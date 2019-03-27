Ставки падают. Как спасти сбережения в банках

Банки начинают снижать ставки по вкладам. Лайф выяснил, почему это происходит и как защитить сбережения от инфляции.

22 марта Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Более того, регулятор допустил, что может снизить её уже в этом году. От размера ключевой ставки зависит и процент, под который коммерческие банки открывают вклады физическим лицам. Неудивительно, что сразу же, как стало известно решение регулятора, крупные банки начали снижать ставки. Причём некоторые даже досрочно объявили о завершении программ по вкладам с самыми высокими процентами.

— Cнижение ставок как по рублёвым, так и по валютным вкладам в ближайшее время продолжится, — считает начальник отдела инвестиций "БКС брокер" Нарек Авакян. — По моим ожиданиям, если текущие тенденции сохранятся, то к концу года максимальная ставка по рублёвым вкладам в топ-10 банков может опуститься ниже 7% — до 6,8–6,9%. К валютным вкладам банки вообще всё больше теряют интерес.

Ставки будут активнее снижаться в первую очередь в банках, у которых самое стабильное положение на рынке, отметил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. В остальных можно открыть счёт с более высокими выплатами по процентам. И желающим сократить потери по процентам можно подумать о смене банка. Другое дело, что здесь возникает вопрос о надёжности банка в целом. Роман Блинов советует не забывать, что только часть суммы застрахована в банковской системе страхования вкладов и цифра эта — не более 1,4 миллиона рублей. Если вклад больше, а банк разорится, часть денег можно потерять.

Надо понимать, что вклады от частных клиентов — это заёмные средства для банка. Если банку нужны кредитные деньги, то у него есть два варианта. Первый — взять нужную сумму в форме займа у Банка России. Второй — воспользоваться деньгами вкладчиков. Чтобы получить наибольшую выгоду, банку нужно открывать вклады под ставку ниже, чем ключевая. Проценты, которые будут начислены по вкладам, будут меньше, чем плата за заём в Центробанке. Если нужды в заёмных деньгах у банка нет, то он может положить деньги вкладчиков на депозит в Центробанке. ЦБ привлекает от коммерческих банков депозиты по ключевой ставке, уменьшенной на 1%.

— Соответственно, если повышается ключевая процентная ставка, банк может увеличить проценты по вкладам, если уменьшается, то банки не будут работать себе в убыток и будут пропорционально уменьшать ставки по вкладам, — рассказал директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. — Единственное, что они не могут сделать, это уменьшить ставку по текущим вкладам, а смогут это сделать только после окончания договора по вкладу или его пролонгации.

Что касается долларовых вкладов, то здесь небольшое снижение ставок началось ещё в начале года и оно продолжится, считает старший портфельный управляющий "Универ сбережения" Дмитрий Ибрагимов. Вызвано это ожиданиями длительной паузы в цикле повышения ставок ФРС США (американского Центробанка). Особенно после последнего заседания, по итогам которого руководители Федрезерва заявили, что теперь не ожидают повышения процентных ставок в 2019 году и планируют поднять стоимость кредитования в 2020 году всего один раз. В этих условиях Дмитрий Ибрагимов даёт такой совет: хранить средства в разных валютах (например, рубли и доллары) и в разных инструментах с разными сроками инвестирования, то есть важна диверсификация вложений.

Самое простое сейчас — это разместить свои средства в банке под фиксированную ставку на длительный срок, полагает директор информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. Но есть и чуть более сложные, но доходные варианты. Например, покупка ОФЗ. Снижение ставок приведёт к росту котировок этих бумаг, отметил аналитик. То есть, по его словам, можно будет заработать на росте курсовой стоимости.

Доходность по коротким ОФЗ (двух-, трёх- и пятилетних) сейчас сравнима с процентом по вкладу и составляет примерно 7,9%, пояснил ведущий аналитик компании "Финист" Альберт Кятов. Соответственно, для сохранения капитала можно рассматривать и вклады, и ОФЗ в равной степени.

Такого же мнения придерживается и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, чтобы сохранить деньги и защитить их от инфляции, всегда необходимо придерживаться консервативной стратегии инвестирования. Для таких целей подходят или облигации, или депозиты. Все остальные инструменты, по словам Ивана Капустянского, предполагают определённые риски. Иными словам, в погоне за быстрой прибылью инвестор может попросту потерять свои деньги.

— Самый простой путь, чтобы всё же получить на свои деньги более высокий процент, — поторопиться с открытием вклада, не дожидаясь, пока предложения от банков станут менее интересными, — пояснил аналитик института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Если говорить о валютах, то рублёвые вклады будут выгоднее долларовых. Сама возможность снижения ключевой ставки от ЦБ, пускай хотя бы и к осени, сигнализирует уже теперь держателям рублёвых активов, что ЦБ вернул себе контроль над темпами инфляции и новых крупных скачков не прогнозирует. То есть январский резкий скачок цен был болезненным, но ЦБ рассматривает его как разовую реакцию на подъём НДС. Как видим, рубль в результате уже стал к марту устойчив.

По словам Евгения Удилова, рублёвые вкладчики окажутся в выигрыше по сравнению с валютными. Покупательная способность и тела вклада, и процентов через год снизится не так сильно, как этого можно было опасаться ещё совсем недавно. Аналитик говорит, что если проценты по рублёвым вкладам действительно опустятся в пределах 0,5–0,75%, то реально купить за эти деньги всё равно через год можно будет больше, чем при сценарии более высокой инфляции и одновременно более высокой ставки Центробанка.