Доставка кредитной карты на дом. Насколько это безопасно?

"Русфинанс-банк" запустил курьерскую доставку карт. "Пластик" привозится и передаётся клиенту лично в руки. Подобный сервис сегодня предлагают и другие банки. Удобства услуги очевидны. Впрочем, получив карту с курьером, можно остаться без денег. Лайф разбирался, на что обращать внимание при получении карт с доставкой и в чём минусы такой услуги.

Получить кредитную карту можно, не выходя из дома. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку на получение "пластика" на сайте банка, дождаться её рассмотрения, а дальше кредитку доставит курьер по любому указанному клиентом адресу. Подобную услугу предлагают многие финансовые организации, в частности, Сбербанк, "Тинькофф банк", "Райффайзенбанк", банк "Ренессанс кредит", "Альфа-банк". На днях такой сервис запустил и "Русфинанс-банк".

— Это удобное, современное и безопасное с учётом передачи персональных данных решение способствует экономии времени клиента, повышает его лояльность к банку в целом, — отметила директор департамента нецелевого кредитования и перекрёстного продвижения банковских продуктов "Русфинанс-банка" Оксана Черненко. — Мы ожидаем роста интереса к нашему продукту и увеличения транзакционной активности.

Плюсы услуги очевидны: не нужно посещать офис банка и стоять в очередях, тратить время на заполнение различных документов (в частности, заявку на получение кредитки), пояснил гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. К вам приезжает курьер с уже полностью готовым комплектом документов, добавил директор по развитию бизнеса "БКС премьер" Антон Граборов.

Карту можно заказать как на дом, так и на работу — "пластик" доставят по любому адресу. За безопасность такого способа получения кредитки также не стоит беспокоиться: ваши деньги находятся в целости и сохранности, пока вы не активируете карту. Сделать это сможете только вы — например, по звонку в банк, отметил Юрий Кудряков.

Впрочем, у курьерской доставки карт есть минусы. Причём немало. Так, рассмотрение онлайн-заявки на получение кредитки с помощью курьера, как правило, занимает больше времени, чем после визита в банк. По словам Юрия Кудрякова, этот процесс может растянуться на 10 дней. Поэтому, если деньги нужны срочно, проще посетить отделение кредитной организации.

Также доставка курьером в ряде случаев не бывает бесплатной: комиссия за подобный способ получения кредитки может составлять до 600 рублей, указал Юрий Кудряков. Сумма сбора списывается при активации карты. Рекомендуется заранее выяснить этот вопрос во избежание недоразумений, советует Антон Граборов.

Ещё один подводный камень получения карты на дом с помощью курьера — высокая процентная ставка по кредитке. Банки закладывают свои расходы в стоимость ссуд, и доставка "пластика" курьером в данном случае не является исключением. Поэтому ставка по кредитке при доставке курьером будет выше, чем при оформлении карты в офисе банка, говорит Юрий Кудряков.

Нужно внимательно читать кредитный договор, который курьер привезёт вместе с картой. В первую очередь обратить внимание на процентную ставку по карте, порядок начисления штрафов и пеней за просрочку. Особенно необходимо обращать пристальное внимание на условия, прописанные мелким шрифтом.

— Если вас не устраивают условия кредитного договора, лучше его не заключать, — считает гендиректор финансового маркета "Юником.24". — Впрочем, в этом случае вам всё равно придётся заплатить комиссию за доставку карты. Но при выборе кредитки это может быть меньшим злом.

Перед заказом доставки карты курьером лучше позвонить в кол-центр банка и ознакомиться со всеми условиями кредитования. Также нужно сравнить условия по карте, доставляемой курьером и оформляемой в офисе кредитной организации, выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Ещё один подводный камень доставки карты курьером — возможность утечки персональных данных. Доставщики "пластика", как правило, фотографируют клиентов при вручении карты, а затем фото неожиданным образом могут появиться в соцсетях. С такой проблемой столкнулся москвич Максим при заказе карты "Альфа-банка", сообщал ранее Лайф. Спустя какое-то время его фото с паспортом появилось в "Инстаграме". Фото, как выяснилось, опубликовал курьер. "Альфа-банк" впоследствии перевёл Максиму 1190 рублей в счёт "возмещения претензии".

Также, если окажется, что какие-то данные клиента в заявке на получение кредитки, оформленной онлайн, указаны неправильно, может потребоваться переоформление документов и повторный визит курьера, указал Антон Граборов.

Кроме того, может возникнуть нехватка курьеров, из-за чего клиентам придётся долго ждать своих кредиток, добавила замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. Она также не исключила, что при доставке карт курьером могут возникать случаи мошенничества.

— Курьер может оказаться опытным жуликом, например, распечатать конверт с вашей картой, узнать все нужные ему данные (номер карты, CVV-код), потом искусно запечатать конверт так, что вы ни о чём не догадаетесь, пока у вас с кредитки не снимут деньги и вы не окажетесь должны банку, — констатировала Наталья Мильчакова. — Это не исключено. А что более вероятно — это то, что о курьерской доставке карты узнают мошенники и будут звонить вам и предлагать доставить на дом "пластик", а на самом деле в вашу квартиру проникнут воры, бандиты и какие угодно преступники.