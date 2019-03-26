Ключевой процент. В апреле ипотека может стать доступнее

Центробанк сохранил ключевую процентную ставку на уровне 7,75% годовых. При этом регулятор допустил, что уже в этом году возможно её уменьшение, а также снизил прогноз по инфляции. Всё это может напрямую отразиться на выплатах по кредитам. Лайф разбирался, как прогнозы Центробанка повлияют на ставки по ипотеке.

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Соответственно, от её размера зависят и процентные ставки, по которым банки выдают кредиты физическим лицам. Зависят они и от инфляции. Например, глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 8% годовых, если инфляция будет на уровне 4%. При этом сейчас регулятор снизил и прогноз годовой инфляции с 5–5,5% до 4,7–5,2%, а к первой половине 2020 года — до 4%.

На этом фоне у потенциальных ипотечников возник логичный вопрос: стоит брать ипотеку сейчас или подождать? И если ждать, то сколько? Тем более что в Интернете практически сразу же после сообщения Центробанка появились рассуждения о том, что банки начнут снижать ставки по кредитам опережающими темпами уже с апреля.

— Говорить о снижении ставок по ипотеке пока преждевременно — в апреле они останутся неизменными, так как для их пересмотра необходимы не просто планы, а действия со стороны Центробанка, — считает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. — На наш взгляд, только после снижения ключевой ставки банки будут готовы снизить ипотечную. Сейчас это довольно рискованно. До конца года риторика Центробанка может измениться, а рентабельностью придётся жертвовать уже сейчас.

Прогноз о снижении ставки — это сигнал, что по банковским продуктам тоже будут снижены проценты. Такое мнение высказывает руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. Однако банк как коммерческое учреждение будет искать выгоду по максимуму. Аналитик уверена: до тех пор пока Центробанк действительно не снизит ставку, банки уменьшать проценты по ипотеке не будут. Зачем, если тут прямой финансовый интерес — обслуживать ипотеку по максимальным процентам как можно дольше. По её оценкам, в ближайшее полугодие ставки по ипотеке останутся на уровне сегодняшнего дня — порядка 10% годовых, а вот затем могут снижаться.

Ослабление инфляции вероятно лишь в третьем квартале на фоне традиционного снижения ценового давления в летне-осенний сезон, считает руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. И только в том случае, если оно действительно приведёт не только к уменьшению инфляции, но и к сокращению ставки ЦБ, можно ожидать некоторого снижения ипотечных ставок. До этого времени, и в частности, в апреле, вряд ли ипотека станет существенно дороже или дешевле. Процент по ней в среднем продолжит колебаться в районе 9,7%, заключает Марк Гойхман.

В апреле ипотечные ставки снижать не будут, считает аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. Но и повышения ждать не стоит, хотя бы потому, что в перспективе спрос на жильё может падать. Это связано и с сезонным падением спроса, и с общей экономической ситуацией — доходы населения не растут. В строительном секторе отмечают, что в период планомерного удешевления ипотеки, как только средняя ставка снижалась на один процентный пункт, спрос на жильё увеличивался на 10%. При росте ставок эта закономерность может работать в обратную сторону. По словам Кирилла Старикова, если за первое полугодие продажи квартир в ипотеку упадут или будут расти, но очень слабо, то во второй половине года банки начнут понижать ставки. Если, конечно, Центробанк к этому моменту примет решение понизить ставку.

— Даже при отсутствии серьёзных шоков для экономики шаги по снижению ключевой ставки можно ожидать не ранее четвёртого квартала этого года, — полагает главный аналитик "БКС премьер" Антон Покатович. — Если это произойдёт, то ипотечные ставки могут немного снизиться. Правда, кардинальных изменений, существенно влияющих на стоимость кредитов для заёмщика, не будет как в апреле, так и до конца года. К декабрю — при условии снижения ключевой ставки — ипотека может стать "дешевле" не более чем на 0,2–0,3 процентных пункта.