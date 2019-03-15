Ипотека на двоих. Как не потерять деньги и квартиру

Чтобы взять ипотеку, не обязательно хорошо зарабатывать. Кредит можно оформить вместе с созаёмщиком (можно выбрать до четырех человек) и выплачивать в складчину. Чаще всего такой формой жилищных займов пользуются супруги, которые покупают общую квартиру в ипотеку. Впрочем, несмотря на все плюсы, подобная сделка может обернуться серьёзными проблемами. Лайф выяснил, как взять ипотеку с созаёмщиком и не потерять свои деньги.

— Взяли с женой квартиру в ипотеку. Она — заёмщик, я — созаёмщик. Доли равные. Сейчас развелись. Она хочет оставить квартиру себе. Переоформить собственность на себя одну и меня выписать, и из кредита тоже! После этого могу ли я претендовать на какую-нибудь долю в квартире и не останусь ли ни с чем, — задаётся вопросом Руслан на одном из банковских форумов.

Действительно, супруги часто берут квартиру в ипотеку именно как созаёмщики. Плюсы очевидны. Во-первых, в этом случае оба имеют право на недвижимость, которую смогут поделить после развода. Во-вторых, при одобрении займа банк будет учитывать доход обоих созаёмщиков. Это повышает шансы на одобрение кредита, если у заёмщика небольшой доход. Более того, это позволяет существенно сэкономить и на процентах.

Допустим, муж и жена получают по 50 тыс. рублей в месяц. Если кредит будет брать только муж, банк одобрит ему сумму, при которой ежемесячная выплата не будет превышать 25 тыс., то есть половины дохода. Если взять кредит вместе с женой, то можно рассчитывать на такие условия, при которых ежемесячная выплата будет уже не более 50 тыс. Таким образом, можно взять кредит на более короткий срок. В результате созаёмщики могут быстрее расплатиться с банком и существенно сэкономить на процентах по ипотеке. Впрочем, основные плюсы такого вида кредитов на этом заканчиваются. Перед заключением сделки созаёмщикам важно взвесить все преимущества и недостатки, так как иначе один из них рискует остаться и без денег, и без квартиры.

— Созаёмщик — это дополнительный участник ипотечного договора, который наравне с титульным заёмщиком несёт ответственность за выплату кредита и имеет права на приобретаемое жильё, — объяснил юрист Европейской юридической службы Геннадий Локтев. — Это классические договорные правоотношения. Поскольку договорные отношения индивидуальны, стоит обратить внимание на условия договора, права и обязанности сторон, ответственность. В случае если возникают какие-то сомнения, лучше проконсультироваться у специалистов.

Минусов в такой сделке больше для созаёмщика, отметил аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. Обычно он не может выйти из кредитного договора, если не будет найден другой созаёмщик. И даже отказавшись от доли в квартире, не избавляется от обязанности платить по кредиту, пояснил эксперт. Есть риск потерять и деньги, и квартиру, если в договоре не будут описаны все условия пользования жилым помещением после выплаты средств банку и если основной заёмщик окажется неплатёжеспособным. Все отношения стоит оформлять с дополнительным договором, где нужно описать права, обязанности, полномочия сторон, которые вступают в кредитные отношения с банком на равных правах, советует Кирилл Стариков. Это защит права всех участников сделки — независимо от того, кто выступает созаёмщиком — супруг, брат, сестра или близкий друг. Отношения в любой момент могут испортиться.

Всем участникам сделки важно не путать созаёмщика с поручителем, отметил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Бывает, созаёмщик думает, что будет оплачивать кредит только в том случае, если это не сможет сделать заёмщик. Именно такие условия у кредитов с поручителем. Надо помнить, что созаёмщик не просто так получает своё право собственности на долю в квартире, а потому что на нём лежит обязанность оплачивать кредит. И если он не исполняет свою обязанность, то легко может потерять и право.

Особенно осторожно нужно относиться к сделкам, где более одного созаёмщика. Как отметил инвестиционный консультант компании "БКС брокер" Михаил Захаров, при оформлении ипотечного кредита можно привлечь до четырёх созаёмщиков. Важно понимать, что если заёмщик по уважительным или другим причинам перестанет исполнять договор, это бремя упадёт на созаёмщика. В таком случае пересматривается и право на долю в жилье — в зависимости от уплаченных сторонами сумм. Для этого вместе с оформлением договора на ипотеку стоит составить документ, который будет регламентировать максимум форс-мажорных обстоятельств.

Михаил Захаров предупредил, что нужно заранее обсудить, кто и сколько получит по истечении ипотечного кредита в зависимости от уплаченных сумм. Это избавит от судебных тяжб в случае несогласия одной из сторон в разделе имущества. К тому же нужно всегда документально подтверждать свой вклад в ипотеку. Иначе один из участников сделки, который проводил все платежи через свою карту, может оспорить право другого на долю в квартире, доказав, что тот не делал выплат.

— Кстати, чтобы избежать возможных проблем, и заёмщику, и созаёмщику можно застраховаться от непредвиденных обстоятельств на сумму долга перед банком, — отметила аналитик компании "Финист" Ирина Ланис. — Это может помочь при возможных разбирательствах между участниками сделки и банком. В целом же нужно очень хорошо подумать над тем, стоит ли вообще брать ипотеку с созаёмщиком. Всё-таки средний срок жилищных кредитов составляет около 10 лет. Уверены ли вы в том, что за такое долгое время коллективная ипотека не преподнесёт вам неприятный сюрприз?