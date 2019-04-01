На грани срыва. Как в апреле поведёт себя биткоин

В конце марта биткоин начал уверенно дорожать. Сейчас король криптовалют уже крепко держится выше 4000 долларов и, кажется, всеми силами стремится вверх. Это насторожило криптоинвесторов, которые ждали обрушения монеты уже к апрелю. Оптимисты уверяют, что начинается новое ралли и курс биткоина взлетит до 10 000 долларов. Какие сюрпризы могут ждать криптоинвесторов и как это повлияет на курс главной монеты?

Весной началась горячая пора на крипторынке. Инвесторы стали терять терпение. Биткоин никак не мог удержаться даже на отметке в 4000 долларов. Он пробивал этот рубеж — и практически сразу же скатывался вниз. Скептики предрекали монете падение вплоть до 1500 уже к началу апреля. Для пессимистичных прогнозов были все основания: на крипторынке практически не было приятных новостей. И вот в конце марта биткоин наконец-то порадовал инвесторов если не бурным ростом, то хотя бы невиданной стабильностью.

Действительно, с января амплитуда колебаний курса биткоина стала куда меньше. Это говорит о росте стабильности на крипторынке. Фактически цифровое золото топчется на месте, назревает переломный момент. Именно 4000 долларов не раз называли отметкой, которая может стать решающей для дальнейшего движения курса.

— Рынок находится в начальной стадии восходящего тренда, — считает вице-президент по трейдингу РАКИБ, глава представительства криптовалютной биржи Huobi в России Андрей Грачёв. — Мы имеем дело не с моментальным агрессивным краткосрочным ростом, а с плавным подъёмом, который с течением времени имеет все шансы превратиться в полноценное ценовое ралли. На мой взгляд, в апреле биткоин будет торговаться в коридоре между 4200 и 4400 долларами. Однако есть шанс, что, если будет преодолена отметка в 4500, уже к концу месяца мы увидим цену в 4800.

Курс биткоина может продолжить рост, но это будет зависеть в основном от настроения спекулянтов. Такое мнение высказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Биткоин, в отличие от многих криптовалют, очень сильно сконцентрирован в нескольких криптовалютных кошельках. Из-за этого им очень легко манипулировать, что затрудняет прогнозирование будущей цены, отметил аналитик.

Складывается впечатление, что покупателя заманивают на рынок, заявила ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. По её мнению, сейчас к покупке криптовалюты нужно относиться очень осторожно. Тенденция к снижению биткоина ещё не переломлена, а говорить о дальнейшей динамике движения курса пока рано.

Такого же мнения придерживается и директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. Говорить о начале восходящего ралли курса биткоина пока преждевременно, цена просто стабилизировалась. По словам аналитика, монета может устремиться вверх только после того, как пробьётся отметка в 4100 долларов.

— Курс биткоина торгуется в диапазоне 3200–4200 за монету с декабря прошлого года, так что цены просто подошли к верхней границе канала, а значит, ничего экстраординарного не произошло, — полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Для того чтобы говорить о каком-либо развороте, котировкам необходимо преодолеть рубеж в 4500 долларов. Только после этого возникнет реальная возможность для роста криптовалюты до уровня в 7000–8000. Впрочем, обстановка на рынке действительно стабилизируется. Долгое время нет негативных новостей, хотя и позитива не наблюдается. Но в любом случае инвесторы чувствуют себя более раскрепощёнными. Например, майнеры постепенно возвращаются к работе. Тем не менее без веских поводов для роста котировки могут застрять на нынешнем уровне надолго. Это колебание цены в одном диапазоне может стать самым продолжительным в истории криптовалют.