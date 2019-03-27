Прибыль между делом. Сколько зарабатывают самозанятые

Росстат выяснил, в каких регионах больше всего незанятых граждан. Впрочем, как известно, далеко не все официально безработные ничего не получают. Многие предпочитают не афишировать свои доходы и держать трудовую книжку дома. Лайф узнал, сколько зарабатывают "безработные".

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) провела исследование и выяснила, где в России больше всего официально не трудоустроенных граждан. Самый низкий уровень занятости наблюдается в Республике Тыва (49,4%), Карачаево-Черкесии (50%), Ингушетии (54%), Дагестане (54,7%) и Курганской области (55%). Официальное число безработных в России выросло до 814,56 тыс. человек.

Однако это вовсе не означает, что россияне просто ленятся ходить на работу. Сейчас многие предпочитают зарабатывать не выходя из дома. Как отметили аналитики сервиса для поиска работы Rabota.ru, большинство "безработных" работают или подрабатывают в сфере деловых услуг. При этом больше всего зарабатывают специалисты в области строительства, ремонта жилья и изготовления на заказ. Их месячный доход превышает 40 тысяч рублей, а у самых активных работников может быть и больше 100 тысяч.

— Популярны такие направления, как образование, изготовление на заказ, строительство и ремонт жилья. Доход людей, работающих на себя, сильно зависит от сферы и от того, сколько заказов они могут выполнять, является ли это для них подработкой или основным источником дохода, — рассказали Лайфу в сервисе Rabota.ru.

Так кем же можно подрабатывать, чтобы получать месячную зарплату наравне с офисным сотрудником?

Парикмахер С одного клиента домашний парикмахер может получить 2500–3000 рублей. За месяц средний заработок составляет 35 000 рублей. Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Репетитор За час занятий репетитор иностранного языка получает 1500 рублей. С несколькими учениками доход в месяц составит 40 000 рублей. Фото: © РИА Новости / Артём Житенев

Автор рефератов Цена за написание небольшого реферата у студентов обычно 800–1000 рублей. В месяц выходит около 7000 — 10 000 рублей. Фото: © Pixabay

Сантехник Сантехник, работающий сам на себя, может в месяц получать порядка 40 000 — 70 000 рублей. В крупных городах — до 100 000. Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Няня Няни, работающие по 10 часов пять дней в неделю за месяц могут зарабатывать от 30 000 рублей. В крупных городах — 70 000. Фото: © Pixabay

Фотограф За час съёмки профессиональный фотограф получает 3000–5000 рублей. За месяц цена может выйти и все 60 000 рублей. Фото: © Pixabay