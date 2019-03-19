Экономика Казахстана в цифрах

За 2018 год ВВП Казахстана вырос на 4,1%
За 2018 год ВВП Белоруссии вырос на 3%
Инфляция в Казахстане в 2018 году составила 5,43%
Инфляция в Белоруссии в 2018 году составила 5,6%
Средняя зарплата в 2018 году в Казахстане составила порядка 467 долларов
Средняя зарплата в 2018 году в Белоруссии составила около 390 долларов
Уровень безработицы в Казахстане 4,9%
Уровень безработицы в Белоруссии 4,8%
Средний размер пенсии в Казахстане в 2018 году — 226 долларов
Средний размер пенсии в Белоруссии в 2018 году — 181 доллар
- Популярные
- По времени