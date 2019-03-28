Финансовый гороскоп. Какие знаки зодиака зарабатывают больше

Работа и зарплата зависят не только от талантов и способностей, но и от знака зодиака. Этот вывод кадровиков не удивляет астрологов. Они считают, что звёзды действительно влияют на уровень дохода. Лайф выяснил, сколько зарабатывают представители разных знаков зодиака и почему.

Как показало исследование сервиса по поиску работы Superjob, Овны чаще всего размещают резюме на должности водителя, охранника, директора по закупкам и следователя. При этом меньше всего представителей этого знака среди продавцов и кассиров. Если посмотреть на вакансии, которые заинтересуют большее количество Овнов, то окажется, что они не гонятся за высокими доходами. Уровень зарплат на всех популярных у них должностях примерно одинаковый — в районе 50–60 тыс. рублей в месяц.

Тельцы тоже не прочь поработать водителями, а среди других специальностей выбирают профессии программиста и специалиста техподдержки. Меньше всего их интересуют профессии инженеров и дизайнеров. За счёт интереса к специальностям из IT-сферы Тельцы рассчитывают на большую зарплату — в Москве до 150–200 тыс. рублей.

Близнецы и Раки любят работать в торговле. Среди них много представителей таких профессий, как продавец-консультант, менеджер по продажам, администратор, менеджер по работе с клиентами, торговый представитель и офис-менеджер. При этом они мало интересуются работой мерчандайзера. Доход по любимым специальностям этих знаков зодиака колеблется в среднем от 40 до 80 тыс. рублей.

Львы прекрасно чувствуют себя в экономике. Они предпочитают работу брокера, финансового аналитика и администратора. В результате и зарабатывают на этих должностях прилично — порядка 100–120 тыс. рублей.

Девы хотят работать бухгалтером и парикмахером. Это те сферы, в которых доходы работников очень сильно зависят от компании, в которой они работают. Например, расценки на услуги парикмахеров в салонах разного класса могут различаться в десять раз, как и зарплаты. Соответственно, доходы Дев могут колебаться от 50 до 150 тыс. рублей.

Весы интересуются вакансиями менеджера, кладовщика, учителя. Их привлекают также профессии, связанные с госслужбой. Меньше всего Весов среди журналистов и копирайтеров. Зарабатывают они в среднем 70–100 тыс. рублей в месяц.

Скорпионы предпочитают такие профессии, как интернет-маркетолог, торговый представитель, офис-менеджер и инженер. У них очень большой разброс зарплат — от 40 тыс. у офис-менеджера до 200 тыс. у востребованных инженеров, маркетологов и торговых представителей.

Стрельцы охотно устраиваются менеджерами, мерчандайзерами и продавцами-консультантами. Правда, в торговле работают в основном на рядовых позициях. Зарабатывают на этих должностях около 60–80 тыс. рублей в месяц.

Козерогов много среди финансистов, пожарных, главных бухгалтеров и химиков. Реже всего они устраиваются на работу офис-менеджером и торговым представителем. Соответственно, и зарплаты у Козерогов обычно достаточно высокие — 150–200 тыс. рублей в месяц.

Водолеи чаще всего ищут работу стоматолога, фармацевта и грузчика, охотно работают продавцами и операторами. Зато их меньше всего среди бухгалтеров. Соответственно, доходы Водолеев могут очень сильно отличаться — от 30 тыс. у продавца до 200 тыс. у стоматолога и фармацевта.

Рыбы чаще интересуются работой водителя, режиссёра, видеомонтажёра, кладовщика. Среди представителей этого знака часто встречаются PR-менеджеры, пресс-секретари, актёры, журналисты, юристы. Немного среди Рыб бухгалтеров и инженеров. Доходы у Рыб могут быть достаточно высокие — 100–150 тыс. в месяц, а то и намного больше.

— Овны могут не много зарабатывать не потому, что мало себя ценят, — поясняет руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный. — Просто они нетерпеливы и чаще ищут работу, чтобы выйти побыстрее, пусть и на меньшие деньги. У Тельцов, наоборот, доминирует фактор оплаты и моды, поэтому они и выбирают модную и высокооплачиваемую специальность программиста. Они реже соглашаются на первое попавшееся предложение.

По словам астролога, Близнецы и Раки, как и Стрельцы, очень общительны, легко сходятся с людьми, поэтому успешно работают в торговле. Львы любят стабильность и стремятся хорошо зарабатывать и имеют аналитический склад ума, поэтому хорошо проявляют себя в сфере финансов. Девы, как ни один другой знак зодиака, хороши в сфере обслуживания, поэтому им интересна работа парикмахера. Весы — прирождённые чиновники, но плохо чувствуют себя в коммерции. Скорпионы умеют рисковать, поэтому выбирают такие профессии, как интернет-маркетолог и торговый представитель. Они связаны с риском, в том числе и по зарплате, которая может зависеть от продаж или количества выполненных проектов. Козероги умеют структурно мыслить, что очень важно для финансистов.

— Водолеи блестяще разбираются во всех разделах химии, поэтому из них выходят отличные медики и фармацевты, — поясняет Сергей Безбородный. — Рыб тянет в богему, и у них проблемы с дисциплиной, поэтому они предпочитают такие профессии, где не нужно каждый день ходить на работу по определённому графику. Им нравится жизнь свободных художников.