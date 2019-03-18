Банки готовятся к санкциям. Что будет с долларом

Российские банки разрабатывают план действий на случай американских санкций. Об этом сообщило агентство Reuters. Вкладчики забеспокоились: если банки готовятся к санкциям, значит, не случайно. Что будет, если всё-таки введут ограничения, и как это отразится на счетах и курсе доллара? Стоит ли опасаться за свои валютные сбережения?

У каждого крупного банка есть пошаговый план — как действовать в том случае, если будут приняты американские санкции, уверяет агентство Reuters. Кредитные организации вынуждены создавать систему корреспондентских счетов, чтобы проводить операции в долларах. Законодатели США ещё в прошлом году подготовили законопроект о санкциях, в котором предлагалось запретить ведущим российским банкам проводить расчёты в долларах. В документе упоминались Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский сельскохозяйственный банк, Промсвязьбанк, ВЭБ и "Банк Москвы". Впрочем, тот законопроект так и не был принят. В новом пакете санкций названия конкретных банков не упоминаются. Впрочем, риск того, что они могут попасть под санкции сохраняется.

— Ведущие российские банки работают над тем, как помочь друг другу сохранить хотя бы краткосрочный доступ к глобальной финансовой системе на случай санкций, — пояснил эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Суть предполагаемых мер в том, что банки получают доступ к финансовым услугам в разных юрисдикциях. При этом они предоставляют трансграничные платёжные услуги клиентам в различных валютах через корреспондентские банковские отношения. Новая схема вряд ли будет работать бесконечно. Впрочем, она поможет избежать паники, если один или несколько крупных банков будут отрезаны от долларовых операций.

По словам Гайдара Гасанова, две самые большие угрозы для банковского сектора — отключение от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT и потеря доступа к иностранной валюте, которую они обычно получают от банков США через корреспондентские счета. Чтобы система защиты сработала, хотя бы один крупный российский банк должен избежать санкций и сохранить доступ к иностранной валюте через корреспондентские счета в крупных зарубежных банках.

Санкции для банков, действительно, не пустая угроза. Уже есть прецедент. Под санкции уже попал "Еврофинанс Моснарбанк".

Если банк попадёт под санкции, чем это может грозить простым гражданам? Например, не будет работать платёжная система VISA и MASTERCARD, пояснил руководитель департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. По его словам, если есть банковские вклады в долларах США, то, скорее всего, вам предложат конвертировать эти вклады в другую валюту или в рубли, но насколько будет выгоден курс конвертации — неизвестно. Если доллары были куплены по более выгодному курсу, то можно потерять часть сбережений. Чтобы обезопасить свои сбережения, аналитики единодушно советуют не хранить все деньги в одной валюте. Приоритет рекомендуют отдавать той валюте, в которой ведутся основные траты. Если это рубль, то рублю, а остальные вложения равномерно перераспределить между долларом и евро.

Опасения вкладчиков не беспочвенны. Здоровая доля скептицизма в отношении надёжности банков лишней не бывает, считает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. Санкции направлены на ослабление российской финансовой системы в целом, отметил аналитик, но нанести основательный урон они не смогут. По его словам, банки из топ-10 по-прежнему будут наиболее защищёнными благодаря государству в независимости от размера хранимой суммы и используемой валюты. Если же сбережения хранятся в других кредитных организациях, то Антон Быков рекомендует выдерживать лимит по количеству хранимых средств из расчёта в 1,4 млн. рублей на один банк. Если в пересчёте на рубли валютный вклад меньше этой суммы, то даже при самом неблагоприятном раскладе вам вернут всю сумму за счёт страховки.

— Самый худший исход — это возврат суммы вклада путём конвертации его в рубли по текущему курсу, — пояснил аналитик компании "Финист" Альберт Кятов. — Даже в этом случае в части доходности клиенты банка точно ничего не потеряют. Безусловно, ограничительные меры в отношении крупных банков будут влиять на динамику курса. При этом во многом влияние на курс будет зависеть от конкретных мер, которые будут реализованы. В любом случае на фоне ограничений рубль может ослабевать, а привлекательность сбережений в долларах повыситься.

У Минфина и ЦБ накоплены достаточные резервы в иностранной валюте и золоте для того, чтобы обеспечить финансовой системе устойчивость, но стресса исключать, конечно, нельзя. Такое мнение высказала старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. По её мнению, любая активизация темы санкций — в данном случае изолированность России от крупнейшего рынка капитала, — обвалит рубль и укрепит доллар. По прогнозам Анны Бодровой, доллар может укрепиться до 80 рублей при самом негативном сценарии. Впрочем, она обращает внимание, что часть санкционной угрозы уже учтена в рыночных ценах.

— Не думаю, что в ближайшее время США могут наложить санкции на все государственные банки, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Может быть, ограничения будут введены против пары не самых крупных организаций, что позволит практически безболезненно пережить последствия. Отличие России, скажем, от Ирана или Венесуэлы в том, что она играет крайне важную роль на мировых рынках. Введение запрета на операции в долларах может нанести непоправимый урон мировой экономике, которая и без этого скатывается в рецессию. Населению переживать о своих депозитах не стоит. Государственные банки связаны друг с другом корреспондентскими счетами, что позволит в случае необходимости перевести средства в другую финансовую организацию.