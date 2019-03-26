Новые правила автогражданки. Как сэкономить на ОСАГО

Со 2 апреля вступят в силу изменения в правилах оформления ОСАГО. Водители смогут самостоятельно выбирать страховую компанию для покупки полиса через системы "Е-Гарант" и "Единый агент". В чём смысл нововведений и как с их помощью сэкономить на автогражданке?

Автомобилисты в регионах часто жаловались на то, что у них возникают проблемы с покупкой полисов ОСАГО. Был ограничен выбор страховых компаний, а порой даже не хватало бланков полисов и они не могли вовремя оформить страховку. Для решения этой проблемы Российский союз автостраховщиков создал систему "Единый агент", которая начала работать со 2 августа 2016 года. С тех пор агентом может выступить любой страховщик, имеющий филиал в регионе, включённом в систему "Единый агент". При этом принципалами (страховщиками, от имени которых заключаются договоры ОСАГО) выступают все остальные страховщики. Аналогичным способом работает и система "Е-Гарант", только через неё оформляются не бумажные, а электронные полисы.

Уже с начала апреля 2019 года водители смогут самостоятельно выбирать страховую компанию для покупки полиса через системы Российского союза автостраховщиков "Е-Гарант" для электронных документов и "Единый агент" — для бумажных. Ранее такой возможности выбора автовладельцам не предоставлялось, так как страховщики выбирались автоматически.

Как объяснил Лайфу директор по продукту "Страховой интернет — бизнес" (СИБ) Валерий Коляда, новые правила являются своевременной мерой, на которую решился РСА в том числе потому, что первый этап либерализации тарифов ОСАГО показал хорошие результаты. По последним данным, убыточность этого вида страхования начинает понижаться: размер страховой премии (то есть цена ОСАГО для покупателя) уменьшается, а количество застрахованных и размер выплаты увеличивается.

— "Единый агент" и "Е-Гарант" были задуманы как запасной вариант для водителей, которые по той или иной причине не смогли оформить ОСАГО. Только у самих водителей работа обеих систем вызывала серьёзные нарекания, — рассказал эксперт Валерий Коляда. — Резервная компания, на чьи плечи ложилось оформление ОСАГО, выбиралась случайным образом. Поэтому покупатели были вынуждены заключить страховые договоры с неизвестными компаниями, которые не имеют даже представительств в их регионах проживания. Многие сомневались, будут ли эти страховщики компенсировать убытки при наступлении страхового случая. А ведь обратиться туда по закону может и пострадавший.

С возможностью выбрать страховую компанию жизнь водителей и потенциальных пострадавших станет чуть проще, полагает эксперт. По его словам, цена полиса в системах гарантирования будет рассчитываться на общих основаниях — исходя из коэффициентов и данных, имеющихся в системе РСА.

Для страховщиков новые правила также не несут революционных изменений. Сам принцип, по которому страховые компании участвуют в "Едином агенте" и "Е-Гаранте", остаётся прежним. Страховая компания должна оформить в обеих системах гарантирования столько полисов, сколько составляет её доля от страхового рынка России.

— Сейчас случайные заявки из систем гарантирования поступают крупным страховым компаниям в разы чаще, чем небольшим фирмам. По новым правилам, как только крупные компании застрахуют положенную в "Е-Гаранте" и "Едином агенте" долю клиентов, они станут недоступны для выбора пользователям — до следующего дня. В целом получается, что от этого нововведения выигрывают водители, а страховые компании ничего не теряют. Поэтому маловероятно, что новые правила как-то повлияют на ценовую политику страховых компаний, — рассказал Лайфу Валерий Коляда.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала считает, что нововведения могут привести к снижению затрат потребителя. Теперь водитель сможет выбрать конкретную компанию, которая его больше устраивает, и до выбора можно будет узнать действующую базовую ставку страховщика.

— Ранее система выглядела следующим образом. Вы заходили на сайт страховой компании и пытались оформить электронный полис ОСАГО. Сайт выдавал ошибку и предлагал перейти на сайт замещающей страховой компании. Фактически у потребителя отсутствовала возможность выбора замещающего страховщика. Вероятно, что со 2 апреля такая возможность будет предусмотрена. Считаю, что такой шаг оправдан и нацелен на потребителей страховых услуг, — пояснил юрист Орест Мацала.

Однако у управляющего партнёра юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислава Варшавского противоположное мнение. Специалист не исключает повышения стоимости полисов для автолюбителей. В лучшем случае сохранится их стоимость на том же уровне, который действует сейчас.

— Думаю, что в конечном итоге произойдёт подорожание, поскольку любое нововведение практически всегда связано с увеличением стоимости продукта для конечного пользователя. В данном случае таким пользователем является автолюбитель, который обязан застраховать гражданскую ответственность, — считает Владислав Варшавский.

В качестве положительного момента он отметил предоставленное автовладельцу право выбора. По его словам, он может быть обусловлен привычкой автолюбителя, его привязанностью к той или иной страховой компании.