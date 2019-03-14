Время расплаты. Когда ждать новые цены на бензин

С начала года российские нефтяники недополучили 50 млрд рублей. Эту цифру на конференции в Хьюстоне назвал глава "Лукойла" Вагит Алекперов. Автомобилисты боятся, что свои потери нефтяные компании будут компенсировать за их счёт. Насколько реальны эти опасения и как потери нефтяников могут отразиться на ценниках АЗС?

31 марта заканчивается срок действия договора о заморозке цен на бензин между правительством и крупными нефтяными компаниями. Чем ближе конец месяца, тем активнее нефтяники говорят о своих убытках, а точнее, о недополученной прибыли. Свои потери от заморозки цен они оценивают примерно в 35 млрд рублей. Ещё 15 млрд нефтяники недополучили из-за введения так называемого демпфера. Он позволяет получить компенсацию за недополученную прибыль при поставках бензина на внутренний рынок, если экспорт был бы выгоднее. Впрочем, к механизму демпфера у нефтяников много претензий, а найти компромисс с правительством пока не получилось.

При этом уже сейчас понятно — продлевать соглашение о заморозке цен с нефтяниками не планируется. Нефтяные компании всегда умели считать деньги, вряд ли они согласятся и дальше упускать свою выгоду. В такой ситуации у автомобилистов возникает вполне закономерное опасение, что цены на бензин вырастут. Как известно, большинство производителей обычно стараются компенсировать свои убытки за счёт потребителей. Нефтяники — не исключение. Достаточно вспомнить, что весной прошлого года бензин резко подорожал на 10%. И главная причина заключалась именно в том, что нефтяникам было выгоднее поставлять топливо за рубеж, чем на внутренний рынок. Чтобы остановить рост цен на топливо, потребовалось вмешательство правительства.

— Несмотря на договорённости с правительством, нефтяные компании уже не могут сдерживать цены на АЗС, поскольку это приносит убытки, — рассказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — То, что назреет такая ситуация, прекрасно все понимали. Было очевидно, что наступит день икс, когда сдерживать цены на топливо дальше будет нельзя. Компенсации от так называемого демпфирующего механизма явно не хватило. Нефтяные компании, чтобы как-то отбить убытки в 50 млрд, должны будут поставлять большие объёмы на экспорт. При этом на внутреннем рынке они могут быть снижены, что снова приведёт к дефициту топлива.

Сейчас цены на бензин зависят от двух основных групп факторов. Это мировые котировки нефти и государственное регулирование. Причём от стоимости чёрного золота цена бензина в последнее время зависит всё меньше и меньше. А вот госрегулирование играет всё большую и большую роль. И именно в этом аспекте нефтяники пока не могут найти с правительством общий язык.

По данным Росстата, к 4 марта с начала года бензин подорожал на 0,5%. При сохранении такой тенденции в годовом пересчёте бензин может подорожать не более чем на 4,5–5%, подсчитал аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов.

Правда, сразу же уточнил, что уже с апреля темпы роста цен на топливо могут существенно измениться. Этому будет способствовать ещё и повышение спроса на бензин. Начинаются автомобильный сезон и сезон полевых работ в сельском хозяйстве. Весной спрос на бензин традиционно растёт. Вполне вероятно, что с апреля будет всплеск цен на бензин, считает Евгений Удилов. Впрочем, по его мнению, повышение может быть ощутимым, но продолжится недолго. В среднем за год, по прогнозам аналитика, рост цен на бензин вряд ли превысит 6%.

— Сейчас всё указывает на скорое подорожание бензина, — уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Мировой рынок нефти прибавил 33% с начала года, из-за чего сдерживать дальше внутренние цены на нынешнем уровне практически невозможно. При этом страны ОПЕК+ предпринимают максимум усилий для дальнейшего роста котировок. Например, Саудовская Аравия планирует снизить экспорт уже в апреле. Кроме того, дополнительную поддержку рынку оказывают санкции против Ирана и Венесуэлы. Таким образом, вероятность увеличения стоимости барреля Brent до $68 крайне велика.

По словам Геннадия Николаева, продавать топливо за рубеж всё ещё выгоднее, чем в России. Если прибавить сюда начало сезона сельхозработ, то эти два фактора могут существенно повлиять на цены. На рынке создаются все предпосылки для появления дефицита сырья, считает аналитик. По его прогнозам, в апреле бензин начнёт активно дорожать и уже к осени прибавит в цене 10%.

Нефтяники хотят пересмотра демпфирующего механизма, так как при нынешних экспортных ценах на топливо механизм работает против переработчиков. Естественно, чем ближе к окончанию сроков заморозки цен, тем чаще производители поднимают вопрос о пересмотре демпферов, пояснила заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Кокорева. По её словам, если правительство не пойдёт навстречу нефтяникам и не найдёт компромисс, это может привести к сокращению производства топлива, что впоследствии спровоцирует рост цен.

Правда, есть и другое мнение.

— Паниковать не стоит, — успокаивает руководитель департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. — Объективных причин для существенного повышения цен нет. Рынок показал, что и в условиях жёстких договорённостей между правительством и участниками топливного рынка о неповышении цен на бензин ничего страшного не произошло. Просто кто-то не получил сверхдоходов. Скорее всего, и после 31 марта правительство будет участвовать в регулировании цен на бензин, а значит, нефтяные компании не смогут бесконтрольно повышать их по своему усмотрению.