Экономика Казахстана в цифрах

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Экономика Казахстана в цифрах

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Фото: © Shutterstock

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке. Он занимал свой пост 30 лет. Лайф изучил основные экономические показатели Казахстана. Оказалось, что уровень жизни в стране один из самых высоких по сравнению с другими странами постсоветского пространства. Мы сравнили основные показатели Казахстана с Белоруссией. Для удобства суммы в национальных валютах переведены в доллары.

За 2018 год ВВП Казахстана вырос на 4,1%

За 2018 год ВВП Белоруссии вырос на 3%

Инфляция в Казахстане в 2018 году составила 5,43%

Инфляция в Белоруссии в 2018 году составила 5,6%

Средняя зарплата в 2018 году в Казахстане составила порядка 467 долларов

Средняя зарплата в 2018 году в Белоруссии составила около 390 долларов

Уровень безработицы в Казахстане 4,9%

Уровень безработицы в Белоруссии 4,8%

Средний размер пенсии в Казахстане в 2018 году — 226 долларов

Средний размер пенсии в Белоруссии в 2018 году — 181 доллар

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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