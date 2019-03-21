Кредит с пробегом. Все риски займов на подержанные авто

"Автокредит за 30 минут, без первоначального взноса, сниженный процент" — такими объявлениями пестрят сайты автосалонов и банков. Этой весной появилось множество новых предложений для желающих купить в кредит подержанную машину. В то же время при покупке б/у автомобиля заёмщик сталкивается с большими рисками, чем при приобретении нового. Лайф выяснил, как взять кредит на покупку машины с пробегом и не остаться без денег.

— Собираюсь покупать б/у авто в кредит, но не знаю, с чего начать. То ли кредит брать сначала, то ли машину выбирать. И если кредит, то какой выгоднее — авто или обычный? — задаётся вопросами пользователь одного из форумов в Интернете. Действительно, при покупке в кредит подержанного автомобиля нужно обращать внимание на множество нюансов. Иначе высок шанс или переплатить по кредиту, или стать владельцем машины с проблемной историей. В худшем случае можно остаться и без денег, и без автомобиля.

Прежде чем оформлять кредит на покупку б/у автомобиля, следует выбрать одну из двух схем кредитования. Это автокредит и обычный потребительский кредит, который пойдёт на оплату машины. По автокредиту обычно значительно ниже проценты, но есть свои нюансы. Автомобиль можно будет купить только через автосалон, который занимается продажей б/у автомобилей, пояснил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

К тому же предполагается, что автомобиль остаётся в залоге у банка до полной выплаты кредита со всеми соответствующими ограничениями. Например, при необходимости машину будет сложнее продать. Если брать потребительский кредит, то автомобиль не нужно оставлять в залог. Минусы — более высокий процент. По словам Павла Сигала, он может достигать 26% годовых, в то время как автокредиты выдаются в среднем под 7–10%.

К тому же потребительский кредит на сумму более 300 тысяч рублей может быть затруднительным в оформлении. Чем больше сумма кредита, тем выше должна быть зарплата заёмщика. В общей сложности ежемесячная выплата не должна превышать половины его дохода. Автокредит под залог машины получить проще.

Много подводных камней скрывают в себе и условия кредитования. Заёмщик обращает внимание на заманчивое предложение, но когда подсчитывает совокупную выплату по займу, то приходит в ужас. Часто помимо автомобиля вы покупаете страховку здоровья, жизни, потери работы, пояснила руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. Они входят в "тело кредита", итоговая сумма к выплатам получается выше. Даже суперскидка автосалона обычно бывает значительно меньше, чем сумма по страховкам. Не стоит забывать, что дополнительно придётся оплачивать ОСАГО и каско. Сейчас появились варианты автокредитов без каско, но тогда будет выше процент по самому кредиту.

Часто в автосалонах называют процент по кредиту и окончательную сумму ежемесячного платежа, а о дополнительных выплатах умалчивают. К тому же сотрудник может давить на срочность — данные условия действуют только сегодня. Это делается специально, чтобы клиент не успел внимательно подсчитать все свои затраты по кредиту. Так что на "срочность" тоже не стоит обращать внимание, и если нужно, вполне можно перенести покупку на другой день, чтобы дома спокойно ознакомиться с условиями кредита. Наоборот, если менеджер торопит, стоит задуматься, для чего он это делает. Что стоит посчитать?

— Допустим, автомобиль стоит 600 000 рублей, 9,9% (округлим до 10%) — стоимость кредита, оформленного на 5 лет, — поясняет Катя Френкель. — Сколько в итоге должно получиться? В год переплата идёт 60 000 рублей, за 5 лет получится 300 000 рублей. Итого — 600 000 стоимость авто + 300 000 рублей — проценты по кредиту. Всего 900 000 рублей за 5 лет, или 60 месяцев. Итог — 15 000 рублей — платёж за 1 месяц. Если сумма ежемесячного платежа вышла больше — значит, вам что-то недосказали. Например, сумма оказалась по каким-то причинам — 16 500. Вроде бы не такая большая разница, а в итоге вы переплачиваете 90 000 рублей (вот и вылезла сумма "невидимой" страховки).

После того как станет понятно, где брать кредит и какой, нужно выбрать машину. И к выбору авто эксперты советуют подойти очень тщательно.

— Я бы рекомендовал покупать в кредит только качественные подержанные автомобили, пусть они и будут стоить чуть дороже, — посоветовал генеральный директор сервиса CarPrice Денис Долматов. — Такой подход позволит в дальнейшем не попасть в ситуацию, когда ваш автомобиль ржавеет во дворе, а кредит по нему выплачивать ещё несколько лет.

Безопаснее всё-таки покупать машину не с рук, а в автосалоне. Это полностью не обезопасит вас от некачественной покупки, но точно повысит вероятность подбора надёжного автомобиля, пояснил главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. В автосалоне всё-таки проверяют состояние автомобиля, прежде чем выставлять его на продажу. А вот чтобы оценить автосалон, нужно предварительно посмотреть о нём отзывы, поинтересоваться рекомендациями друзей и знакомых. Кроме того, стоит заранее ознакомиться с программами партнёрства подходящих автосалонов с банками, сравнить их и выбрать более подходящую. К тому же, если вы являетесь зарплатным клиентом или у вас есть положительная кредитная история в банке — партнёре автосалона, то индивидуальные условия кредитования могут оказаться лучше средних.

Отправляться в выбранный автосалон однозначно стоит со специалистом, советует Антон Быков. Он на месте сможет провести первичный осмотр машины и подобрать варианты, соответствующие цене и состоянию автомобиля. Всё-таки и в проверенных автосалонах происходят неприятные истории, когда состояние машины или условия кредита не оправдывают ожиданий клиента.

— Как только машина выбрана, обязательно надо проверить её историю, — рекомендовал ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала. — Обычно автосалоны и банки историю автомобиля проверяют, но не всегда. Клиент может посмотреть судьбу машины и самостоятельно. Для этого достаточно зайти на сайт ГИБДД. Там по ВИН-коду и государственному номеру можно узнать информацию о бывших владельцах, участвовал ли автомобиль в ДТП, не находится ли он в розыске или залоге. Затем надо зайти на сайт судебных приставов, ввести данные продавца и узнать, нет ли у него долгов. Если есть долги, то машину могут забрать в счёт их погашения по решению суда.