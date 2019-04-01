Без страховки. Как купить каско и не потерять деньги

Водитель, застраховавший машину по каско, всегда надеется на получение выплат в случае ДТП. Впрочем, эти надежды оправдываются далеко не во всех случаях. На что надо обращать внимание при покупке полиса? Какие уловки используют страховые компании, чтобы избежать выплат, и как не стать жертвой мошенников?

Оформление договора каско — дорогое удовольствие. Цена полиса зависит от множества факторов, но может составлять порядка 100–150 тысяч рублей даже для машин средней ценовой категории. Неудивительно, что, заплатив такие деньги, водители думают, что полностью застрахованы от любых происшествий с машиной, всё возместит страховая компания. На практике получить выплату удаётся далеко не всегда. Более того, с каско легче попасться на удочку мошенников, чем при покупке ОСАГО. Полис обязательного автострахования легко проверить через базу Российского союза страховщиков. Каско — страховка добровольная, проверить подлинность бланка сложнее.

Понятно, что выплаты для страховой компании — это убыток. Поэтому страховщики используют разного рода схемы, чтобы оставить как можно больше страховых случаев без соответствующих выплат. Сюда относятся случаи, когда водитель попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения, а также когда в крови обнаружены медикаментозные вещества, при приёме которых не рекомендуется садиться за руль.

Другой причиной для отказа выплаты компенсации может быть неисправность автомобиля. На момент ДТП у машины не работал поворотник — возмещения можно не ждать. Страховая не выплатит сумму ущерба и в том случае, если во время ДТП за рулём находился водитель, не вписанный в полис каско.

Как рассказал Лайфу первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, для правильного и безопасного выбора страховки каско необходимо выяснить, от чего конкретно водитель хочет страховать автомобиль (от ущерба, износа или от нескольких случаев возможного урона).

Эксперт также советует определиться, какой тип возмещения средств будет предпочтительным для клиента. Выплата может осуществляться в виде наличных денег или в виде ремонтных услуг.

— Если автовладелец выбирает ремонт, то подойдёт страховка с удалённым урегулированием убытков, — пояснил Лайфу Павел Сигал.

Нередки случаи, когда недобросовестные страховщики пытаются нажиться на своих клиентах. Чтобы не попасться на мошеннические схемы, директор юридической службы "Единый центр защиты" Константин Бобров рекомендует сравнивать стоимость страхования у разных страховщиков. Информацию о ней можно запросить на электронную почту. Если у определённых организаций цена слишком завышена, то это повод задуматься.

По словам эксперта, крайне желательно побеседовать с представителем страховщика лично. При встрече важно обратить внимание на то, понятно ли он рассказывает о всех деталях.

— В ходе этой беседы также необходимо запросить у сотрудника копии документов компании (лицензии на страховую деятельность, устава, листа записи ЕГРЮЛ, свидетельства ИНН и др.). После их получения следует сверить данные ИНН и ОГРН с сайтом Федеральной налоговой службы — там есть строка, куда нужно внести ИНН/ОГРН. После этого, если организация действительно существует, станет доступна выписка из ЕГРЮЛ, — пояснил Константин Бобров.

Эксперт также порекомендовал проверить страховщика на наличие заведённых в отношении него гражданских и арбитражных дел. Для этого нужно зайти на сайт суда общей юрисдикции или на сайт арбитражного суда и открыть картотеку дел, после чего ввести в соответствующую строку наименование организации. Далее, объясняет эксперт, откроется список дел с участием страховщика. Здесь можно посмотреть, как часто он нарушает законодательство.

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