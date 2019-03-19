Экономика Казахстана в цифрах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке. Он занимал свой пост 30 лет. Лайф изучил основные экономические показатели Казахстана. Оказалось, что уровень жизни в стране один из самых высоких по сравнению с другими странами постсоветского пространства. Мы сравнили основные показатели Казахстана с Белоруссией. Для удобства суммы в национальных валютах переведены в доллары.

За 2018 год ВВП Казахстана вырос на 4,1% За 2018 год ВВП Белоруссии вырос на 3% Инфляция в Казахстане в 2018 году составила 5,43% Инфляция в Белоруссии в 2018 году составила 5,6% Средняя зарплата в 2018 году в Казахстане составила порядка 467 долларов Средняя зарплата в 2018 году в Белоруссии составила около 390 долларов Уровень безработицы в Казахстане 4,9% Уровень безработицы в Белоруссии 4,8% Средний размер пенсии в Казахстане в 2018 году — 226 долларов Средний размер пенсии в Белоруссии в 2018 году — 181 доллар