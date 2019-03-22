Топливо заморозят. Что ждёт цены на бензин в апреле

Соглашение о заморозке цен на бензин нужно продлить — так решило правительство в четверг. Эта новость стала сюрпризом для автомобилистов, ведь вице-премьер Дмитрий Козак не раз говорил, что продлевать соглашение не планируется. Из-за этого экономисты не исключали взрывного роста цен на бензин в апреле. Впрочем, многие аналитики считают, что радоваться рано и топливо всё равно подорожает.

Ещё в январе вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в правительстве не планируют продлевать соглашение о заморозке цен. С тех пор его позиция не менялась. Именно поэтому автомобилисты уже свыклись с мыслью, что уже в следующем месяце цены на АЗС могут преподнести неприятный сюрприз. Действительно, чем ближе первое апреля, тем больше накалялись страсти на топливном рынке. Аналитики прогнозировали нешуточный рост цен на АЗС. И для этих опасений были все основания. За прошлый год цены на бензин выросли на 10%. Ситуация обострилась настолько, что потребовалось серьёзное госрегулирование. Именно поэтому в конце октября правительство подписало соглашение с крупными нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен на топливо. С его помощью действительно удалось замедлить темпы подорожания бензина, хотя и не остановить его полностью.

Во-первых, соглашение о заморозке не подписывали владельцы независимых АЗС, оно их не коснулось, а во-вторых, даже этот документ не отменял роста цен в пределах инфляции. Несмотря на эти нюансы, зима прошла для топливного рынка относительно стабильно. И вот 31 марта заканчивается срок действия соглашения. В четверг в правительстве всё-таки решили его продлить до середины года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Правда, и тут есть нюансы. По словам вице-премьера, условия соглашения будут изменены. Дмитрий Козак надеется, что документ удастся подписать с нефтяниками. Это говорит о том, что ещё не факт, будет ли соглашение подписано. Правда, в правительстве настроены решительно. Если нефтяники не подпишут, то им грозит заградительная экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. С её помощью будут искусственно сдерживать подорожание топлива.

— Если заморозку всё-таки не продлят, то цены на бензин уже с начала апреля ждёт рост, — считает заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — Это неудивительно, ведь цены на нефть повысились с начала года на 24%. Соответственно, возросли и издержки у НПЗ. Однако, скорее всего, рост розничных цен на бензин в апреле не будет резким. Можно ожидать, что в среднем по стране они подрастут до 44,7–45 рублей за литр.

— Даже если соглашение о заморозке цен действительно продлят, топливо всё равно продолжит дорожать хотя бы на уровне инфляции. Если учитывать текущие темпы инфляции порядка 2,5%, то можно ожидать соответствующего увеличения цен начиная с апреля. При этом повторение прошлогодней истории, когда топливо опережало по темпам роста цен инфляцию в два раза, пожалуй, получится избежать, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Правда, без контроля государства здесь обойтись вряд ли удастся. И в этом отношении продление соглашения должно стать действенной мерой для регулирования цен.

Впрочем, сейчас главный вопрос, на каких условиях нефтяники согласятся подписать соглашение. Весь март они активно заявляют о своих убытках из-за заморозки цен и явно будут стремиться наверстать упущенное. Конечно, без госрегулирования в такой ситуации есть риск рекордного роста цен на заправках. Условия соглашения с нефтяниками в правительстве будут обсуждать только на следующей неделе. Аналитики считают, что пока рано исключать тот факт, что определённый ценовой маневр им всё-таки могут разрешить.

— В апреле рост цен на топливо может усилиться, — говорит ведущий аналитик компании "Форекс оптимум" Иван Капустянский. — Нефтяники с оглядкой на правительство попробуют увеличить цены, но вряд ли резко. Одним из доводов наверняка станет упущённая прибыль на фоне роста нефтяных цен. С другой стороны, этот фактор сейчас нивелируется резким укреплением рубля.

Как бы то ни было, в России у цен на бензин пока только один путь — вверх. Цены растут вне зависимости от внешних факторов. Всё меньше влияет на стоимость бензина даже нефть. Он дорожает вне зависимости от того, растёт нефть или падает. Это российская особенность ценообразования на бензин, хотя в других странах стоимость сырья может регулировать стоимость топлива как в одну, так и в другую сторону. Дело в том, что в России в структуре цены на бензин важную роль играют такие факторы, как налоги, а они у нас постоянно повышаются. Как отмечает директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын, чтобы остановить рост цен на бензин, нужно снизить налоговую нагрузку на нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность.

— Когда мы говорим о росте цен на бензин в рамках инфляции, то правительство в своих расчётах ориентируется на цифру в 4–5%, хотя на самом деле инфляция в стране гораздо выше, — отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — С начала 2019 года, когда увеличили НДС на 2% и в итоге налог стал 20%, фактическая инфляция в стране поднялась до 10–15%. Именно на эти цифры следует и опираться правительству, когда речь идёт о механизмах по регулированию стоимости топлива. А регулирование необходимо. При экспортно-сырьевой модели экономики нашей страны цены на топливо в России всё равно будут стремиться к европейским. В среднем во втором полугодии (а соглашение пока планируется продлить только до середины лета) мы можем увидеть цены на бензин в пределах 55–60 рублей за литр. Пока соглашение о заморозке всё-таки сдерживает темпы подорожания топлива.