Топливный передел. Газ дорожает быстрее бензина

За три года в России на 37% вырос спрос на газомоторное топливо. Такова статистика "Газпрома". Действительно, на фоне болезненного роста цен на бензин всё больше автомобилистов решают перевести машины на газ. Правда, в последнее время экономить на топливе становится всё сложнее. Во многих регионах газ с начала года резко взлетел в цене, и есть все основания полагать, что этот тренд продолжится в апреле. Лайф выяснил, с чем связано подорожание газа и сколько будет стоить топливо с середины весны.

За последний год автовладельцы всё чаще стали обсуждать тему перевода машины на газ. Если ещё несколько лет назад такое топливо было экзотикой, то сейчас стало достаточно популярной альтернативой бензину. С этого года начался массовый перевод транспорта госкомпаний на газ, который должен завершиться к 2024 году. На него переводят машины в автопарках городских администраций, общественный транспорт, сельхозтехнику. Преимущества очевидны — газ более чем в два раза дешевле бензина. При этом он более экологичен.

Правда, экономить владельцам машин на газу в последнее время всё сложнее. По всей стране фиксируются резкие скачки цен на газомоторное топливо. Так, в марте в Оренбурге оно подорожало сразу на рубль. На многих городских заправках цены с начала месяца выросли с 22,8 до 23,8 рубля. В Кемеровской области дошло до того, что ценами на газ заинтересовалось УФАС. В феврале в регионе цены были на 44% больше, чем в тот же период годом ранее.

— Что вызывает вопросы, так это причины опережающего роста цен на газомоторное топливо (более чем в 2–2,5 раза) по сравнению с бензином и дизтопливом, — говорит главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Можно, конечно, всё списать на популяризацию использования более экологичного топлива, но этот фактор вряд ли может объяснить такую разницу. Здесь стоит вспомнить, что весной 2018 года произошёл первый скачок топливных цен, после серьёзного разговора российских властей с нефтяниками рост был остановлен, а цены заморожены. Только заморозка эта не коснулась газомоторного топлива, цены на него ползли дальше вверх. Был и второй скачок, в конце 2018 года, когда властям пришлось пойти на угрозы, чтобы остановить рост топливных цен. Но опять же, эти договорённости не коснулись газового топлива.

В итоге цены на бензин в России выросли примерно на 10%, а на пропан-бутан — на 20–30%, констатирует Антон Быков. По его прогнозам, к лету газ подорожает еще на 3–4%. Кстати, тут стоит отметить, что цены могут сильно отличаться в зависимости от региона. Помимо налогов важную роль в формировании цен на топливо играет стоимость транспортировки: чем дальше везти, тем дороже. Из-за этого, по словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, можно наблюдать рост цен на газомоторное топливо по всей Сибири примерно на 30%, тогда как в Тверской области его стоимость снизилась на 2%.

Причиной для роста цен может стать и необходимость улучшать инфраструктуру для обслуживания машин на газу. Геннадий Николаев обращает внимание, что сейчас газовых заправок в стране — не более 500, а логистические маршруты ещё предстоит серьёзно модернизировать. К тому же складывается такая ситуация, когда экспортировать газ выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке, считает директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. По его словам, при отсутствии государственного регулирования цены на газомоторное топливо продолжат стремиться вверх. Выходит, что сейчас наступает время, когда сдерживать подорожание газа нужно примерно теми же способами, что и рост цен на бензин.

— Текущее повышение цен на газомоторное топливо вызвало сильное возмущение, поскольку стоимость его ещё весной прошлого года была в районе 16–17 рублей за литр, а сейчас — 22–23 рубля, — рассказывает трейдер-аналитик компании "Финист" Ирина Ланис. — Цены на топливо могут продолжить расти, так как на рынке образовался дефицит сырья. Согласно последнему прогнозу Shell, в связи с тем, что рынок столкнулся с дефицитом природного газа, цены на топливо не прекратят свой рост, если не будут увеличены производственные мощности. Предпосылкой к текущему дефициту топлива стал активный спрос на сжиженный природный газ со стороны Китая, который заинтересован в многоканальном сотрудничестве как с Россией, так и с другими странами. В ближайшие полгода есть риск, что цены на газомоторное топливо вырастут ещё на 10%. Этому будут способствовать также попытки отечественных поставщиков природного газа компенсировать выросший НДС.

Как считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, цены на газ, как правило, растут в два раза быстрее цен на бензин. Это может быть связано в том числе и с затратами на ремонт заводов, которые сжижают углеводород, а также с недостаточным количеством газовых заправок. По словам Гайдара Гасанова, дальнейший рост цен на газ будет стимулировать и повышение спроса на этот вид топлива.