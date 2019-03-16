Опасный сезон. Правильно готовим машину к весне

В марте число аварий на дорогах увеличивается примерно на 10%. Практически на столько же растёт число погибших в ДТП. Такова суровая статистика ГИБДД. Часть аварий в той или иной степени связана с техническим состоянием машины. Действительно, если вовремя не подготовить авто к весне, то можно поплатиться не только деньгами, но и жизнью. Лайф разбирался, на что обратить внимание в первую очередь.

Метель. Гололёд. Слякоть. Казалось бы, вероятность попасть в ДТП зимой намного выше, ведь погодные условия — не самые благоприятные для вождения. Но статистика аварий показывает другое. Оказывается, трагических случаев на дороге зимой происходит гораздо меньше, чем весной. Если посмотреть статистику ДТП за прошлый год, то окажется, что в феврале зафиксировано 9,6 тыс. аварий, в марте — 10,4, в апреле — уже почти 11 тыс. При этом в феврале погибло более 900 человек, в марте — более 1000, в апреле — свыше 1100.

Автоэксперты предупреждают: весна — опасный сезон. Обычно зимой водители привыкли жёстко следить за дорогой, ждут опасности, боятся, что машину занесёт на льду. Весной многие успокаиваются и расслабляются, а зря. К тому же не спешат подготовить свою машину к весне, тогда как перед зимой относятся к состоянию машины более ответственно. При этом на аварийность влияет не только неаккуратное вождение, но и техническое состояние автомобиля.

Весной тоже необходимо провести технический осмотр автомобиля. В первую очередь, по словам начальника сервисного бюро "Автоспеццентр Skoda Vnukovo" Алексея Кирсанова, подготовка машины к теплу начинается с замены резины. Её стоит менять уже в конце марта или в апреле (в зависимости от региона и прогноза погоды), когда температура воздуха более-менее стабильная.

— При установке летней резины обязателен внимательный осмотр на предмет повреждений и характера износа. Если летняя резина хранилась на дисках, не забывайте выставить правильное давление, желательно провести балансировку, — рассказал Лайфу эксперт.

Вслед за этим необходимо провести очистку от зимней грязи тормозных колодок и тормозных механизмов. Важно также проверить уровень и состояние тормозной жидкости, осмотреть на подъёмнике детали подвески, проверить рулевое управление, тормоза, выхлопную систему и днище автомобиля в целом. Всё это, по словам Алексея Кирсанова, могло повредиться, например, при буксовании в сугробе.

Из-за постоянных перепадов температуры и работы печки зимой большая нагрузка идёт на аккумулятор. Менеджер по маркетингу компании Mio Technology в России Надежда Столярова советует проверить плотность электролита и уровень воды в аккумуляторе, а также зарядить его от домашней электросети. Не стоит забывать и про антифриз. Даже некачественный, он не замёрзнет в морозы, но может загустеть и превратиться в кашу, которая будет плохо справляться с задачей охлаждения двигателя.

— Самый простой способ — визуально проверить его состояние. Если жидкость выцвела, помутнела и приобрела неоднородную консистенцию, стоит выделить время на замену, а если антифриз на ощупь имеет "мыльную" консистенцию, значит, менять его пока не надо. Конечно, стоит помнить и о том, что откручивать крышку расширительного бачка можно только при холодном двигателе, — пояснила Надежда Столярова.

А вот, например, владелец автомобильного агентства "Автовсё" Алексей Кульков рекомендует уделить особое внимание ремням безопасности, замене масла в двигателе и системе кондиционирования. По его словам, кондиционер надо перезаправлять профилактически раз в два года.

Кроме того, при необходимости Алексей Кирсанов советует помыть подкапотное пространство. После работы в сложных зимних условиях рекомендуется заменить щётки стеклоочистителей. Не помешают и стандартные проверки работоспособности наружного освещения, звукового сигнала и регулировки фар.

— Для сокращения затрат вашего времени целесообразно проводить проверочные и подготовительные работы одновременно с шиномонтажом в дилерском центре. Общепринятая рекомендация по времени приезда на эти работы — установление среднесуточной температуры выше +5...+7 градусов (в Московском регионе обычно это бывает в апреле). Но если предполагаются поездки за город, особенно не в дневное время, рекомендую отложить эти работы ещё на две-три недели, до прекращения ночных заморозков, — пояснил эксперт.

Ещё одним значимым этапом в подготовке автомобиля к весне является чистка дренажных отверстий кузова автомобиля и его радиатора, считает Григорий Карпусь, автоэксперт, менеджер по выдаче и приёмке автомобилей компании "CTRL лизинг". Осенью во время листопада под капот автомобиля попадает много мусора, который забивает дренажи у лобового стекла. Это способствует скоплению воды. Если вовремя не пресечь, она может либо залить электронные блоки, либо начать поступать в салон, что устранить будет гораздо дороже и сложнее.

— Многие советуют промывать радиатор каждый год. Летом и осенью на радиаторах образовывается грязевая "подушка", состоящая из тополиного пуха, листьев и другого мусора, затрудняющего "дыхание" автомобилю. Вследствие чего автомобиль может начать перегреваться, а уж в летнюю жару — преподнести неприятный сюрприз в виде поломки. Поэтому очень многие советуют промывать радиатор каждый год, — рекомендует Григорий Карпусь.

Здоровье машины, как и здоровье человека, постоянно нуждается в поддержке. Периодическое диагностирование позволяет выявить технические неисправности на раннем этапе. Как заявил эксперт Алексей Кульков, своевременное обращение в сервис может обойтись в три тысячи рублей, а вот ремонт автомобиля будет уже в 5–10 раз дороже.