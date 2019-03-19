Биткоин по 1500? Что ждёт курс криптовалюты в апреле

Биткоин преодолел психологическую отметку в 4000 долларов. Криптоэнтузиасты утверждают, что это начало долгожданного "ралли". Впрочем, аналитики советуют не делать поспешных выводов. На курс биткоина стали влиять факторы, которые могут сказаться на стоимости монеты совершенно неожиданно.

На крипторынке накаляются страсти. Биткоин не радовал инвесторов с начала сентября. С тех пор курс медленно, но верно снижался с 7000 долларов до 3500. "Ралли" ждали и осенью, и зимой, но крипторынок не радовал. Многие аналитики считали, что укрепление биткоина начнётся весной. И вот в марте "цифровое золото" пробило отметку в 4000 долларов. Правда, надо вспомнить, что после обрушения биткоин и в январе, и в феврале достигал этой отметки, но сдавал позиции буквально на следующий день. Сейчас биткоин держится поувереннее.

— Мы находимся в начале долгожданного восходящего тренда, текущие показатели свидетельствуют, что разворот уже произошёл, — считает вице-президент по трейдингу Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) и глава представительства криптобиржи Huobi в России Андрей Грачёв. — Просто он произошёл не так, как представляли себе многие. Вместо резкого роста вверх мы видим плавное восхождение. Перераспределение активов и зон влияния между крупными игроками рынка ещё не закончилось, и пока оно не завершится, мощного роста мы не увидим. Произойдёт это ближе к ноябрю, тогда курс может повыситься до 9000 долларов за биткоин. В апреле он будет в диапазоне 4300–4450.

В последнее время наметился стабильный и уверенный рост курса биткоина и других криптомонет. Это связано с увеличением капитализации криптоиндустрии. Такое мнение высказал руководитель департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. В связи с этим крупные инвесторы стараются сыграть на повышение цены биткоина, который потянет за собой весь крипторынок. Но игра пока достаточно рискованная, считает аналитик, так как любая негативная новость по криптоиндустрии может привести к снижению цены криптовалют. Если восходящее движение является истинным, то после технической коррекции мы должны увидеть закрепление цены выше уровня 4000 долларов и дальнейшее движение к 6000, считает Денис Лисицин.

Впрочем, далеко не все аналитики настроены так оптимистично. Есть мнение, что оптимисты неправильно оценивают психологическую отметку, после которой должно начаться "ралли". Это вовсе не 4000 долларов. Реально об изменениях тенденции можно будет говорить лишь после подъёма биткоина выше 4500, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, с точки зрения фундаментальных факторов влияния на рыночную стоимость оценивать криптовалюту бессмысленно. Это исключительно спекулятивный инструмент.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что рассчитывать на реальную смену долгосрочного тренда можно будет лишь после роста котировок выше 5000 долларов за монету. При этом, по его словам, каких-либо веских причин для увеличения стоимости биткоина нет. Рост котировок на 2,5% на прошлой неделе аналитик объясняет длительным отсутствием негатива, а не какими-либо положительными изменениями в индустрии. Так, например, объём торгов за последние полгода вырос почти в два раза и находится на максимальном с января 2018 года уровне — вблизи 10 млрд долларов в сутки. Как долго продлится такой оптимизм на рынке, большой вопрос. Вполне возможно, что уже в ближайшее время курс биткоина вновь опустится ниже отметки в 4000, предполагает Геннадий Николаев.

— Анализ динамики за последний год показывает, что каждый раз, как только курс биткоина приближался к отметке в 4000 долларов, вскоре он снова устремлялся вниз, — говорит операционный директор компании BitBaza Павел Сальников. — Таким образом, монета сразу же пыталась достичь нижних границ нисходящего канала. Сейчас эта граница расположилась на уровне 1500 долларов. Если биткоин продемонстрирует аналогичное прошлому поведение, можно ожидать снижения цены до 2000–1500 долларов. Это наиболее вероятный вариант развития событий, по моему мнению. В целом же можно предположить, что в ближайшее время нас ждут непродолжительные, но весьма сильные потрясения, связанные с падением всего криптовалютного рынка.

Покупателя на биткоин нет, уверена ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. По её мнению, временные откаты цены вверх выглядят как провокация на покупки и демонстрация активности по крипторынку. При этом нас ждут новые просадки цены с обновлением минимума прошлого года. По прогнозам Марии Сальниковой, в апреле биткоин не поднимется выше 4500, но уже перед майскими праздниками может уверенно ринуться вниз. Никаких серьёзных предпосылок для роста курса она не видит.