Свадебный кредит. Как выгодно жениться и быстро окупить торжество

Многие пары мечтают сыграть свадьбу с размахом, но ограниченный бюджет диктует свои условия. Ради двухдневного веселья некоторые даже берут кредиты, но потом с трудом их выплачивают. Сколько стоит сыграть свадьбу и как на самом деле выгодно отметить важный день?

Роскошное белое платье, лимузин, ресторан и куча гостей. Именно так в представлении большинства пар должна выглядеть идеальная свадьба. Но когда начинается подсчёт запросов, выясняется, что у будущих супругов нет таких денег. Самым популярным вариантом в таких случаях является потребительский кредит. Нередко берут его на 1–1,5 миллиона рублей с выплатой на пять лет.

Но стоит ли влезать в серьёзные долги ради одного дня праздника? Давайте разбираться. Обычно за баснословные деньги будущие супруги хотят арендовать дорогущий ресторан, свадебный кортеж премиальных иномарок, а также платье невесты от известного кутюрье, угощения, профессионального фото- и видеооператора и тамаду. На самом же деле торжество можно устроить по тому же самому сценарию гораздо дешевле. Мы приводим примерные цифры, так как стоимость праздника может различаться в разы в зависимости от масштаба торжества и количества приглашённых гостей.

Например, арендовать зал в непафосном ресторане на 30 человек можно в среднем от 70 000 рублей до 120 000 рублей. Если договориться, то алкоголь можно принести свой — так выйдет гораздо дешевле. Сотрудники заведения могут предоставить гостям на выбор три разные кухни. Например, средиземноморскую, европейскую и русскую. При этом средний чек на одного гостя составляет 2500–3000 рублей.

Пожалуй, самым дорогим пунктом в традиционной свадьбе обычно является платье невесты. Средняя цена свадебного наряда может составлять 50 000 — 170 000 рублей. Гораздо дешевле обойдётся платье, взятое в прокат на пару дней.

Недёшево обойдётся взять в прокат свадебный кортеж. Для "свадьбы на миллион" обычно предпочитают арендовывать авто премиум-класса. На час можно взять машину за 2000–7000 рублей. В список необходимых пунктов попадают и услуги тамады с развлекательной программой. Нанять ведущего на несколько часов можно за 15 000 — 20 000 рублей.

Немного дешевле стоит сыграть свадьбу за городом. Такой вариант предпочтителен в тёплое время года. Жених и невеста могут заказать выездную регистрацию. Стоит она 15 000 — 30 000 рублей. На случай непогоды можно взять в аренду шатёр за 8000 — 15 000 рублей. Угощения и алкоголь на стол гостям могут обойтись так же, как и в ресторане: примерно 100 000 рублей при среднем чеке 2500 рублей на человека.

Здесь важно просчитать, на чём гости будут добираться до свадебного торжества и где потом смогут переночевать. Популярностью в таких случаях пользуется арендованный коттедж. В выходные дни на сутки можно снять дом с размещением 30 человек за 30 000 рублей. В будни это стоит дешевле.

Однако не все будущие супруги горят желанием устраивать шумное застолье в ресторанах. Некоторые предпочитают сыграть свадьбу на островах. И, кстати говоря, именно этот вариант обходится гораздо дешевле, если приглашённые гости сами себе будут оплачивать перелёт.

Многие туристические агентства предлагают свадебный тур с включённым пакетом услуг. Например, сыграть свадьбу на Маврикии можно в среднем за 145 000 рублей. В стоимость могут входить перелёт и проживание на двоих (расходы на гостей оплачиваются отдельно), свадебная церемония на пляже, свидетельство о заключении брака, легализация и пересылка на родину свидетельства о браке, украшение места проведения церемонии, подготовка костюмов для жениха и невесты и романтический ужин с бутылкой шампанского при отеле. Зачастую на следующий день уже для молодожёнов включён и праздничный завтрак.

Остров Крит является самым популярным направлением среди будущих супругов. Сыграть свадьбу на живописном острове на пару дней можно в среднем за 100 000 рублей. В стоимость могут входить фотосессия, украшение места проведения церемонии, ведущий церемонии, макияж и причёска для невесты, свадебный стол с декором, праздничный торт и музыкальное сопровождение.

Также популярным свадебным местом являются Канарские острова, Сейшелы, Куба, Доминиканская Республика и Ямайка. Перелёт туда будет стоить недёшево и довольно долог. А в целом устроить красивую свадьбу на пару дней в этих местах можно за 120 000 — 150 000 рублей. Почти в каждом из этих мест предоставят пакет тех же услуг, что и выше перечисленные. Разница может быть лишь в том, что, например, услуги фотографа и свадебный декор придётся оплачивать отдельно.

Вообще, шикарное застолье закатывают в большей степени лишь из расчёта, что свадьба окупится. По-хорошему, чтобы получить в подарок миллион рублей, каждый из 30 гостей должен подарить молодожёнам по 30 000 рублей. Но в большинстве случаев сами гости готовы положить в конверт максимум 5000 — 10 000 рублей.