авто.

Отдельно стоит обратить внимание на страховку, ведь именно она чаще всего и составляет значительную часть расходов при покупке кредитного авто. Каско в этом случае обязательно. Впрочем, и на страховке кредитного авто можно сэкономить. Отдельные бренды предлагают страховку сразу на три года, рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Цена за год получается заметно ниже, чем если бы пришлось платить ежегодно. Поэтому данный вопрос тоже рекомендуется изучить. И наконец, при покупке машины обязательно необходимо торговаться, пытаться получить максимальное количество дополнительных опций, например коврики в авто, сигнализацию, зимнюю резину в виде бонуса. Это удешевит общую стоимость машины и поможет сэкономить на этих дополнительных расходах в будущем.

— Надо помнить, что кредит на машины является залоговым, — отметил директор СРО "НАПКА" Борис Воронин. — Поэтому, в отличие от карточных или потребительских кредитов, здесь есть что терять. В случае просрочки банк заберёт машину. И чем дольше срок выплаты кредита, тем выше шанс остаться без автомобиля. Как показывает практика, в большинстве случаев проблемы с выплатами у заёмщиков начинаются не сразу, а спустя год-два после оформления кредита.