Белые ходоки дороже, Старки дешевле. Сколько стоят образы из "Игры престолов"

14 апреля стартует восьмой, финальный сезон культовой саги "Игра престолов". Лайф выяснил, во сколько фанатам обойдётся жизнь в Вестеросе.

Нет в мире ни одного равнодушного фаната, не мечтающего оказаться на месте героев знаменитого сериала "Игра престолов" или побывать в тех местах, где проходили съёмки. Однако нужно быть хорошо подготовленным, чтобы сойти за своего, например в Вестеросе. Аналитики сервиса бесплатных объявлений Avito подсчитали, сколько стоит почувствовать себя героем "Игры престолов" и кто дороже одет — рыцари Вестероса или Белые Ходоки.

Итак, сначала страннику нужно определиться, на чьей стороне он готов выступать. Для этого стоит обзавестись амулетом или другим небольшим аксессуаром, отражающим принадлежность к тому или иному дому. Такой предмет ручной работы может стоить около 100 рублей.

Аналитики отмечают, что в реальной жизни маленького аксессуара будет вполне достаточно. Однако во время сражения его будет невозможно разглядеть. Отличительным признаком в таком случае будет являться одежда. Перевоплотиться в Дейенерис Таргариен можно, потратив 1000–1400 рублей. Примерно столько же стоят костюмы и других героев мира живых.

— Может оказаться полезным стать последователем Многоликого Бога и примкнуть к загадочным и грозным Безликим. Хорошим доказательством общности будет монета с девизом "Все люди смертны" за 200–250 рублей, — говорится в исследовании.

Немало фанатов мечтают почувствовать себя Королём Ночи и примкнуть к армии Белых Ходоков. Оказывается, за стеной одеваются дороже, чем на юге. Костюм Короля Ночи обойдётся в 2000 рублей.

Обладатели стальной воли, характера и редкой удачи могут испытать судьбу в борьбе за трон — символ власти над Семью Королевствами. Однако эта покупка не из дешёвых. Стоимость трона — 2,5 миллиона рублей.