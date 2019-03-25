Без дома, но с деньгами. Где и сколько "поднимают" бомжи

Международный День бездомного человека проходит в последний понедельник марта. Эта акция направлена на то, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, живущих на улицах. Действительно, многим из них нужна помощь. В то же время далеко не всегда простой горожанин может отличить настоящего бездомного от профессионального нищего, который зарабатывает попрошайничеством. Конечно, точных данных о доходах людей, которые просят деньги в метро и электричках нет. Тем не менее многочисленные опросы показывают, что в среднем они могут получать порядка 50 тыс. рублей в месяц. Где бездомные могут заработать больше всего?
Переход метро
В зависимости от района и станции в переходе у метро бездомный может зарабатывать от 30 до 60 тыс. рублей в месяц.
Пригородная электричка
В электричках в зависимости от направления бездомные могут заработать в среднем 20–50 тыс. рублей в месяц.
Переходы у вокзалов
Рядом с вокзалами бездомные вполне могут заработать 50–80 тыс. рублей в месяц.
У кладбищ
Перед входом на кладбище люди обычно охотнее делают пожертвования. Здесь за месяц бездомные могут получить до 70–80 тыс. рублей.
Просто на улице
Здесь чем выше проходимость, тем больше доход. Бездомные могут получать до 60–80 тыс. рублей.
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