Корректировка с последствиями. Когда начнётся падение рубля

В пятницу Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% и даже допустил её снижение в этом году. Мягкая политика регулятора может повысить спрос на рублёвые активы. При этом национальная валюта и так на редкость окрепла в марте, обновив максимумы с лета прошлого года. Такое укрепление рубля стало неожиданным для большинства экономистов. Стоит ли ждать падения курса и когда?

Ключевым фактором укрепления рубля стало кардинальное изменение денежной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США (американский Центробанк. — Прим. Лайфа). Такую точку зрения высказывает большинство экономистов. Как только в ФРС дали комментарии о прекращении повышения ставки и прекращении сокращения своего баланса, инвесторы и спекулянты со всего мира изменили отношение к активам и валютам развивающихся стран. В результате увеличился приток денег на развивающиеся рынки, их валюты стали укрепляться.

— На Российском рынке это привело к серьёзному росту спроса на ОФЗ, что позволило Минфину установить рекорды по объёму размещений, — говорит руководитель департамента управления активами "Универ сбережения" Игорь Костырко. — Укреплению рубля также способствовали такие факторы, как рост цен на нефть более чем на 20% с начала года, отсутствие жёстких санкций, которых инвесторы опасались в конце прошлого года, а также умеренно жёсткая политика Банка России.

Игорь Костырко считает, что рубль может продолжить укрепляться, но не более чем до 62,5–63 рублей. Он ограничен этим уровнем, поскольку уже и так достаточно сильно укрепился с начала года, а предпосылок для более серьёзного повышения курса в экономике пока нет. К тому же, поясняет аналитик, санкции вскоре могут снова вернуться в повестку дня, этот вопрос не решён окончательно. Если действительно будут введены серьёзные санкции в отношении России, то может начаться ослабление рубля.

С начала 2019 года рубль демонстрирует самый сильный результат по отношению к доллару (около +9%) среди всех ключевых мировых валют, обращает внимание начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. По его словам, решение ЦБ о сохранении ключевой ставки серьёзного влияния на курс национальной валюты не окажет. Аналитик считает, что в краткосрочной перспективе пределы укрепления рубля ограничены диапазоном 63–64 за доллар.

На решение о сохранении ключевой процентной ставки Центробанка повлияла, скорее всего, риторика ФРС США о неповышении своей процентной ставки. Такое мнение высказал директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Сама по себе ставка в размере 7,75% достаточно высокая. По словам аналитика, возможно, она укрепляет рубль, но стагнирует при этом всю экономику страны, делая невыгодными развитие малого бизнеса и запредельно дорогими ипотечные кредиты.

В ближайшее время укрепление курса может возобновиться, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, это произойдёт благодаря активным обменным операциям отечественных экспортёров, которым нужны рубли для уплаты НДПИ, НДС и акцизов 25 марта, а также налога на прибыль в следующий четверг, 28 марта. Учитывая рост нефтяных цен на 35% с начала года, объём выплат в бюджет должен оказаться значительным. Значит, рубль вполне способен вернуться к предыдущему максимуму — 63,80 за доллар уже в последнюю неделю марта, делает вывод Геннадий Николаев.

Впрочем, не все экономисты настроены так оптимистично. Ведущий аналитик "Форекс Оптимум" Иван Капустянский считает, что на рынке назрела коррекция. Это следствие слишком сильного укрепления национальной валюты с начала года. В скором времени, по его оценкам, курс может вернуться в диапазон 64,5–65 рублей за доллар.

— Уже с понедельника рубль может падать против доллара и евро в рамках логичной коррекции, — считает ведущий аналитик ООО "Эксперт Плюс" Мария Сальникова. — Так, с 8 марта рубль укрепился на 4,2%. Сейчас он переоценён, и коррекция неизбежна. Курс в ближайшее время снизится до отметки 64,05–64,47 рубля за доллар.